المهن اليدوية العشر الأعلى دخلاً ونمواً في 2025... 5 نصائح لتحصيلها

- يشير التقرير إلى تحول في مفهوم النجاح المهني، حيث لم تعد الشهادة الجامعية ضرورية لتحقيق دخل مرتفع، مع توقعات بأن 60% من الوظائف الجديدة بين 2020 و2030 لن تتطلب شهادة جامعية. - تتصدر المهن اليدوية والتقنية مثل فنّي المصاعد وفنّي تركيب وصيانة خطوط الكهرباء قائمة الوظائف الأعلى دخلاً، مع نمو سريع لفنّيي توربينات الرياح بنسبة 50% خلال العقد المقبل. - تقدم آن مارشال نصائح للراغبين في الانتقال إلى المهن اليدوية، تشمل تقييم المهارات، استكشاف الخيارات، البحث عن مرشد مهني، والتحلي بالمرونة لتحقيق انتقال ناجح.

لطالما جرى تشجيع طلاب المدارس الثانوية على متابعة الدراسة الجامعية للحصول على درجة البكالوريوس، باعتبارها الطريق الأكثر أماناً للاستقرار المالي والنفسي. غير أن هذا المفهوم بدأ يتغيّر جذرياً. فاليوم، يؤكد عدد متزايد من قادة الأعمال أن الحصول على شهادة جامعية لمدة أربع سنوات لم يعد شرطاً ضرورياً لتحقيق دخل مرتفع، إذ تُظهر الاتجاهات الحديثة أن المهن اليدوية أو التقنية (Blue-Collar Jobs) باتت تتيح دخولاً مجزية وفرصاً واسعة للنمو المهني.

هذه "زبدة" تقرير كتبه لمجلة فوربس الدكتور براين روبنسون (Bryan Robinson, Ph.D.)، وهو مؤلف كتاب "مقيّد إلى المكتب في عالم العمل الهجين: دليل لتحقيق التوازن" (Chained to the Desk in a Hybrid World: A Guide to Balance). وقبل عام، كتب الدكتور روبنسون في "فوربس" عن فئة جديدة من العاملين تُعرف باسم "العمال ذوو الياقات الجديدة" (New Collar Workers)، وهم الذين لا يملكون شهادات جامعية تقليدية، لكنهم يمتلكون مهارات متخصصة مكتسبة من التدريب المهني أو الخبرة العملية. واليوم، تتزايد حركة انتقال الموظفين من المكاتب البيضاء إلى المهن اليدوية التي تؤمّن فرص ترقٍ سريعة ورواتب أعلى من المتوقع.

ويكفي البحث عبر الإنترنت لتظهر إعلانات كثيرة تحمل طابع الاستعجال مثل: "نحتاج عمالاً يدويين فوراً" أو "فرص عمل عاجلة في المهن التقنية". والسبب بسيط: هذه المهن اليدوية تشهد طلباً مرتفعاً جداً. وبحسب مكتب إحصاءات العمل (Bureau of Labor Statistics) الأميركي، فإن 60% من الوظائف الجديدة المتوقعة بين عامي 2020 و2030 ستكون من دون حاجة إلى شهادة جامعية، وبعضها يتجاوز دخله السنوي حاجز الـ100 ألف دولار.

وتشير التقديرات إلى أن 35% من الوظائف الأسرع نمواً هي المهن اليدوية مع توقع إضافة نحو 1.7 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2032. وتنقل فوربس عن ناثان سوتو (Nathan Soto)، خبير المسار المهني في موقع "ريزوميه جينياس" (Resume Genius)، إن الوصول إلى راتب من ستة أرقام أصبح اليوم أكثر سهولة من أي وقت مضى، إذ إن أصحاب المهن اليدوية بدأوا يضاهون أو حتى يتجاوزون مداخيل المهنيين في الوظائف المكتبية.

المهن اليدوية العشر الأعلى دخلاً في عام 2025

لقد اعتمد تقرير "ريزوميه جينياس 2025" في بياناته على أرقام مكتب الإحصاءات الأميركي، مركّزاً على المهن التي يتجاوز متوسط دخلها السنوي المعدّل الوطني البالغ 48,060 دولاراً، وتلك التي لا تتطلّب أكثر من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع توقعات نموّ واضحة خلال العقد المقبل (2024-2034). وفي ما يلي قائمة المهن اليدوية العشر الأعلى دخلاً ونمواً في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن التصنيفات والمبالغ المشار إليها تختلف طبعاً باختلاف البلد نظراً لتباين ظروف كل منطقة حول العالم:

1 - فنّي مصاعد وسلالم كهربائية (Elevator and Escalator Technician)

الدخل الأعلى 149,250 دولاراً، المتوسط السنوي 106,580 دولاراً، الأجر بالساعة 51.24 دولاراً، نسبة النمو 5%، والمؤهل المطلوب شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

2 - فنّي تركيب وصيانة خطوط الكهرباء (Electrical Power-Line Installer and Repairer)

الدخل الأعلى 126,610 دولاراً، المتوسط السنوي 92,560 دولاراً، والنمو المتوقع 7%.

