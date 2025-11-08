المنتج الأجنبي ينافس المحلي في حلب

اقتصاد عربي
حلب

هاديا المنصور

avatar woman.jpg
هاديا المنصور
هاديا المنصور مراسلة من إدلب
مباشر
08 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 05:54 (توقيت القدس)
سوق في حلب، 12 مارس 2025 (هبة الله بركات/ فرانس برس)
سوق في حلب، 12 مارس 2025 (هبة الله بركات/ فرانس برس)
+ الخط -

في شوارع حلب القديمة وأسواقها الشعبية الممتدة من السبع بحرات إلى صلاح الدين، تتجاور البضائع المحلية مع نظيراتها المستوردة على رفوف المحال، غير أن المتجول يلاحظ بسهولة أن الكفّة تميل لصالح المنتجات الأجنبية، التي باتت تجذب الزبائن بأسعارها المغرية وجودتها الأعلى، ما يشكّل تحدياً حقيقياً للصناعة الوطنية التي تكافح للبقاء وسط أزمات اقتصادية متلاحقة.

وفي سوق الجميلية، وسط مدينة حلب، يتحدث مازن وقّاص، وهو صاحب محل لبيع المنظفات، عن التحول الملحوظ في ذوق المستهلكين خلال السنوات الأخيرة، ويقول لـ"العربي الجديد" إن الإقبال بات واضحاً على البضائع الأجنبية، خصوصاً التركية والإيرانية والأوروبية، التي تملأ رفوف المحال التجارية على حساب المنتجات المحلية.

ويضيف وقّاص أن الزبون الحلبي اليوم يضع الجودة والسعر في رأس قائمة أولوياته، والمنتج المحلي يجد صعوبة في منافسة البضاعة المستوردة، سواء من حيث المظهر الخارجي أو فاعلية الاستخدام، ويرى أن "كثيراً من المستهلكين باتوا يربطون تلقائياً بين المنتج الأجنبي والجودة العالية"، وهو ما يزيد تراجع ثقة السوق بالبضائع المحلية حتى في الحالات التي تكون فيها بمستوى مقبول.

وفي الجهة المقابلة من السوق، تتفقد روعة الكيالي، وهي ربة منزل في الخمسين من عمرها، رفوف مساحيق الغسيل وتقارن بين الأسعار المحلية والمستوردة، وتقول لـ"العربي الجديد" إنها جرّبت في السابق أحد الأنواع المنتجة محلياً، لكنها لم تكن راضية عن النتيجة، إذ لاحظت ضعفاً في الفاعلية مقارنة بالمنتجات الأجنبية، وتشير إلى أن الفرق في السعر بين النوعين لم يكن كبيراً بما يكفي ليغريها بشراء المحلي مجدداً، وهي كغيرها تبحث عن منتج يوفّر عليها الجهد والمال في وقت واحد.

بازار في محيط قلعة حلب لدعم الانتاج المحلي للنساء - 16أبريل 2025
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

اقتصاديون سوريون يبحثون في حلب حماية المنتج المحلي ودعم الصناعة

وفي أحد متاجر المواد الغذائية بحي السليمانية، يتفحص خالد الخطيب، وهو موظف متقاعد في الستين من عمره، أنواع الزيوت والمعلّبات المعروضة على الرفوف، قائلاً لـ"العربي الجديد" إنه يفضّل شراء الزيوت النباتية المستوردة، رغم ارتفاع أسعارها النسبي، لأنها أكثر استقراراً في الجودة والطعم مقارنة بالإنتاج المحلي.

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي فادي الأسود لـ"العربي الجديد" إن معظم المصانع الصغيرة والمتوسطة في حلب تعمل اليوم بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والرسوم الإضافية التي تزيد كلفة المنتج النهائي، ما يجعل المنافسة مع البضائع الأجنبية شبه مستحيلة، إضافة إلى أن ضعف الرقابة الجمركية وغياب سياسات واضحة لحماية الإنتاج الوطني ساهما في تدفّق السلع الأجنبية دون ضوابط كافية.

ويحذر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى "إغلاق المزيد من الورش والمعامل المحلية، ما يعني خسارة فرص عمل جديدة وزيادة الاعتماد على السلع المستوردة بشكل دائم".

دلالات
المساهمون
المزيد في اقتصاد
 سوق في منطقة الشيخ عثمان، عدن، 17 يناير 2020 (صالح العبيدي / فرانس برس)
التحديثات الحية
اقتصاد عربي
مباشر

تحرير الدولار الجمركي: أسواق اليمن تترقب موجة سعرية جديدة

محطة وقود تابعة لشركة لوك أويل في غنت، 28 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
طاقة
مباشر

غونفور السويسرية تتراجع عن شراء أصول "لوك أويل" بعد تدخل أميركي

طائرة تابعة لأميركان إيرلاينز تهبط في مطار رونالد ريغان، 7 نوفمبر 2025 (بيل كلارك/Getty)
التحديثات الحية
سياحة وسفر
مباشر

إلغاء مئات رحلات الطيران في الولايات المتحدة تأثراً بالإغلاق الحكومي