المنتجات الزراعية تقود تراجع التضخم في الجزائر خلال سبتمبر

- شهدت الجزائر انخفاضاً في معدل التضخم خلال سبتمبر 2025، حيث تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.7% في الجزائر العاصمة، مدفوعاً بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية الطازجة مثل الخضر والبطاطس. - على أساس سنوي، بلغ معدل التضخم 2.2%، مع انخفاض الأسعار بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت أسعار الدواجن والفواكه بشكل ملحوظ. - على المستوى الوطني، انخفض مؤشر الأسعار في 17 مدينة بنسبة 0.2%، وأقرت الرئاسة زيادات في الأجر الوطني الأدنى ومنحة العاطلين، رغم التحديات الاقتصادية.

كشف تقرير حكومي جزائري تراجع التضخم في البلاد خلال سبتمبر/ أيلول 2025، بعدما سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في الجزائر العاصمة، التي تعتمدها السلطات مرجعاً أساسياً لقياس مستوى الغلاء على المستوى الوطني، انخفاضاً بنسبة 0.7% مقارنة بشهر أغسطس/آب. ويشير التقرير إلى أن الانخفاض كان مدفوعاً أساساً بتراجع أسعار المنتجات الزراعية الطازجة، التي شكلت العنصر الأكثر تأثيراً في حركة الأسعار خلال الشهر.

وتوضح الوثيقة الصادرة يوم الخميس الماضي أن المنتجات الطازجة، وعلى رأسها الخضر والبطاطس، كانت العامل الأكبر في كبح الأسعار، وهو ما يجعل تراجع التضخم مرتبطاً مباشرة بالتحسن المسجل في هذا الصنف من السلع، بينما بقيت السلع المصنّعة والخدمات مستقرة أو أقل تأثراً بالتقلبات. كما أظهرت البيانات أن وتيرة الغلاء على أساس سنوي بين أكتوبر/ تشرين الأول 2024 وسبتمبر/ أيلول 2025 بلغت 2.2%، في حين تراجعت الأسعار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 2 %.

وجاء الكشف عن هذه البيانات وفق تقرير صادر عن ديوان الإحصائيات الحكومي لشهر سبتمبر/ أيلول، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، موضحاً أن مجموعة المواد الزراعية قادت هذا التراجع بانخفاض بلغ 1.4% شهرياً، نتيجة انخفاض أسعار المنتجات الطازجة منها بنسبة 2.1%، ولا سيما الخضر التي تراجعت أسعارها 19% والبطاطس 18.1%، في حين سجلت الدواجن ارتفاعاً بنسبة 19% والفواكه 21.6%. كما انخفضت أسعار المنتجات الغذائية الصناعية بنسبة 0.7% والشيء نفسه في ما يخص البقوليات الجافة.

وتقول جمعيات حماية المستهلك في الجزائر إن الأسعار والتضخم قد أتى على نسبة معتبرة من القدرة الشرائية للمواطنين على مدار السنوات الأخيرة، خصوصاً المواد غير المدعمة من طرف الحكومة على غرار اللحوم بأنواعها والأسماك والأجبان والفواكه والسيارات وقطع غيار المركبات وغيرها.

تراجع أسعار السلع المصنعة

وبين التقرير أن أسعار السلع المصنعة سجلت تراجعاً طفيفاً قدره 0.3%، مدفوعة بانخفاض أسعار ملابس الأطفال ومستلزمات الدراسة، بينما ظلت أسعار الخدمات مستقرة من دون تغير. وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار السلع المصنّعة بنسبة 6.9% وتراجع أسعار الخدمات بنسبة 1.4%.

وعلى مستوى تفاصيل السلة الغذائية، شهدت المنتجات الطازجة انخفاضاً سنوياً كبيراً بلغ 13.1%، مع هبوط سعر البطاطس بنسبة 48% مقارنة بسبتمبر/أيلول 2024، كما تراجعت أسعار الأسماك الطازجة 10.3%، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الفواكه الطازجة 1.1%. كما تراجعت أسعار المنتجات الصناعية الغذائية بنسبة 4.2% سنوياً، مدفوعة بانخفاض كبير في أسعار القهوة والشاي بمعدل 34.2%.

ارتفاع أسعار المواد المدرسة

وبحسب الجداول التفصيلية الواردة في التقرير، تفاوتت تغيرات الأسعار بين انخفاضات حادة شملت الخضر والفواكه والأسماك، وارتفاعات طاولت منتجات أخرى مثل زيتون المائدة والمواد المدرسية وبعض الألعاب والسلع الاستهلاكية. كما استعرض التقرير متوسط أسعار عشرات السلع، بينها اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والخضر والفواكه، مقارنة بأسعار عام 2001، إضافة إلى التغيرات الشهرية والسنوية التي عرفتها.

وعلى المستوى الوطني، أظهر التقرير أن مؤشر الأسعار العام في 17 مدينة جزائرية انخفض بنسبة 0.2% في سبتمبر/أيلول، بينما تراجعت أسعار الغذاء 0.3%، مع اتجاه مشابه لتطورات الأسعار المسجلة في العاصمة لكن بوتيرة أقل. وأوضح الديوان أن الحساب الوطني يعتمد على مسح يشمل 12 ألفاً و150 أسرة موزعة عبر سبع مناطق جغرافية.

وقبل أسبوع أقرت الرئاسة الجزائرية زيادات جديدة في الأجر الوطني الأدنى المضمون ومنحة العاطلين، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين. ويتزامن مشروع الزيادات الجديدة مع ظرف اقتصادي وصفه مراقبون بأنه "صعب" جراء تراجع إيرادات المحروقات، مصدر الدخل الرئيسي للبلد العربي، فضلاً عن اقتراض داخلي في ارتفاع منذ سنوات، ما أثار تساؤلات جدية حول مصدر تمويل هذه النفقات الجديدة. كما تعتزم الحكومة رفع أجور موظفي الإدارات والقطاعات الحكومية المعروفة باسم "الوظيفة العمومية" بموجب قانون الموازنة الجديد، فضلاً عن رفع منحة الطلبة الجامعيين الذين يفوق عددهم مليون ونصف مليون طالب.