- استثمار ضخم في النقل المستدام: خصصت المغرب 7.8 مليارات دولار لتطوير نظام نقل عام نظيف وحديث بحلول 2029، مع تخصيص 1.1 مليار دولار لشراء 3750 حافلة كهربائية و6.7 مليارات دولار لوسائل النقل في المسارات الخاصة مثل الترامواي والقطارات. - نموذج متكامل للنقل: تعتمد جهة الدار البيضاء على نموذج "القطار - الترامواي" مدعوماً بشبكة حافلات ومنصة رقمية، مما ساهم في تحسين الحركة المرورية وجودة الهواء. - إنتاج محلي للسيارات الكهربائية: تستعد شركة نيو موتورز المغربية لبيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع بسعر 10,740 دولاراً بدءاً من 2026، مع استهداف إنتاج 10 آلاف وحدة سنوياً.

قال رئيس مجلس جهة الدار البيضاء المغربية عبد اللطيف معزوز إنّ بلاده خصّصت نحو 7.8 مليارات دولار لتطوير نظام نقل عمومي نظيف وحديث في أفق العام 2029. وأشار إلى أن 11 مليار درهم (1.1 مليار دولار) من هذه الاستثمارات مخصّصة لاقتناء 3750 حافلة جديدة من الجيل الجديد (كهربائية)، و67 مليار درهم (6.7 مليارات دولار) لوسائل النقل في المسارات الخاصة، التي تشمل عربات الترامواي والقطارات.

وأوضح معزوز، في كلمة له خلال فعالية على هامش مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ "كوب 30" بمدينة بيليم البرازيلية، أن الجهات في إطار الجهوية المتقدمة تلعب دوراً محورياً في قيادة التحوّل نحو النقل المستدام، مبرزاً أن جهة الدار البيضاء وحدها ضخت حوالى 25 مليار درهم في البنيات التحتية والتجهيزات المرتبطة بالنقل الحضري والقروي، وهو ما يمثل 40% من ميزانية المخطط التنموي الجهوي.

وأوضح المسؤول الجهوي أن الجهة تعتمد نموذجاً متكاملاً يقوم على ثنائية "القطار - الترامواي" عموداً فقرياً لمنظومة نقل خالية من الانبعاثات، مدعوماً بشبكة حافلات محدثة، ومنصة رقمية متعددة الوسائط توفر للمستخدمين معلومات فورية وتنظيماً ذكياً لحركة التنقل داخل المنطقة. وأشار معزوز أيضا إلى أن توسيع شبكة الطرق الحضرية وشبه الحضرية والقروية ساهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية والحد من الانبعاثات الملوثة، لافتاً إلى تسجيل تحسن واضح في جودة الهواء خلال الفترة ما بين 2023 و2025، بناء على معطيات محطات الرصد المثبتة في الجهة.

وخلص معزوز إلى التأكيد أن المغرب يسرّع وتيرة تنفيذ برامج هيكلية للتنقل المستدام، بما يتماشى مع الميثاق الوطني للتنقل المستدام 2035 والاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون 2030، بهدف بناء مجالات ترابية مندمجة وتنافسية ومرنة.

نقل صديق للبيئة

وفي إطار منظومة نقل خالية من الانبعاثات، تستعد شركة نيو موتورز (Neo Motors) المغربية لبدء بيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع في تاريخ المملكة، بسعر يبلغ نحو مئة ألف درهم مغربي (أي ما يعادل 10,740 دولاراً) ابتداء من عام 2026، في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها في شمال أفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة نسيم بلخياط، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، إن عملية الإنتاج جارية حالياً لطراز جديد يحمل اسم "Dial-E"، وهي سيارة مدمجة مخصّصة للمدن، تبلغ سرعتها القصوى نحو 85 كيلومتراً في الساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل إلى 150 كيلومتراً في الشحنة الواحدة.

وأوضح بلخياط أنّ السيارة حصلت على اعتماد تنظيمي من أكثر من 12 دولة أوروبية، ما يتيح تصديرها إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف إنتاج 10 آلاف وحدة سنوياً في المرحلة الأولى. وتُعد "نيو موتورز" الشركة المغربية الوحيدة العاملة في مجال تصنيع السيارات محلياً، في بلد رسّخ موقعه خلال السنوات الماضية مركزاً صناعياً وتجارياً مفتوحاً على الأسواق الغربية والصينية على حدٍ سواء.