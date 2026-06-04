المفاعلات النووية الصغيرة وقيادة مستقبل الطاقة

- تواجه المدن الكبرى تحديات التكدس السكاني، مما يزيد من خطر الكوارث. الحل يكمن في التنمية الأفقية بالصحراء لتقليل الاحتقان وتوزيع السكان والإنتاج بشكل أوسع. - الطاقة الكهربائية أساسية للتنمية المستدامة، والتحول لمصادر نظيفة يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري. يتطلب ذلك تطوير شبكات ذكية ومزيجاً من الطاقة النووية والمتجددة. - المفاعلات المعيارية الصغيرة تقدم حلاً مرناً وآمناً للطاقة النووية، لكنها تواجه تحديات تشريعية. النجاح يعتمد على التعاون الدولي وتطوير الأطر التنظيمية المناسبة.

تكدس السكان والإنتاج في المدن له العديد من الأضرار، وفي بعض الحالات، لا تستطيع الدولة السيطرة عليها. فالدولة دائماً تكون تحت تهديد "شلل الحركة" في حال وقوع أي كارثة. كما أن المدن الكبرى دائماً ما تتركز فيها مراكز التكنولوجيا المتطورة، فتعتبر من بنك الأهداف التي يفضلها العدو أثناء الحروب. لذلك نجد أن التنمية الرأسية التي تتم في المدن الحالية تمثل خطورة كبيرة على الدولة. البديل هو الخروج إلى الصحراء الشاسعة، فهي "الكنز المهمل". والتنمية الأفقية في الصحراء هي استراتيجية توسعية تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية والعمرانية والإنتاجية، من خلال استصلاح أراضٍ جديدة وإنشاء مشروعات تنموية متطورة في مناطق صحراوية أو غير مستغلة.

فالتنمية الأفقية هي صمام الأمان لتقليل الاحتقان الاجتماعي والبيئي في المدن "المخنوقة". وبذلك تكون مراكز إنتاج الدولة وثقلها السكاني موزعة أفقياً على مساحات شاسعة يصعب استهدافها. التنمية الأفقية هي "الهروب إلى الأمام"، الهروب من ماكينة الفرم الكبرى في المدن المزدحمة إلى رحابة الصحراء، حيث يمكن خلق "أنظمة حياة مستقلة"، تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة لاستصلاح الأراضي وتوفير الأمن الغذائي بعيداً عن تلوث المدن، وعلى الصناعات الجديدة وربط المدن الجديدة بمناطق المواد الخام والموانئ، ما يقلل تكاليف النقل ويخلق فرص عمل حقيقية.

تعد الطاقة الكهربائية "المحرك الأساسي" للتنمية المستدامة، حيث تتقاطع مع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة. فلا يمكن قيام صناعة أو زراعة حديثة أو تجارة إلكترونية من دون كهرباء مستقرة. الكهرباء هي العمود الفقري لزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية الرقمية. تتيح الكهرباء استخدام أدوات التعلم الحديثة والإنترنت، ما يرفع من جودة الكوادر البشرية القادرة على قيادة مستقبل الاستدامة. لذلك، الكهرباء هي وقود الثورة الصناعية الرابعة، فهي تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، ووسائل النقل المستدام مثل السيارات الكهربائية.

التحول نحو الكهرباء المولدة من مصادر نظيفة (كالشمس والرياح والمياه وحرارة باطن الأرض والنووية) يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية ومكافحة التغير المناخي. رغم المزايا الكبيرة، تواجه الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تحديات واقعية تعيق تسارع وتيرة الاعتماد عليها بديلاً كاملاً، حيث تعتمد هذه المصادر على الظروف الجوية (سطوع الشمس وسرعة الرياح)، ما يجعل الإنتاج غير ثابت. وهذا يتطلب تقنيات متطورة لتخزين الطاقة (مثل البطاريات العملاقة) وهي لا تزال مكلفة.

كذلك، نجد أن الشبكات الكهربائية القديمة مصممة لتدفق الطاقة من محطات مركزية كبيرة، ومع دمج مصادر متجددة وموزعة، يتطلب الأمر تحديث الشبكة لتصبح "شبكة ذكية" قادرة على موازنة الأحمال. بالإضافة إلى ذلك، نجد أن محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح تحتاج مساحات من الأرض كبيرة جداً لإنتاج كمية الطاقة نفسها التي تنتجها محطة نووية أو حرارية صغيرة (محطة طاقة شمسية قدرتها 1200 ميغاواط تحتاج مساحة مقدارها 30 كيلومتراً مربعاً، بينما محطة طاقة نووية قدرتها 1200 ميغاوات تحتاج مساحة مقدارها كيلومتر مربع فقط).

