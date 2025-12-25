الموازنة العامة وقلق الشارع الأردني

- وافق مجلس النواب الأردني على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، مما يعكس تحسنًا في إدارة الشؤون المالية للدولة، بعد مناقشات حامية حول كلفة الحكومة وارتفاع الدين العام. - أثارت المناقشات قضايا مثل ارتفاع كلفة التوظيف الحكومي وتأثير الدين العام على الاقتصاد، مع تعديلات على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي. - تثير التزامات الحكومة تجاه الضمان الاجتماعي قلق الأردنيين، مع مطالب بتعديل الدستور لتعزيز الشفافية ومنح النواب مرونة أكبر في مناقشة الموازنة.

وافق مجلس النواب الأردني في نهاية الأسبوع الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 بعد مناقشات حامية. وقد أرسل المشروع إلى مجلس الأعيان حيث أقرّه المجلس وصدّق عليه الملك عبد الله الثاني، وسيُنشَر بعد ذلك في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول. وهذه الموازنة هي الأولى منذ عدة سنوات تُعَدّ ويُصدَّق عليها قبل نهاية السنة المالية التي تسبق سنة التطبيق للقانون الجديد. وهذا إنجاز يُحسب للحكومة، خصوصاً أن الموازنات السابقة كانت تُقر بعد مرور شهرين على بداية السنة المالية الجديدة.

وقد أبرز النقاش للموازنة العامة عدداً من النقاط الحامية التي لا بد وأن توفر الحكومة عليها إجابات محددة، لأن الشعب عموماً بدأ يشعر أن كلفة الحكومة صارت مرتفعة جداً على دافع الضرائب والرسوم والغرامات. وبالمقابل، فإن التوظيف الحكومي في الأردن، الذي يشمل العسكريين والأمنيين، يشكل حوالى 30% من مجموع القوى العاملة في الأردن على أقل تقدير. وهذا الرقم يعتبر نسبياً مرتفعاً ولا يضاهيه في هذه النسبة إلا الدول الإسكندنافية التي تقدم خدمات كثيرة إلى دافعي الضرائب من صحة وتعليم وخدمات اجتماعية ورياضية ودبلوماسية (اتساع عدد سفاراتها) وغيرها من الأمور التي تتسق مع فلسفة هذه الدول المركزة على الرأسمالية الاجتماعية. ولو أضفنا الأشخاص الذين يعملون في الأردن في الاستثمارات الحكومية مثل شركات التعدين والمناطق الاقتصادية والمؤسسات العامة، والتي تزيد على 70 واحدة، فإن النسبة ستقفز إلى 40%.

ولذلك فإن فاتورة الرواتب الشهرية تبلغ أكثر من 500 مليون دينار، أو ما يساوي 700 مليون دولار. وهذا يعني أن حوالى 65% إلى 70% من الموازنة الجارية تذهب للرواتب والأجور. ولو أضفنا إليها كلفة خدمة الدين (الفوائد على القروض) فإنها تتجاوز مليارَي دينار. ومن هنا تنبع شكوى النواب الذين طالبوا الحكومة بزيادة أجور العاملين فيها ورواتب التقاعد، خصوصاً أن هذه لم يُجرَ عليها تعديل منذ عدة سنوات. ولكن الحكومة ترفض ذلك بدعوى أن زيادة الرواتب ستكون تضخمية في أثرها الكلي على الاقتصاد، وسيؤدي ذلك إلى تآكل القدرة الشرائية للزيادة خلال عامين أو ثلاثة.

أما النقطة الثانية التي أثارت كثيراً من القلق والغضب من بعض النواب، فهي قضية ارتفاع الدين العام إلى ما يقارب 46 مليار دينار، أو ما يساوي 117% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي. ويرى النواب أن ارتفاع حجم الدين العام ونسبته إلى الإنتاج المحلي فيها خطر ليس على العوامل الاقتصادية، بل هو يهدد أمن الأردن، إذ يجعله في موقف الضعف حيال الدول الدائنة. وفي ظل التوترات الدولية، وتأثر المنطقة بالأحداث والاضطرابات والمعارك الدائرة دون نهايات تزيد من اضطراب الأردنيين وحساسيتهم حيال ارتفاع المديونية.

وكان وزير المالية، عبد الحكيم موسى، قد ألقى خطاب الموازنة يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر هذا العام، مبيناً فيه أن الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2025 سيزيد قليلاً على 36 مليار دينار، وأن نسبة النمو ستكون في حدود (2.9)% مقارنةً بالعام الماضي 2024. لكن الحكومة، بعد حوالى شهر من تاريخ إلقاء خطاب الموازنة، بينت من خلال دائرة الإحصاءات العامة أنها قد عدلت رقم الناتج المحلي من 36 مليار دينار إلى 39.6 ملياراً لعام 2025 بعدما غيروا سنة الأساس من عام 2016 إلى عام 2023. وعندما تبيّن أن جزءًا من الاقتصاد غير الرسمي كان قد أدمج في القطاع الرسمي، ولكنه لم يحسب سابقاً فيها، وبناءً على ذلك حصل تغيير على نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، فهبطت إلى دون 100%، وكذلك تعدلت نسبة النمو وغيرها من مؤشرات مهمة.

