المكتب الإعلامي في غزة: 28% نسبة دخول الشاحنات منذ وقف إطلاق النار

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، بأن معدل دخول الشاحنات إلى قطاع غزة منذ بداية وقف إطلاق النار لم يتجاوز 28%، بواقع 4453 شاحنة من أصل 15700 شاحنة كان يُفترض دخولها.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيانٍ عمّمه على وسائل الإعلام، إن هذه القوافل تضمنت 31 شاحنة محمّلة بغاز الطهي، و84 شاحنة من مادة السولار المخصصة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمولدات والقطاعات الحيوية، رغم النقص الحاد والمستمر في هذه المواد الضرورية لحياة السكان اليومية، بعد عامين من القتل والحصار والتدمير الممنهج الذي خلّفته جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في القطاع.

وبحسب البيان، فإن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل يومياً منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار يبلغ 171 شاحنة فقط، من أصل 600 شاحنة يُفترض دخولها يومياً وفق البروتوكول الإنساني، وهو ما يؤكد أن الاحتلال لا يزال يمارس سياسة الخنق والتجويع والضغط الإنساني والابتزاز السياسي بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي أن هذه الكميات المحدودة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية والطبية والمعيشية، مشيراً إلى أن القطاع يحتاج بصورة عاجلة إلى تدفق منتظم لا يقل عن 600 شاحنة يومياً تشمل الغذاء والدواء والوقود وغاز الطهي ومستلزمات القطاع الصحي، لضمان الحفاظ على مقومات الحياة الأساسية للمدنيين.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال يحرم السكان المدنيين في قطاع غزة من أكثر من 350 صنفاً من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والجرحى والفئات الضعيفة، إذ يمنع إدخال مواد غذائية رئيسية من بينها بيض المائدة واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والأسماك والخضروات.

ووفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي، فإن الاحتلال يسمح بدخول كميات أكبر من سلع عديمة القيمة الغذائية مثل المشروبات الغازية والشوكولاتة والوجبات المصنعة والشيبس، والتي تصل إلى الأسواق بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأكثر من 15 ضعفاً نتيجة تحكم الاحتلال الإسرائيلي بسلاسل الإمداد.

وأكد البيان أن الاحتلال يعتمد سياسة هندسة التجويع والتحكم بالأمن الغذائي واستهداف حياة المدنيين بشكل مباشر، مشدداً على استعداد الجهات الحكومية في قطاع غزة، التي ينصبّ عملها على تقديم الخدمات الإنسانية فقط، لتسهيل وتنسيق إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية بالتعاون مع المنظمات الأممية والهيئات والمنظمات الإغاثية العربية والدولية، بما يضمن وصولها إلى جميع المحافظات والمراكز الحيوية.