الوصول إلى مزيج طاقة عالمي خال من الكربون ليس مجرد طموح بيئي، بل هو ضرورة استراتيجية وجيوسياسية، ويواجه واقعاً تكنولوجياً معقداً يتطلب "مزيجاً واقعياً" وليس حلولاً أحادية. والمزيج المثالي ليس "نووياً ضد متجدد"، بل هو ثلاثية "نووي + متجدد + تخزين طاقة". ومن ينجح في الربط بينها وبتكلفة منخفضة، فسيمتلك مفاتيح الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين.

من هنا تأتي أهمية الدمج بين محطات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) مع محطات الطاقة النووية الصغيرة (مفاعلات معيارية صغيرة) في شبكة كهرباء مستقلة (نظام الشبكات الموزعة) لتغطية احتياجات التنمية الأفقية من الكهرباء.

المفاعلات المعيارية الصغيرة متطلباتها أقل في الاحتياج إلى مياه التبريد، ما يسمح بوضعها في أماكن لا تستوعب المفاعلات النووية الكبيرة، مثل المناطق النائية والبعيدة عن الشبكة الكهربائية الموحدة، أو في التجمعات الصناعية ذات شبكات الكهرباء الصغيرة، وهو ما يعزز استراتيجيات التوسع العمراني في المناطق الصحراوية. كما يمكن وضعها بالقرب من المدن الصناعية لإنتاج البخار للتطبيقات الصناعية، أو لتوليد الحرارة اللازمة للعمليات الكيميائية والتدفئة أو لمحطات تحلية مياه البحر.

المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) تعد تحولاً جوهرياً في فلسفة الطاقة النووية، حيث تهدف إلى معالجة العقبات التي واجهت المفاعلات النووية التقليدية الكبيرة، مثل التكاليف الباهظة والتعقيد الإنشائي. قدراتها تتراوح ما بين 20 و300 ميغاواط كهربي، ومصممة بتقنية معيارية، حيث يجرى تصنيع وتجميع وحدات متكاملة (مكونات رئيسية) في المصانع أو المنشآت المتخصصة في ظل ظروف خاضعة للرقابة، ثم تنقل جاهزة إلى الموقع للتركيب، ما يرفع من جودة التصنيع ويقلل من الأخطاء الميدانية. هذا النهج يقلل من مدة البناء في الموقع (في حدود ثلاث سنوات، بدلاً من أكثر من سبع سنوات للمفاعلات الكبيرة)، فمدة البناء القصيرة تقلل من تراكم فوائد القروض، وبذلك تنخفض التكاليف الإجمالية.

المفاعلات الصغيرة تمتاز بتكلفة رأسمالية أقل من المفاعلات الكبيرة (مفاعل 120 ميغاواط في حدود مليار دولار، بينما مفاعل 1200 ميغاواط أكثر من سبعة مليارات دولار)، ما يسهل تمويلها من القطاع الخاص أو الشركات، ويقلل من المخاطر المالية ويتيح الفرصة لشريحة أوسع من المستثمرين والمالكين لهذه المفاعلات، كما يمكن للمستثمرين البدء بمفاعل واحد ثم إضافة وحدات أخرى تدريجياً حسب الحاجة، ما يقلل من المخاطر المالية.

المفاعلات المعيارية الصغيرة ستكون مخصصة لإمداد شركات التكنولوجيا العمالقة بالكهرباء، حيث يمكن بناء هذه المفاعلات مباشرة بجوار مركز البيانات أو داخل مجمعات التكنولوجيا

المفاعلات المعيارية الصغيرة ليست مجرد "نسخة مصغرة"، بل هي نموذج يجمع بين مرونة الاستثمار وأمان الفيزياء. أنظمة الأمان في هذه المفاعلات لا تعتمد على مضخات ومولدات طوارئ ومصادر طاقة خارجية، لكنها تعتمد على أنظمة أمان سلبية، أي تعتمد على قوانين الفيزياء الطبيعية (مثل الجاذبية ودوران السوائل بالحمل الحراري) لتبريد المفاعل في حالات الطوارئ دون الحاجة لتدخل بشري أو طاقة كهربائية لتشغيل مضخات التبريد، ما يقلل احتمالية وقوع حوادث كارثية. ومع صغر حجم قلب المفاعل وميزات الأمان السلبي، يكون بالإمكان إنشاء مناطق طوارئ أصغر، ما يسمح بنشر هذه المفاعلات بالقرب من المناطق الحضرية والمواقع الصناعية.

هذه المفاعلات تعمل بشكل عام على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وتعمل أكثر من 92% من عدد ساعات السنة، وهو ما يؤهلها لتغذية الحمل الأساسي للشبكة، مع تمتعها بميزة تتبع الحمل. يعزى التحول إلى المفاعلات المعيارية الصغيرة في الدول المتقدمة إلى تزايد الطلب على الكهرباء، لا سيما من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مع محدودية مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، ما يجعلها الأداة الأمثل لدعم الشبكات الموزعة الخاصة بمصدر أساسي للطاقة الكهربائية على مدار الساعة.

