المفوضية الأوروبية تصنّف روسيا منطقة تبييض أموال عالية المخاطر

- أضافت المفوضية الأوروبية روسيا إلى قائمة الدول عالية المخاطر في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز العقوبات المالية على موسكو بعد أربع سنوات من اجتياحها لأوكرانيا، ويهدف إلى عزل الاقتصاد الروسي دولياً. - أكد مفوض الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أن هذا التصنيف سيجعل التعاملات المالية مع روسيا أكثر رقابة، مما يجبر البنوك والشركات الأوروبية على مراجعات دقيقة وتقارير مفصلة عن أي نشاط مشبوه. - يعكس التصنيف استمرار الضغوط المالية على موسكو، مع توقعات بتأثيره على الاستثمارات والتجارة الدولية وقدرة روسيا على تمويل أنشطتها الحكومية والعسكرية.

أضافت المفوضية الأوروبية روسيا إلى قائمة الدول عالية المخاطر في ما يتعلق بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة جديدة ضمن تداعيات مالية واسعة على موسكو بعد ما يقارب أربع سنوات على اجتياحها الكامل لأوكرانيا. ويأتي هذا التصنيف في سياق سلسلة من العقوبات الأوروبية والدولية المستمرة التي تهدف إلى عزل الاقتصاد الروسي دولياً وتقليص قدرة الحكومة على تمويل الحرب.

وأكد مفوّض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، عبر حسابه على منصة إكس، أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان أن يطبق مشغلو القطاعين المالي وغير المالي داخل الاتحاد الأوروبي فحوصات أشد صرامة عند التعامل مع الكيانات الروسية، مشيراً إلى أن التصنيف سيجعل أي تعاملات مالية وتجارية مع روسيا أكثر رقابة وخضوعاً للقوانين الأوروبية.

⚠️ Major news: the @EU_Commission proposes to add Russia to the #AML/CFT list of high-risk third countries.



This is a key step to ensure EU financial and non-financial operators apply stricter checks when dealing with Russian entities.https://t.co/5p8RFhXXzi — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) December 3, 2025

وكانت روسيا موقوفة سابقاً من قبل فريق العمل المالي الدولي (FATF)، وهي منظمة حكومية دولية تحدد المعايير العالمية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها لم تُدرج رسمياً ضمن قائمة الدول عالية المخاطر. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على هذا التصنيف لوضع قائمته الخاصة، ما يعني تشديد الرقابة على جميع التعاملات المالية والتجارية مع الشركات والمؤسسات الروسية داخل الدول الأعضاء، وفقاً لما أوردت بلومبيرغ. ومن المتوقع أن يدخل هذا التصنيف حيز التنفيذ إذا لم يعترض عليه البرلمان الأوروبي أو الدول الأعضاء خلال شهر واحد، مع إمكانية تمديد فترة الاعتراض لشهر إضافي.

ومن شأن هذا التصنيف أن يجبر البنوك والشركات الأوروبية على إجراء مراجعات دقيقة لمعاملاتها مع أي طرف روسي وتقديم تقارير مفصلة عن أي نشاط مشبوه للجهات الرقابية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المعاملات وتقليص التعامل التجاري مع روسيا وإعادة توجيه الاستثمارات إلى مناطق أقل خطورة. كما يعكس استمرار المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الاقتصاد الروسي، مما قد يؤدي إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتباطؤ تدفقات رأس المال، وزيادة تكاليف الاقتراض على الحكومة والشركات الروسية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإجراءات العقابية التي فرضتها أوروبا وحلفاؤها منذ بداية الحرب، والتي شملت تجميد أصول كبار المسؤولين ورجال الأعمال الروس، وحظر صادرات التكنولوجيا المتقدمة، وفرض قيود على تحويلات العملات الأجنبية، في محاولة لتقييد الموارد المالية لموسكو. وبالرغم من ذلك، قد تدفع هذه العقوبات روسيا للبحث عن قنوات مالية بديلة، مثل توسيع العلاقات الاقتصادية مع الصين والدول غير الغربية أو اللجوء إلى التعامل بالعملات الرقمية.

في المجمل، يعكس تصنيف روسيا كمنطقة عالية المخاطر استمرار الضغوط المالية على موسكو، ويشير إلى أن التعامل مع الاقتصاد الروسي سيبقى محفوفاً بالمخاطر على المستوى الأوروبي والدولي، مع توقعات بأن تؤثر هذه الإجراءات على الاستثمارات والتجارة الدولية وربما على قدرة روسيا على تمويل أنشطتها الحكومية والعسكرية على المدى الطويل.