والكل يدرك أن إيرادات الحكومة هي أصلاً تقديرية، ولها مؤشرات، من أهمها الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، والصادرات، والمستوردات. ولذلك فإن أرقام الموازنة التي قدرت على أساس 36 مليار دينار يجب أن تعدل لتعكس الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا لم يحصل، بل إن أحداً من النواب لم يُثر هذا السؤال حسب أفضل المعلومات المتوفرة لدي. أما النفقات، فهي الجانب الأكثر ثباتاً، ومعظمها محدد أصلاً بدءاً من النفقات الجارية (رواتب وأجور خدمة الدين العام حجم الدعم والنفقات الاجتماعية وغيرها). ولذلك فلا مجال للمناورة فيها بغض النظر عن حجم الإيرادات. ومن هنا فإن رفع تقدير الايرادات وتثبيت حجم النفقات الجارية والرأسمالية، بما في ذلك سداد أصل القروض، سيقلل من العجز. ولكن بعض النواب قالوا إن تعديل الأرقام المؤدي إلى تخفيض نسبة الدين العام سيدفع الحكومة إلى مزيد من الاستدانة. وهذه القضية مؤرقة جداً بالنسبة إلى الأردنيين عموماً.

أما النقطة الثالثة التي أهاجت عواطف الأردنيين فهي كبر حجم القروض التي يقدمها الضمان الاجتماعي إلى الحكومة. ويقول جمهرة الشعب إن وضع يد الحكومة في جيب الضمان الاجتماعي العميقة سيعرض أموال الضمان العائدة للعمال للمخاطرة وزيادة نسبة الاشتراكات في هذه المؤسسة القوية. وتقدر ديون الضمان على الحكومة في حدود عشرة مليارات دينار، وهو رقم يساوي حوالى 22% من مجموع القروض المستحقة على الخزينة العامة. وقد زاد من حجم التساؤل إعلان الحكومة لمشروع مدينة جديدة بجانب عمان اسمها "مدينة عمره" لوقوعها بالقرب من قصر عمره الأموي في منطقة شبه صحراوية قريبة من عمان العاصمة.

وخصصت الحكومة مساحة 500 كيلومترٍ مربع من أراضي الخزينة لبناء هذه المدينة التي يقدر لها أن تكتمل عام 2050. ولكن الحكومة قد باعت أقل من 12% من المساحة أو ما يساوي 58 كيلومتراً مربعاً لمؤسسة الضمان الاجتماعي. وبحسب ما أشيع، فإن كل كيلومتر مربع قد بيع بين 2.75 إلى 6 ملايين دينار، أو برقم يبلغ مجموعُهُ 172 مليون دينار. وقالت الحكومة إن هذا استثمار جيد للضمان الاجتماعي، لأن أسعار الأراضي مع بدء تنفيذ مشروعات البنى التحتية سترتفع محققة للضمان أرباحاً جيدة.

فالقضايا الثلاث التي تؤرق الناس هي ثبات أجور العاملين في القطاع العام ورواتبهم، وارتفاع الدين العام، وحجم التزامات الحكومة حيال الضمان الاجتماعي. وبالطبع، فإن الضمان يدافع عن نفسه بأن موجوداته بخير. وقد بلغت 18 مليار دينار أردني أو ما يساوي 45% من الناتج المحلي الإجمالي المعدل. ولكن يجب أن نتذكر أن دفعات الضمان لرواتب المتقاعدين والمعلولين أو أصحاب الإصابات في موقع العمل تزداد. ومن هنا فإن المطلوب إجراء دراسات اكتوارية حددها القانون مرة كل ثلاث سنوات. ويخشى المؤمن عليهم أن تؤدي الدراسات الاكتوارية إلى ضرورة زيادة نسب الاقتطاع من رواتب المشمولين بالضمان أو من أصحاب العمل.

ولذلك على الحكومة أن تكون أكثر شفافية في شرح هذه النقاط للناس حتى لا يبقى كثيرٌ منهم أسيراً لظنون كثيرة وتفسيرات قد لا تقوم على أسس صحيحة. ولكن ونحن نعيش في الأردن فترة يتحدث الكل فيها عن الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية وتشكيل الأحزاب الدائمة وتمكين الشباب، يصبح من الضروري تعديل الدستور الأردني ليسمح للنواب بمزيد من المرونة والمفاوضات في أثناء نقاش الموازنة.

وبحسب الدستور، فإن أعضاء مجلس النواب لا يستطيعون زيادة النفقات أو الإيرادات الواردة في مشروع الموازنة، ولكنهم يستطيعون تقليص النفقات. وكذلك لا يسمح لهم بالمناقلة بين مخصصات بنود على حساب بنود أخرى في الموازنة مع إبقاء حجم النفقات الوارد من الحكومة ثابتاً. وأرى أن تعدل هذه المادة لتسمح للنواب، وبخاصة الممثلون للأحزاب، بإجراء هذه المناقلات خدمة لمناطقهم، أو إنصافاً لبند في الموازنة يراه النواب مهماً على حساب بند آخر قد يكون أقل أهمية في نظرهم. وهذا سيعطي مرونة إضافية في مناقشة الموازنة ويجعلها أكثر حيوية.