بالنسبة للدول النامية والتي تحتاج إلى طاقة كهربائية رخيصة للتنمية، هذا المزيج من الطاقة (نووي + متجدد + تخزين طاقة) ليس الحل السحري، فتكلفة إنتاج الكهرباء المستوية (LCOE) حالياً أعلى من المصادر المتجددة (الرياح والشمس)، ويعتمد نجاحها الاقتصادي على "وفورات العدد"، أي إنتاج مئات الوحدات المتطابقة من هذه المفاعلات. لذلك، لن ينجح المزيج عالمياً إلا إذا أصبحت المفاعلات المعيارية الصغيرة أرخص من الطاقة المتجددة، وهو ما يتطلب تعاوناً دولياً لتوحيد التراخيص وخفض التكاليف.

معظم المفاعلات المعيارية الصغيرة عبارة عن تطوير لتصاميم موجودة وليست تقنيات جديدة كلياً، فهي مفاعلات ماء خفيف أصغر حجماً وأكثر بساطة، وتستخدم نوع وقود اليورانيوم منخفض التخصيب نفسه مع الماء مبرداً، لتظل متوافقة مع التكنولوجيات والمواد المجربة والموثوقة حالياً لضمان السلامة وسهولة الترخيص. لذلك تعتمد معظم المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية المرشحة للنشر في المدى القريب على تقنيات المفاعلات المبردة بالماء والمثبتة فعاليتها.

على الرغم من أن هناك خططاً لتطوير عشرات المفاعلات التجارية من المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، وهي لا تزال جميعها تقريباً في مراحل التصميم أو ما قبل الترخيص، في أميركا والأرجنتين وكندا وكوريا الجنوبية، والتي من المستهدف استخدامها في تطبيقات مختلفة، إلا أنه في أوائل عام 2026، لم يكن هناك سوى مفاعلين صغيرين معياريين يعملان تجارياً على مستوى العالم في روسيا والصين.

روسيا أول دولة تستخدم المفاعلات المعيارية الصغيرة، بدأت تشغيلها التجاري في مايو/أيار 2020. روسيا لديها مفاعلات نووية صغيرة قدرتها 35 ميغاواط كهربي من طراز KLT-40S من نوع الماء الخفيف المضغوط، من الجيل الثالث مطور، وهي نسخة مطورة من المفاعلات التي تستخدم في كاسحات الجليد الروسية، ما يعني أنها تعتمد على تكنولوجيا مجربة وموثوقة لعقود.

ونظراً إلى مساحة الأرض الصغيرة التي تحتاجها هذه الوحدات، أمكن وضع وحدتين من هذه المفاعلات (70 ميغاواط) على بارجة (سفينة)، لتصبح محطة كهرباء عائمة Off Shore (تحت مسمى "أكاديميك لومونوسوف")، يمكن رسوها في أي ميناء، وتوصيلها بالشبكة الكهربائية، ويمكن تعديل هذه المفاعلات لتعمل محطات لتحلية مياه البحر بإنتاجية ضخمة تصل إلى 240 ألف متر مكعب يومياً. كما يمكن وضع هذه الوحدات على الأرض لتصبح محطة كهرباء أرضية On Shore.

تعد المحطة النووية الروسية العائمة "أكاديميك لومونوسوف" نقلة نوعية في تكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، وهي تمثل الحل الروسي المبتكر لتوصيل الطاقة إلى المناطق النائية التي يصعب ربطها بالشبكات القومية التقليدية. العمر التشغيلي لهذه المفاعلات 40 عاماً. دورة التزود بالوقود كل ثلاث سنوات، ويتم في مراكز متخصصة وليس في موقع العمل، ما يقلل من المخاطر البيئية في الموقع. تبنى المحطة بالكامل في الأحواض الجافة، وتصل إلى الموقع جاهزة للتشغيل، ما يقلل من تكاليف الإنشاءات المدنية المعقدة في المواقع النائية. نجحت روسيا في الجانب التقني لهذا المفاعل، لأنها استندت إلى تاريخ طويل في محركات كاسحات الجليد.

تأتي الصين بعد روسيا بمفاعل الحرارة العالية المبرد بالغاز (HTGR) طراز HTR-PM من الجيل الرابع، الذي دخل حيز التشغيل التجاري في ديسمبر/كانون الأول 2023، عمره التشغيلي 40 عاماً. حالياً هناك اهتمام عالمي من مراكز البيانات التي تشغل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بمشروعات المفاعلات المعيارية الصغيرة، فهذه المراكز كثيفة استهلاك الكهرباء، والتقديرات تشير إلى أن استعلاماً واحداً على "تشات جي بي تي" يستهلك طاقة تعادل عشرة أضعاف استعلام بحث غوغل التقليدي.