3 - فنّي صيانة إلكترونيات الطائرات (Aircraft Avionics Technician)

الدخل الأعلى 120,080 دولاراً، المتوسط السنوي 79,140 دولاراً، والمؤهل شهادة تدريب مهني معتمدة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

4 - عامل سكك حديدية (Railroad Worker)

الدخل الأعلى 100,130 دولاراً، المتوسط السنوي 75,680 دولاراً، والنمو 1%.

5 - مهندس تشغيل غلايات ثابث (Stationary Engineer and Boiler Operator)

الدخل الأعلى 121,200 دولار، المتوسط السنوي 75,190 دولاراً، والنمو 2%.

6 - فنّي صيانة الآلات الصناعية (Industrial Machinery Mechanic)

الدخل الأعلى 85,970 دولاراً، المتوسط السنوي 63,510 دولارات، والنمو 13%.

7 - سبّاك وفنّي تمديدات (Plumber, Pipefitter and Steamfitter)

الدخل الأعلى 105,150 دولاراً، المتوسط السنوي 62,970 دولاراً، والنمو 4%.

8 - فنّي توربينات الرياح (Wind Turbine Technician)

الدخل الأعلى 88,090 دولاراً، المتوسط السنوي 62,580 دولاراً، والنمو المتوقع 50%.

9 - كهربائي (Electrician)

الدخل الأعلى 106,030 دولاراً، المتوسط السنوي 62,350 دولاراً، والنمو 9%.

10 - فنّي تركيب الألواح الشمسية (Solar Photovoltaic Installer)

الدخل الأعلى 80,150 دولاراً، المتوسط السنوي 51,860 دولاراً، والنمو 42%.

بالإجمال، يتضح من التحليل أن فنّيي المصاعد يتصدرون القائمة من حيث الدخل، بينما يُعتبر فنّيو توربينات الرياح الأسرع نمواً بنسبة 50% خلال العقد المقبل، في حين يمتلك الكهربائيون أكبر عدد من فرص العمل المتاحة.

ويؤكد ناثان سوتو أن "الحصول على شهادة جامعية ليس الطريق الوحيد إلى وظيفة مستقرة ذات دخل مرتفع"، مضيفاً أن الطلب على الكفاءات اليدوية الماهرة في تصاعد مستمر.

نصائح للالتحاق بمجموعة المهن اليدوية سريعة النمو

توفّر المهن التقنية والميدانية فرصاً مضمونة بمداخيل مرتفعة وتعلم مستمر، وهي مناسبة لمن يفضلون العمل النشط على الجلوس خلف المكاتب. وفي هذا السياق، قدّمت آن مارشال (Anne Marshall)، الرئيسة التنفيذية للتسويق في شركة "سترونغهاوس سوليوشنز" (Stronghouse Solutions) والمديرة المشاركة لشركة "مارشال بيلدينغ أند ريمودلينغ" (Marshall Building & Remodeling)، خمس نصائح للراغبين بالانتقال إلى هذا النوع من المهن:

1 - قيّم نفسك أولاً

تقول مارشال إن الخطوة الأولى هي إجراء تقييم ذاتي للمهارات والاهتمامات. "اسأل نفسك: ما المهارات التي أمتلكها ويمكن أن أستخدمها في المهن اليدوية مثل التواصل وحلّ المشكلات؟ وما المهارات التي أحتاج إلى اكتسابها؟ وما العمل الذي يثير شغفي حقاً؟".

2 - استكشف الخيارات المتاحة

توصي مارشال بالبحث المتعمق قبل اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن عالم المهن التقنية واسع ويشمل البناء والنجارة واللحام والكهرباء وصيانة السيارات وغيرها. وتدعو إلى التواصل مع العاملين فعليًا في هذه المجالات لمعرفة طبيعة العمل اليومية قبل اتخاذ القرار.

3 - افهم المتطلبات بدقة

معظم هذه المهن تحتاج إلى تدريبات أو شهادات محددة. لذا من الضروري معرفة ما تتطلبه من وقت وتكاليف قبل البدء.

4 - ابحث عن مرشد مهني (Mentor)

إن "وجود مرشد أو خبير متمرّس لا يقدّر بثمن"، تقول مارشال، موضحة أن الإرشاد يختصر سنوات من التجربة الذاتية ويوفّر معرفة لا تُدرّس في الكتب. وتنصح بالمشاركة في فعاليات المهنة أو التواصل مع خريجي معاهد التدريب للعثور على المرشد المناسب.

5 - تحلَّ بالمرونة والمثابرة

أي انتقال مهني يحتاج إلى صبر. وتشير مارشال إلى أن التكيّف مع التغيرات الذهنية والعملية هو مفتاح النجاح في مسار المهن اليدوية، خصوصاً لمن يبحثون عن فرص نمو سريعة ومستقبل مستقر.