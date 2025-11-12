- تسعى المفوضية الأوروبية لتطوير شبكة قطارات سريعة بحلول 2040، بهدف تقليل أوقات السفر وتحسين تجربة الركاب، مع تحديث البنية التحتية وتوحيد أنظمة الحجز، مما سيقلل زمن الرحلات بين المدن الأوروبية. - تقدر تكلفة الخطة بـ 550 مليار يورو، وتهدف لمعالجة الفجوة بين غرب وشرق أوروبا، وتحفيز المنافسة بين الشركات لتخفيض أسعار التذاكر وتبسيط إجراءات الحجز عبر منصة موحدة بحلول 2026. - تتضمن الخطة تحسين حقوق الركاب وتوضيحها، وتواجه تحديات تتعلق بالإرادة السياسية والتنافس مع قطاعي الطيران والنقل البحري المعفيين من ضرائب الوقود حتى 2035.

يرغب الأوروبيون أكثر فأكثر في السفر بالقطارات بدلاً من الطائرات، سواء بدافع حماية المناخ أو لتجنّب ازدحام المطارات، لكن الرحلات الطويلة والأسعار المرتفعة وتعدد أنظمة الحجز تجعل التجربة مرهقة وغير عملية، خصوصاً للعائلات. الآن، تسعى المفوضية الأوروبية لتغيير هذا الواقع عبر خطة ضخمة لتطوير شبكة قطارات سريعة عبر القارة بحلول عام 2040، تشمل تحديث البنية التحتية، وتحسين حقوق الركاب، وتوحيد أنظمة الحجز.

بحسب الخطة الجديدة، ستُختصر أوقات السفر بشكل كبير:

كوبنهاغن – برلين: من 7 ساعات إلى 4 فقط بحلول 2030.

باريس – مدريد: 6 ساعات.

صوفيا – أثينا: من أكثر من 14 ساعة إلى 6 ساعات فقط.

بودابست – فيينا: من ساعتين و40 دقيقة إلى ساعة و40 دقيقة.

بودابست – بوخارست: من 15 ساعة إلى نحو 6 ساعات.

وسيتم تشغيل قطارات تعمل بسرعة لا تقل عن 250 كيلومتراً في الساعة، ضمن شبكة تمتد من بحر البلطيق إلى البحر المتوسط، تربط تالين وريغا وفيلنيوس بوارسو في الشرق الأوروبي، الذي يعاني سككاً متأخرة عن الغرب.

استثمار ضخم بقيمة 550 مليار يورو

تُقدّر المفوضية تكلفة الخطة بنحو 550 مليار يورو، تموَّل عبر مزيج من المصادر العامة والخاصة. وتركز الخطة على معالجة الفجوة بين غرب وشرق أوروبا، إذ تتركز 12 ألف كيلومتر من السكك الحديدية السريعة حالياً في أربع دول فقط: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. كما تتضمن الخطة تشجيع إنتاج القطارات داخل أوروبا لتقليص فترات الانتظار، إذ تحتاج بعض الشركات الأوروبية اليوم إلى سنوات لتسلم القطارات الجديدة مقارنةً بآسيا.

بحسب دراسة منظمة السلام الأخضر غرينبيس (2023)، فإن تذاكر القطار في أوروبا أغلى بمرتين من أسعار الطيران في المتوسط، رغم أنها أكثر صداقةً للبيئة. ولذلك، تسعى المفوضية إلى تحفيز المنافسة بين الشركات الوطنية والخاصة لتخفيض الأسعار وتحسين الجودة، كما يحدث حالياً بين شركات القطارات الإيطالية والإسبانية في فرنسا. وتخطط المفوضية أيضاً لتبسيط إجراءات الحجز عبر الحدود من خلال منصة موحدة تتيح للمسافرين شراء تذاكر متعددة الشركات والبلدان بنقرة واحدة، بدءاً من عام 2026.

تحسين حقوق ركاب القطارات

تشمل الخطة أيضاً قواعد جديدة لتوضيح حقوق المسافرين في حال التأخير أو إلغاء الرحلات، إذ يعاني كثيرون غياب التنسيق بين الشركات. أظهرت دراسة لمنظمة "النقل والبيئة الخضراء" أن 61% من مسافري المسافات الطويلة تخلّوا عن السفر بالقطار مرة واحدة على الأقل بسبب تعقيد الحجز. وقال مدير النقل في منظمة BEUC للمستهلكين الأوروبيين، روبن لوس، إن الخطط "خطوة مهمة نحو سفر أكثر استدامة وإنصافاً"، مضيفاً في تصريحات تعقب على الخطة أن "المستهلكين سئموا من أنظمة الحجز المعقدة والحقوق المحدودة وخدمة الركاب المتفاوتة".

ورغم الطموح الكبير، يرى خبراء أن الخطة تظل "قائمة أمنيات أكثر منها خطة تنفيذية". من جانبه، قال الخبير البريطاني في السكك الحديدية الأوروبية جون وورث في تصريحات إعلامية:"لا أرى حتى الآن خطاً أو خدمة ستُبنى نتيجة هذه الوثيقة. المشكلة ليست المال فحسب، بل غياب الإرادة السياسية لدى الدول الأعضاء". ويرى مراقبون أن ضعف الالتزام الوطني بالمشاريع الكبرى قد يؤخر تنفيذ الخطة، خصوصاً في الدول التي تفضل دعم الطيران والنقل البري على حساب السكك الحديدية.

ورغم دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع السكك الحديدية، لا يزال هناك تشويه كبير للمنافسة بسبب استمرار إعفاء قطاعي الطيران والنقل البحري من ضرائب الوقود حتى عام 2035، وفقاً لتوجيهات الطاقة الحالية. ويعتبر قطاع توريد السكك الحديدية (Unife) أن هذا الوضع "غير عادل"، داعياً إلى مساواة الشروط البيئية والضريبية بين وسائل النقل.

وتطمح المفوضية إلى إطلاق حوار مع الحكومات والشركات لتحويل الخطة إلى واقع عملي خلال العام المقبل. وإذا تحققت الأهداف، فقد يشهد الأوروبيون بحلول 2040 قارةً مترابطة يمكن التنقل بين مدنها الكبرى بسرعة الطائرة، لكن بانبعاثات أقل وسفر أكثر استدامة. وشدد مفوض النقل في الاتحاد الأوروبي، أبوستولوس تزيتزيكوستاس، على أن"هدفنا أن تصبح القطارات الخيار الطبيعي للمواطنين، كما هي الطائرات اليوم".