لذلك، نجد أن أصحاب مراكز الذكاء الاصطناعي، وهم أغنى كيانات في العالم اليوم، ولديهم قدرة على تحمل المخاطر المالية، يضعون رهانهم على المفاعلات المعيارية الصغيرة، فلم يعد الأمر مجرد بحث عن "طاقة"، بل هو بحث عن "بقاء" لهذه المراكز العملاقة. فالمفاعلات المعيارية الصغيرة ستكون مخصصة لإمداد شركات التكنولوجيا العمالقة بالكهرباء، حيث يمكن بناء هذه المفاعلات مباشرة بجوار مركز البيانات أو داخل مجمعات التكنولوجيا. ورغم الاهتمام العالمي بمشروعات المفاعلات المعيارية الصغيرة، إلا أن هذه المشروعات تواجه تحديات جوهرية تجعل التفاؤل المطلق بها سابقاً لأوانه.

التحديات تتلخص في النقطتين التاليتين: (1) أغلب التشريعات النووية الحالية كانت في الستينيات والسبعينيات لتناسب المفاعلات الكبيرة التي تتطلب مساحات شاسعة وأنظمة تبريد ضخمة. لذلك، لا بد من تطوير أطر عمل مرنة "مبنية على المخاطر" التي تتناسب مع حجم هذه المفاعلات الصغيرة. كذلك، ترخيص التصنيع في المصنع للمفاعلات المعيارية الصغيرة بوصفها "وحدات نمطية" يحتاج لتطوير القانون للسماح بترخيص التصميم في المصنع، بحيث يُرخَّص المفاعل مرة واحدة في المصنع ثم ينقل إلى أي مكان.

محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح تحتاج مساحات من الأرض كبيرة جداً لإنتاج كمية الطاقة نفسها التي تنتجها محطة نووية أو حرارية صغيرة

(2) العديد من التصاميم المتقدمة (خاصة الجيل الرابع) تحتاج إلى وقود نووي من نوع "اليورانيوم منخفض التخصيب عالي النقاء" HALEU، تخصيبه يتراوح من 5% إلى 20%، وتواجه الأسواق العالمية حالياً نقصاً حاداً في سلاسل توريد هذا النوع من الوقود، وهذا الوقود يصنع في روسيا، والمطلوب من الدول الغربية توطين هذه التكنولوجيا، وهو أمر قد يستغرق سنوات. من المرجح أن تنجح هذه المفاعلات استراتيجياً وتكنولوجياً، لكن استدامتها الاقتصادية تظل مشروطة. والنجاح يعتمد على قدرة الصناعة على الانتقال من "المفاعل الأول من نوعه"، إلى "الإنتاج المتسلسل".

وإذا تمكنت الشركات من توحيد التصاميم والحصول على تراخيص تنظيمية سريعة، فستكون المفاعلات المعيارية الصغيرة هي الحل الأمثل لسد الفجوة في الشبكات التي تسعى للوصول إلى "صفر انبعاثات" بحلول 2050. العالم في بداية الطريق إلى المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، وعلى الدول النامية أن تنتهز هذه الفرصة، وألا تنتظر نضوج هذه التكنولوجيا عالمياً، وعليها الدخول في شراكات بحثية وتجريبية الآن، فهذا ضروري لضمان "أمن الطاقة" مستقبلاً. ففي قطاع حساس مثل الطاقة النووية، الخسارة والربح يتجاوزان النظرة التجارية الضيقة للأرباح والخسائر المباشرة، وتقاس بامتلاك "المعرفة التراكمية" والقدرة على اتخاذ قرار وطني مستقل بناء على تجربة فعلية، حيث الاستثمار المبكر هو استثمار في بناء القوة الوطنية.

والانتظار بالنسبة للدول النامية لا يعني فوات الفرصة فقط، بل يعني تكريس التبعية التكنولوجية والاقتصادية لعقود قادمة. الدخول في شراكات بحثية وتجريبية الآن يتيح للدول النامية أن تكون "شريكاً في التطوير"، وليس مجرد زبون يشتري تكنولوجيا جاهزة ومقيدة بشروط سياسية واقتصادية مجحفة لاحقاً، ويتيح للعلماء والمهندسين والجهات الرقابية في الدول النامية فرصة التطور بالتوازي مع نمو التكنولوجيا عالمياً. بالإضافة إلى أن المشاركة المبكرة تمكن المصانع الوطنية من الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية لهذه التكنولوجيا منذ البداية. ومن دون تجارب فعلية، لن تمتلك الهيئات الرقابية في الدول النامية القدرة على فحص هذه المفاعلات وتأمينها مستقبلاً، وسيكون قرارها رهناً بتقارير الشركات المصنعة.

