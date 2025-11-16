تدرس المفوضية الأوروبية اقتراح فرض ضريبة العام المقبل على الأطعمة المصنعة بدرجة كبيرة، والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر والملح، وسيتم تقديم الاقتراح في منتصف ديسمبر/ كانون الأول بحسب مسودة وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد.

وذكرت المفوضية أنّ الضريبة ستقدم حوافز لتناول طعام أكثر صحية، كما أشار أصحاب الاقتراح إلى أنّ "الضريبة متناهية الصغر على مستوى الاتحاد الأوروبي" يمكن أن تحافظ على استقرار الأسعار وتسفر عن تغييرات في سلوك المستهلك، بدون التسبب في ضرر مالي من دون داع. وسيتم تحفيز المصنعين إلى جعل منتجاتهم أكثر صحية. وسيتم استخدام العائدات من الضريبة بشكل حصري لبرامج تعزيز الصحة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المفوضية أنّ أمراض القلب والأوعية الدموية تُعد السبب الرئيس للوفاة في الاتحاد الأوروبي، حيث تسجل أكثر من 1.7 مليون حالة سنوياً. وتتجاوز التكلفة الاقتصادية 280 مليار يورو (325 مليار دولار) سنوياً، مشيرة إلى أن هناك أدلة تربط بدرجة كبيرة بين استهلاك الأطعمة المصنعة العالي وزيادة خطر الإصابة بالسمنة والسكري، وأمراض متعلقة بارتفاع ضغط الدم وسكر الدم ومستويات غير طبيعية للكوليسترول.

بعد الأطعمة المصنعة التبغ الهدف المقبل

وتشير المسودة إلى أن الاتحاد لم يتخذ إجراءات كافية للوقاية من عوامل الخطر وتحديداً الكحول والتبغ ومنتجات النيكوتين الجديدة، والأطعمة فائقة المعالجة، على الرغم من وصف الوقاية بأنها الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لمعالجة أمراض القلب.

وتتطلع الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أيضاً إلى اقتراح مراجعة لقواعد مكافحة التبغ بحلول عام 2027، بهدف خفض استخدام التبغ بين البالغين إلى أقل من 5% بحلول عام 2040. وتريد المفوضية أيضاً اتخاذ إجراءات أقوى بشأن أهداف التطعيم والحد من التفاوتات في صحة المرأة. ولتحقيق هذه الأهداف، ستطلق المفوضية مشروعاً بعنوان "الاتحاد الأوروبي يهتم بقلبك"، مصمم لدعم "نهج مدى الحياة، شخصي، ومعتمد على التكنولوجيا الرقمية". وستساعد هذه المبادرة الحكومات الوطنية على وضع خطط لأمراض القلب والأوعية الدموية بحلول عام 2027.

وتقول المفوضية إنها تهدف إلى توسيع نطاق أنظمة الذكاء الاصطناعي والبيانات الحالية، وتحسين العادات الغذائية، وإطلاق دراسة جديدة حول "الأطعمة عالية التصنيع"، بالإضافة إلى نظام شامل جديد لتقييم معالجة الأغذية.