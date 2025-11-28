- تواجه المملكة المتحدة تحديات في تنفيذ خطتها المالية الجديدة، حيث أثارت الموازنة تساؤلات من وكالات التصنيف الائتماني مثل "ستاندرد أند بورز" و"موديز" حول قدرة الحكومة على تنفيذ الحزمة المالية وتأجيل الضرائب وضبط الإنفاق في عام انتخابي. - تتطلب الخطة زيادة الضرائب بمقدار 26 مليار جنيه إسترليني اعتباراً من 2028-2029، مع تقدير نمو الإنفاق الفعلي للوزارات بـ0.5% سنوياً، مما يضع ضغوطاً على الحكومة في فترة انتخابية حساسة. - في الأسواق المالية، تشكلت رهانات جديدة بعد صدور الموازنة، حيث يسعى المستثمرون لتحقيق عائدات مضاعفة إذا قام بنك إنكلترا بخفض الفائدة، وسط توقعات باستقرارها عند 3.75% في يونيو، مع مخاطر اقتصادية محتملة.

تواجه المملكة المتحدة موجة من التشكيك في قدرة الحكومة على تنفيذ خطتها المالية الجديدة، بعدما أثار مشروع الموازنة الذي قدّمته وزيرة المالية رايتشل ريفز سلسلة تساؤلات من وكالات التصنيف الائتماني والخبراء الاقتصاديين، فيما يواصل المتعاملون في الأسواق المالية إعادة تموضعهم على ضوء رهانات متغيرة بشأن مسار أسعار الفائدة. وتتعقّد المشهدية مع كشف مكتب مسؤولية الموازنة أن ريفز كانت على دراية مبكرة بحجم التراجع المتوقع في إنتاجية الاقتصاد، الأمر الذي يقول البعض إنه لم يُشرح بوضوح للرأي العام خلال التحضير للموازنة.

فقد أعربت وكالات التصنيف الائتماني، وعلى رأسها "ستاندرد أند بورز" (S&P Global Ratings) و"موديز" (Moody’s Ratings)، عن شكوك عميقة في قدرة حكومة ريفز على تنفيذ الحزمة المالية التي تؤجّل الجزء الأكبر من الضرائب وضبط الإنفاق إلى السنوات التي تسبق الانتخابات العامة المقررة حداً أقصى عام 2029.

وتقضي الخطة بزيادة الضرائب بما يصل إلى 26 مليار جنيه إسترليني اعتباراً من عام 2028–2029، وهي فترة حساسة سياسياً. وترى موديز أن "مخاطر التنفيذ مرتفعة"، محذّرة من صعوبة تطبيق خفض الإنفاق في عام انتخابي، فيما نبّهت ستاندرد أند بورز إلى احتمال اضطرار الحكومة إلى التراجع عن بعض الإجراءات مع اقتراب موعد الاقتراع. وتناضل ريفز لتثبيت موقعها داخل الحكومة بعد بداية سياسية متعثرة، في وقت تتراجع فيه شعبية حزب العمال خلف حزب "ريفورم يو كيه" (Reform UK) ونمو نفوذ حزب الخضر باتجاه شعبوي لافت. (الجنيه = 1.324 دولار).

ولم تمر الموازنة مرور الكرام على مراكز الأبحاث أيضاً. إذ وصف "معهد الدراسات المالية" (Institute for Fiscal Studies) الخطة بأنها تتطلّب "انضباطاً شبه بطولي" في عام انتخابي، مشيراً إلى أن الحكومة قدّرت نمو الإنفاق الفعلي للوزارات بـ0.5% فقط سنوياً.

في الأسواق، بدأت رهانات جديدة تتشكّل عقب صدور الموازنة، مع تنفيذ صفقات يمكن أن تمنح المستثمرين عائدات مضاعفة تصل إلى عشرة أضعاف إذا قام بنك إنكلترا بخفض الفائدة مرّة واحدة فقط بحلول يونيو/حزيران المقبل. وتتمحور هذه الرهانات حول خيارات مرتبطة بمعدل "سونيا" (SONIA)، بحيث تؤتي ثمارها إذا استقرّ سعر الفائدة عند 3.75% في يونيو، أي أعلى مما تتوقعه الأسواق حالياً. ويؤكد محللون أن هذه التحركات تعكس تحوّلاً واضحاً في سلوك المتعاملين، خاصة بعد أن أصبحت رهانات التخفيضات السريعة "شديدة الازدحام" في الأشهر الماضية.

ورغم أن مقايضات الفائدة الحالية تلمّح إلى تخفيضات تبلغ 50 نقطة أساس بحلول منتصف العام، إلا أن مخاطر النمو تجعل احتمالات تدخل بنك إنكلترا بخطوات إضافية قائمة في حال تدهورت الأوضاع الاقتصادية. وفي موازاة الجدل السياسي والمالي، كشف رئيس مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) ريتشارد هاغز أن ريفز أُبلغت في السابع من أغسطس/آب بحجم الضربة المتوقعة لإنتاجية الاقتصاد، وهي ضربة تعني خفض سقف نمو الناتج لكل عامل إلى 1% فقط.

وجاء ذلك في رسالة وجّهها إلى لجنة الخزانة في البرلمان في محاولة "لتصحيح أي سوء فهم" حول العملية التي سبقت إعلان الموازنة، خصوصاً بعد تسريبات غير مسبوقة لوثائق مكتب الموازنة قبل ساعة من خطاب ريفز في 26 نوفمبر/تشرين الثاني. وتُظهر المعطيات أن خسارة ريفز في هامشها المالي كانت بحدود 5.7 مليارات جنيه فقط قبل إدخال تغييرات السياسات، وهو رقم أصغر بكثير من التدهور البالغ 14 ملياراً في بيان الربيع. لكن التخلي عن تخفيضات الرفاهية الصيف الماضي أضاف عبئاً كبيراً على الموازنة.

ووفق تقديرات اقتصاديين مستقلين، فإن خفض الإنتاجية قد يقتطع 20 مليار جنيه من قدرتها على الإنفاق مقارنة بما كان متاحاً في مارس/آذار. غير أن الجولة الأخيرة من توقعات مكتب الموازنة قبل احتساب السياسات أظهرت استمرار وجود "هامش مالي محدود" لدى ريفز، قبل أن تضطر لاحقاً لزيادة الضرائب بـ26 مليار جنيه لموازنة الأرقام وتعزيز احتياطيها المالي إلى 22 ملياراً. وفي مواجهة الانتقادات، نفى مكتب رئيس الوزراء كير ستارمر أي تلميح بأن ريفز ضلّلت الجمهور، مؤكداً أن الوزيرة قدّمت "صورة واضحة للتحديات" في خطابها التمهيدي قبل الموازنة.