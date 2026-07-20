المفوضية الأوروبية تغرّم "علي إكسبريس" 550 مليون يورو

- فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 550 مليون يورو على "علي إكسبريس" لبيعها سلعاً غير قانونية، مشيرة إلى تقاعس الشركة في حماية مستهلكي الاتحاد الأوروبي وانتهاكها لقانون الخدمات الرقمية. - تأتي الغرامة ضمن تصعيد أوروبي ضد شركات التجارة الإلكترونية الصينية، التي توسعت في السوق الأوروبية بفضل الأسعار المنخفضة، مما أثار قلق المنتجين المحليين. يفرض قانون الخدمات الرقمية التزامات مشددة على المنصات الكبرى. - تسعى المفوضية لتحقيق توازن بين الانفتاح التجاري وحماية المستهلكين، وتدرس إلغاء الإعفاء الجمركي عن الشحنات الصغيرة، مؤكدة عزمها على تطبيق القوانين الرقمية بصرامة.

فرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، غرامة قدرها 550 مليون يورو (628.7 مليون دولار) على موقع التجارة الإلكترونية الصيني "علي إكسبريس"، لبيعه سلعاً غير قانونية، وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشييتد برس. وخلصت المفوضية إلى أن عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، التابع لمجموعة "علي بابا"، تقاعس لأسابيع عن إزالة سلع من منصته مثل الملابس المقلدة والألعاب غير الآمنة ومستحضرات التجميل الخطرة، مؤكدة أنّ الشركة لم تقدم ما يكفي لحماية مستهلكي الاتحاد الأوروبي من هذه المنتجات.

ووفي السياق، قالت نائبة رئيس المفوضية هينا فيركونين، بحسب "أسوشييتد برس"، إن انتشار الملابس المقلدة والألعاب غير الآمنة ومستحضرات التجميل الخطرة، وغيرها من المنتجات غير القانونية والضارة، ليس ثمناً لا مفر منه للتسوق عبر الإنترنت، بل هو تقصير من جانب "علي إكسبريس" في الوفاء بالتزاماته بموجب قانون الخدمات الرقمية.

وأضافت المفوضية أن التجار الذين كان ينبغي معاقبتهم بسبب بيعهم منتجات غير قانونية على المنصة، أفلتوا من العقاب في بعض الحالات، وتمكنوا إلى حد كبير من مواصلة أعمالهم.

تأتي هذه الغرامة القياسية في سياق تصعيد أوروبي متواصل ضد شركات التجارة الإلكترونية الصينية العابرة للحدود، التي شهدت توسعاً لافتاً في السوق الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، مستفيدة من أسعار منخفضة للغاية وشحن سريع نسبياً وسلاسل إمداد مباشرة من المصانع الصينية إلى المستهلك النهائي، وهو ما أثار قلق المنتجين المحليين واتحادات حماية المستهلك على حد سواء، إضافة إلى نقابات تجار التجزئة التقليديين الذين يشتكون من منافسة غير متكافئة.

قانون الخدمات الرقمية... الأداة الرقابية الجديدة

وتشكل هذه العقوبة أحد أبرز تطبيقات قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ كاملاً عام 2024، ويصنف "على إكسبريس" ضمن فئة المنصات الكبرى التي تخضع لالتزامات مشددة بشأن مراقبة المحتوى والمنتجات المعروضة، وضمان الشفافية في خوارزميات التوصية، وتفعيل آليات الإبلاغ عن المخالفات. ويمنح القانون المفوضية صلاحية فرض غرامات قد تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة المخالفة في حال التكرار أو عدم الامتثال، ما يجعل الغرامة الحالية، رغم ضخامتها الظاهرية، أقل بكثير من السقف الأقصى الممكن.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية بدعوى تلقيها دعماً حكومياً غير عادل، فيما تحقق المفوضية حالياً في ملفات موازية تتعلق بـ"تيمو" و "شي إن"، وسط اتهامات متكررة لهذه المنصات بإغراق السوق الأوروبية بمنتجات رخيصة لا تخضع لمعايير السلامة والجودة المعمول بها محلياً ما يضع ضغطاً تنافسياً متزايداً على تجار التجزئة الأوروبيين.

وتشير تقديرات المفوضية إلى أن حجم الطرود الصغيرة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي ومعظمها من الصين، تضاعف عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، إذ يدخل السوق الأوروبية يومياً ملايين الطرود التي تقل قيمتها عن الحد الجمركي المعفى، ما دفع المفوضية إلى النظر جدياً في إلغاء الإعفاء الجمركي عن الشحنات التي تقل قيمتها عن 150 يورو، ضمن حزمة إصلاح جمركي أوسع تستهدف سد الثغرات التي تستغلها هذه المنصات.

وتحمل هذه الغرامة رسالة تحذيرية موجهة لكامل قطاع التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، مفادها أن بروكسل عازمة على تطبيق قوانينها الرقمية بصرامة بغض النظر عن جنسية الشركة أو حجم استثماراتها في السوق الأوروبية، في وقت تسعى فيه المفوضية إلى تحقيق توازن بين الانفتاح التجاري وحماية المستهلكين والصناعات المحلية.