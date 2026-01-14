المواجهة الاقتصادية أخطر تهديد عالمي في 2026

- يركز تقرير المخاطر العالمية لعام 2026 على تحليل المخاطر عبر ثلاثة أطر زمنية، مع التركيز على المواجهة الاقتصادية بين الدول كأكبر تهديد عالمي، متجاوزة الصراع المسلح التقليدي. - تراجعت المخاطر البيئية على المدى القصير لكنها عادت للصدارة على المدى الطويل، بينما تصاعدت المخاوف من المواجهة الجيو-اقتصادية، مما يعكس تحولًا في أدوات السياسة الاقتصادية من التعاون إلى الصراع. - ارتفع القلق من الذكاء الاصطناعي إلى المرتبة الخامسة على مدى عشر سنوات، مع التركيز على ضعف الحوكمة وتأثيره على الوظائف والمجتمع، مما يعيد تعريف مفهوم الصراع والمخاطر العالمية.

يمثّل تقرير المخاطر العالمية لعام 2026، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الإصدار الحادي والعشرين من هذا التقرير السنوي، ويغطي النصف الثاني من عقد يتّسم باضطرابات متراكمة على المستويات الاقتصادية والسياسية والبيئية والتكنولوجية. ويحلل التقرير المخاطر العالمية عبر ثلاثة أطر زمنية مترابطة: المدى القريب خلال عام 2026، والمدى القصير إلى المتوسط حتى عام 2028، والمدى الطويل حتى عام 2036، في محاولة لدعم صانعي القرار في تحقيق توازن بين إدارة الأزمات الراهنة وتفادي تراكم مخاطر طويلة الأجل.

ويعرض الفصل الأول من التقرير نتائج استطلاع إدراك المخاطر العالمية لهذا العام، والذي يجمع رؤى أكثر من 1300 خبير وقائد عالمي من مجالات الاقتصاد والسياسة والأعمال والمجتمع المدني، فيما يركّز الفصل الثاني على تداعيات هذه المخاطر وترابطها، من خلال ستة تحليلات معمّقة لمواضيع مختارة.

وبحسب ما ذكرت "رويترز"، تصدّرت المواجهة الاقتصادية بين الدول قائمة المخاطر العالمية في استطلاع هذا العام، لتحلّ محلّ الصراع المسلح الذي كان يُعد في السنوات السابقة الخطر الأكبر على الاستقرار العالمي. ويعكس هذا التحول تغيّرًا في طبيعة التهديدات، حيث لم تعد المخاطر تُقاس فقط باحتمالات اندلاع الحروب التقليدية، بل بتصاعد استخدام الأدوات الاقتصادية كوسائل ضغط وصراع.

وأوضحت سعدية زاهدي، المديرة التنفيذية للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن مفهوم المواجهة الجيو-اقتصادية يشمل ارتفاع الرسوم الجمركية، وتشديد عمليات التدقيق على الاستثمارات الأجنبية، وفرض قيود على سلاسل الإمداد، ولا سيما في ما يتعلق بالموارد الحيوية مثل المعادن الاستراتيجية. واعتبرت، وفق ما نقلته "رويترز" أن هذه الظاهرة تعكس تحوّل أدوات السياسة الاقتصادية من آليات للتعاون والتكامل إلى أسلحة تُستخدم لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية.

وتأتي هذه النتائج، بحسب "رويترز"، في سياق عالمي يشهد تصاعد السياسات الحمائية وتراجعًا في منطق العولمة الاقتصادية. فقد أشارت الوكالة إلى أن سياسات "أميركا أولاً" التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسهمت في رفع الرسوم الجمركية الأميركية على نطاق عالمي، وفي تعميق التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، التي تُعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتسيطر على جزء كبير من إنتاج المعادن الحيوية.

وفي المقابل، أظهر استطلاع المنتدى، وفق رويترز، تراجع إدراك المخاطر البيئية على المدى القصير. فقد انخفض ترتيب الطقس المتطرف من المرتبة الثانية إلى الرابعة خلال العامين المقبلين، وتراجع التلوث من المرتبة السادسة إلى التاسعة، كما انخفض القلق بشأن التغيرات الحرجة في أنظمة الأرض وفقدان التنوّع البيولوجي بعدة مراتب. غير أن التقرير يوضح أن هذا التراجع يعكس تغيرًا في الأولويات الآنية أكثر مما يعكس انخفاضاً حقيقياً في مستوى الخطورة.

وعند النظر إلى أفق أطول، أي عشر سنوات، أظهر الاستطلاع عودة المخاطر البيئية إلى صدارة المخاوف العالمية. فبحسب "رويترز"، صنّف المشاركون الطقس المتطرف، وفقدان التنوع البيولوجي، والتغيرات في أنظمة الأرض ضمن أخطر ثلاثة تهديدات على المدى الطويل، نظرًا لتداعياتها العميقة على الاقتصاد والبنية التحتية والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.

من جهتها، أفادت "أسوشييتد برس" بأن 18% من المشاركين في الاستطلاع صنّفوا المواجهة الجيو-اقتصادية على أنها التهديد الأكثر خطورة على الاستقرار العالمي خلال عام 2026، مقارنة بمرتبتها التاسعة في الاستطلاع السابق. ويعرّف المنتدى هذا النوع من المواجهات بأنه يشمل تقييد حركة السلع والمعرفة والخدمات والتكنولوجيا، إلى جانب استخدام أدوات مثل القيود على الاستثمار، والعقوبات الاقتصادية، والسياسات النقدية، والدعم الحكومي، والقيود التجارية.

وأضافت أن الصراع بين الدول جاء في المرتبة الثانية ضمن المخاطر الأكثر احتمالًا لإثارة أزمة عالمية هذا العام، تليه الظواهر المرتبطة بالطقس المتقلب، وفق استطلاع أُجري في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين. وعلى أفق العامين المقبلين، لا تزال المواجهة الجيو-اقتصادية تُعد الخطر الأعلى احتمالًا لإشعال أزمة عالمية، إلى جانب مخاطر التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع التضخم، وفقاعات الأصول، وتعطّل البنى التحتية الحيوية.

أما على المدى الطويل، فتشير نتائج التقرير، كما نقلتها "أسوشييتد برس"، إلى أن الطقس المتقلب وخسارة التنوع البيولوجي سيشكلان المخاطر العالمية الأكثر حدة خلال السنوات العشر المقبلة، رغم تراجع الاهتمام النسبي بهما في التقييمات القصيرة الأجل.

وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أوضحت "رويترز" أن القلق من النتائج السلبية لتقنيات الذكاء الاصطناعي جاء في المرتبة الثلاثين على أفق العامين، لكنه ارتقى إلى المرتبة الخامسة عند تقييم المخاطر على مدى عشر سنوات. ويركز هذا القلق، وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، على ضعف الحوكمة، وتأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف وسوق العمل، وفي المجتمع والصحة النفسية، إضافة إلى تزايد استخدامه في النزاعات والحروب غير التقليدية.

ويخلص تقرير المخاطر العالمية 2026، كما ورد في "رويترز" و"أسوشييتد برس"، إلى أن العالم يتجه نحو مرحلة تتراجع فيها أدوات التعاون التقليدية، لصالح صراعات تُدار عبر الأسواق والقيود الاقتصادية، في تحوّل يعيد تعريف مفهوم الصراع والمخاطر العالمية خلال العقد المقبل.