المواصلات تلتهم رواتب السوريين في ريف حلب

- يعاني سكان ريف حلب من صعوبة الوصول إلى مراكز العمل بسبب ارتفاع تكاليف النقل، مما يؤثر على استقرارهم المعيشي، حيث ينفق العمال جزءاً كبيراً من أجورهم على المواصلات. - تواجه الطالبات تحديات في متابعة تعليمهن الجامعي بسبب تكاليف النقل المرتفعة، مما يجبر العديد منهن على تعليق دراستهن ويهدد مستقبلهن التعليمي. - يعاني الموظفون من تآكل رواتبهم بسبب ارتفاع تكاليف النقل، مما يدفعهم للبحث عن وسائل نقل بديلة ويزيد من الضغط الاقتصادي عليهم.

لم تعد رحلة الذهاب إلى العمل أو الجامعة بالنسبة إلى سكان القرى والبلدات في ريف حلب تفصيلاً يومياً اعتيادياً، بل تحولت إلى "معضلة حسابية" معقدة، يجد السوريون أنفسهم عالقين فيها بين الحاجة الملحّة لتأمين لقمة العيش والتكاليف الباهظة للوصول إلى مراكز المدن، في ظل واقع اقتصادي متردٍّ جعل من أجرة الطريق عبئاً يهدد الاستقرار الاجتماعي والتعليمي. ففي ريف حلب الشمالي والشرقي، لم تعد الحافلات (السرافيس) وسيلة للنقل بقدر ما أصبحت شريكاً مضارباً للسكان في أرزاقهم الزهيدة. وخلف كل تذكرة ركوب قصة استغناء عن احتياج أساسي آخر.

في السياق، ينطلق أحمد الجاسم من قرية أخترين في ريف حلب الشمالي كل صباح نحو ورشات البناء في مدينة أعزاز، حيث يقضي ساعات في انتظار حافلة تقبل نقله بسعر لا يلتهم يوميته. وقال لـ"العربي الجديد" إن الموازنة باتت مستحيلة، فما يتقاضاه، وهو عامل بناء، بالكاد يغطي تكاليف المعيشة الأساسية، وعندما يذهب نصفه للمواصلات، يصبح العمل نوعاً من السخرة، خصوصاً أن أجره اليومي لا يتجاوز 10 دولارات، بينما يضطر إلى دفع أكثر من نصفها للسرافيس. ويتساءل: "ماذا يبقى لمتطلبات المعيشة من إيجار منزل وطعام ودواء؟". ويضيف أن "خيار البقاء في القرية يعني البطالة، وخيار الخروج منها يعني العمل لأجل صاحب السرفيس وثمن المحروقات"، مشيراً إلى أن قراره بترك العمل "ليس ترفاً، بل قرار العاجز الذي لم تعد قدماه تحملانه لتأمين أجرة الطريق".

ولا يبتعد القطاع التعليمي عن هذه الأزمة، بل قد يُعد الأكثر تضرراً، وفق ما تشرحه هبة السالم، طالبة جامعية في السنة الثانية بكلية التربية، قائلة إن رحلتها اليومية تمثل "استنزافاً مادياً ونفسياً"، إذ تضطر أحياناً إلى إلغاء وجبة الغداء أو الاستغناء عن شراء الكتب لتأمين أجرة الحافلة. وتضيف السالم، وهي من قرية الغزاوية شمال حلب، أن طموحها الجامعي تحوّل إلى عبء مادي يهدد مستقبلها، إذ تضطر إلى التنقل يومياً إلى جامعتها في إعزاز، بينما لم تعد الأجور المرتفعة ترهق جيبها فحسب، بل استنزفت قدرة عائلتها على التحمل. وتشير، في حديثها لـ"العربي الجديد"، إلى أن الأزمة لم تعد فردية، بل باتت تطاول شريحة واسعة من الطالبات في ريف حلب، موضحة أن عدداً من زميلاتها، ولا سيما من قريتها والقرى المجاورة، اضطررن إلى تعليق تسجيلهن الجامعي، بعدما أصبحت كلفة الوصول اليومي إلى قاعات المحاضرات تفوق قدرة عائلاتهن المادية.

وتؤكد أن قرار إيقاف الدراسة لم يكن نابعاً من ضعف الرغبة أو التراجع الأكاديمي، بل نتيجة واقع اقتصادي خانق فرض نفسه، قائلة: "التسرب من التعليم لم يعد مرتبطاً بالتحصيل العلمي بقدر ما هو انعكاس مباشر لعجز وسائل النقل عن تأمين طريق بتكلفة يسيرة نحو الجامعة، حيث تلتهم الأجور راتب والدي الشهري حرفياً". وتضيف أن مستقبلها، كما كثير من الفتيات، "بات معلقاً عند مواقف الحافلات، حيث تتوقف الأحلام قبل أن تصل إلى وجهتها الأخيرة".

أما محمد الخطيب، وهو موظف إداري من بلدة صوران شمال شرق حلب، فيصارع "تآكل الراتب، الذي لا يزال ثابتاً بينما تزداد الأجور دورياً"، وفق ما قاله لـ"العربي الجديد"، مبيناً أن المسافة بين صوران ومكان عمله في أعزاز ليست بعيدة جغرافياً، لكنها "مكلفة مادياً". ويشرح الخطيب أنه، كغيره من الموظفين، بات يبحث عن نقل جماعي أو يشارك في استخدام دراجات نارية رغم خطورتها وبرد الشتاء القارس، فقط للهرب من جحيم أجور النقل، التي جعلت الموظف السوري مرهقاً اقتصادياً، إذ يتقاضى راتبه بيمينه ويسلمه للسائق بشماله. ويضطر إلى دفع 100 ليرة تركية ذهاباً ومثلها إياباً، أي نحو 600 ليرة تركية أسبوعياً (نحو 14 دولاراً)، فيما لا يتجاوز راتبه الشهري 150 دولاراً.

وتوضح الخريطة المعيشية في ريف حلب أن القرى الأبعد عن مراكز الثقل الإداري، مثل إعزاز والباب وعفرين، هي الأكثر عرضة للتهميش التعليمي والوظيفي بسبب ارتفاع تكاليف النقل وغياب وسائل النقل الحكومية. وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ في أسعار المحروقات مقارنة بالفترات السابقة، ولا سيما مادة المازوت التي تُعد المشغّل الرئيسي لوسائل النقل العام، إذ كانت تبلغ 40 ليرة تركية لليتر الواحد، وانخفضت إلى 33 ليرة، فإن أجور النقل بين مدينة حلب وريفها لا تزال مرتفعة، ما يثقل كاهل السكان في ظل تدهور الدخل ومستويات المعيشة.