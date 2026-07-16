المنظمة البحرية الدولية ترفض فرض رسوم على الملاحة في هرمز

- أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أن القانون الدولي يمنع فرض رسوم على عبور السفن في المضايق الدولية، مشيراً إلى أن الدول لا يمكنها إعادة تفسير هذه القواعد لتقييد الملاحة. - الجدل حول فرض الرسوم يكتسب أهمية اقتصادية بسبب دور مضيق هرمز في تجارة النفط والغاز، حيث ترى المنظمة أن فرض رسوم قد يهدد حرية الملاحة ويزيد تكاليف الشحن. - شددت المنظمة على ضرورة بقاء المرور في مضيق هرمز حراً، داعية لرفض محاولات إيران فرض سيادتها، وأكدت أهمية إطار منسق لضمان المرور الآمن.

شدّد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، اليوم الخميس، على أن قواعد القانون الدولي لا تترك مجالاً لفرض رسوم أو قيود على عبور السفن في المضايق الدولية، في موقف جاء بعد أيام من طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسماً بنسبة 20% على البضائع المنقولة عبر مضيق هرمز، قبل أن يتراجع عن الخطة.

وقال دومينغيز في تصريحات لوكالة فرانس برس إن "الدول لا تملك هامشاً يسمح لها بإعادة تفسير قواعد القانون الدولي بما يفضي إلى تقييد الملاحة، مؤكداً عدم وجود أساس قانوني لفرض رسوم أو إتاوات على السفن التي تعبر الممرات البحرية الدولية". وأوضح أن "أي ترتيبات سياسية أو تجارية تعقدها الدول خارج نطاق المنظمة لا يمكن أن تغيّر القواعد المنظمة لحق المرور في المضايق".

ويكتسب الجدل حول الرسوم أهمية اقتصادية كبيرة، نظراً إلى دور مضيق هرمز في تجارة النفط والغاز العالمية. وترى المنظمة أن السماح لأي دولة بفرض رسوم أو شروط سياسية على المرور قد يخلق سابقة تهدد حرية الملاحة في مضايق دولية أخرى، وترفع تكاليف الشحن والتأمين والطاقة، بما ينعكس على الأسواق والمستهلكين.

وكان ترامب قد أعلن يوم الاثنين الماضي عزمه فرض رسم بنسبة 20% على البضائع التي تحملها السفن العابرة مضيق هرمز، معتبراً أن هذه الأموال ستعوض الولايات المتحدة عن تكاليف تأمين حركة الملاحة في الممر الاستراتيجي. إلا أنه تراجع عن الفكرة في اليوم التالي، وقال إن واشنطن ستعتمد بدلاً منها على اتفاقات تجارية واستثمارية مع دول خليجية، من دون الكشف عن طبيعتها أو قيمتها. وأكد في الوقت نفسه أن السفن التجارية ستواصل العبور، بينما سيظل الحصار مفروضاً على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية أو التي تنقل شحنات إيرانية.

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ويؤكد موقف دومينغيز قراراً أصدره مجلس المنظمة البحرية الدولية، شدد فيه على ضرورة بقاء المرور في مضيق هرمز حراً من الرسوم والتكاليف، وعلى ضمان حق العبور من دون تمييز أو عرقلة عبر المسارات الملاحية المعترف بها دولياً. كما أكد المجلس أن أي تفاهم بين دول المنطقة يجب أن يحافظ على حرية حركة جميع السفن، وفق أحكام القانون الدولي.

وكانت المنظمة قد اتخذت خلال اجتماع مجلسها في لندن موقفاً مماثلاً تجاه إيران، إذ دعت الدول إلى رفض محاولات طهران فرض سيادتها المنفردة على المضيق، وأدانت إنشاء هيئة إيرانية للإشراف على حركة السفن والتحكّم فيها. ورأت أن أي جهة وطنية لا تستطيع الانفراد بإدارة ممر دولي أو فرض شروط على مستخدميه.

وسبق للمنظمة أن دعت في مارس/آذار إلى إنشاء إطار منسق لضمان المرور الآمن للسفن المدنية، مع إدانة الهجمات التي تستهدف الملاحة التجارية. كما حذّر دومينغيز في يونيو/حزيران من إرسال السفن إلى المنطقة في ظل غياب ممر آمن، مؤكداً أن حماية البحارة يجب أن تتقدم على أي اعتبارات تجارية.

وتصاعدت مخاطر الملاحة في المضيق منذ اندلاع الحرب، إذ وثقت المنظمة ما لا يقل عن 46 هجوماً على السفن الدولية حتى منتصف يونيو/حزيران، بينما بقيت مئات السفن ونحو ستة آلاف بحار عالقين في الخليج خلال يوليو/تموز. كما توقفت عمليات الإجلاء التي كانت تستهدف آلاف البحارة بسبب تجدد الهجمات وتدهور الظروف الأمنية.