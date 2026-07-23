المغرب يمدد رسوم القمح حتى نهاية أغسطس لحماية المحصول المحلي

- قرر المغرب تمديد الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين حتى نهاية أغسطس لدعم تسويق المحصول المحلي، الذي تأخر جمعه بسبب بطء الحصاد، مع توقعات بزيادة إنتاج الحبوب إلى تسعة ملايين طن. - يواجه المغرب تحديات في جمع المحصول بسبب نقص اليد العاملة وتقادم المعدات، وتأثير عطلة عيد الأضحى، مما يثير مخاوف من نقص الإمدادات في الأشهر المقبلة، حيث تكفي المخزونات الحالية لثلاثة أشهر فقط. - يواجه قطاع المطاحن تحديات في جودة القمح المحلي بسبب انخفاض نسبة البروتين إلى 10.5%، مما يضطرهم لمزج القمح المحلي بأصناف مستوردة لتحقيق الجودة المطلوبة.

قرر المغرب الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على واردات القمح اللين حتى 31 أغسطس/آب المقبل، ما يعني تمديد وقف الاستيراد عملياً لمدة شهر إضافي بهدف إعطاء الأولوية لتسويق المحصول المحلي.

وقال كل من رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن مولاي عبد القادر العلوي، ورئيس الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني عمر اليعقوبي، إن "تمديد الإجراء جاء بسبب بطء وتيرة جمع المحصول المحلي"، رغم التوقعات بارتفاع إنتاج الحبوب خلال الموسم الحالي.

ويتوقع المغرب، الذي يعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، تضاعف إنتاج الحبوب، وضمنه القمح اللين، ليبلغ تسعة ملايين طن هذا الموسم، بعد الأمطار الغزيرة التي أنهت موجة جفاف استمرت سبع سنوات.

وفرضت السلطات رسوماً جمركية بنسبة 170% على واردات القمح اللين، بدءاً من أول يونيو/حزيران الماضي وحتى 31 يوليو/تموز الحالي، للحد من الاستيراد وحماية إنتاج المزارعين المحليين. ويمدد القرار الجديد العمل بهذه الرسوم حتى نهاية أغسطس/آب.

جمع 500 ألف طن فقط

وقال العلوي لوكالة رويترز إن "الكميات التي جُمعت حتى الآن لم تتجاوز 500 ألف طن، مقابل مستهدف يبلغ 1.5 مليون طن على الأقل بحلول نهاية يوليو/تموز". وأوضح أن العديد من المزارعين يحتفظون بجزء من القمح لتغطية احتياجاتهم الخاصة، ما يخفض الكميات التي تصل إلى السوق.

وتأثرت عمليات الحصاد بنقص اليد العاملة، خاصة مع تزامن الموسم مع عطلة عيد الأضحى، إضافة إلى تقادم المعدات واستمرار هطول الأمطار لفترة طويلة. وأوضح اليعقوبي أن توقف نشاط الحصاد خلال سنوات الجفاف الطويلة أدى إلى تراجع جاهزية الآلات والقدرات المستخدمة في جمع المحصول.

كما واجه بعض المزارعين صعوبة في انتظار وصول آلات الحصاد، بسبب مخاوف من اندلاع الحرائق إذا بقي القمح في الحقول لمدة أطول. وأسهمت هذه العوامل مجتمعة في إبطاء جمع المحصول، رغم وفرة الإنتاج مقارنة بالمواسم السابقة.

اقتصاد عربي المغرب يرفع الرسوم الجمركية على القمح لحماية المحصول المحلي

مخاوف من نقص الإمدادات

وحذر العلوي من أن استمرار تأخر جمع المحصول المحلي، مع عدم استئناف دعم واردات القمح، قد يؤدي إلى مشكلات في الإمدادات خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وتكفي مخزونات القمح الحالية لتغطية احتياجات المغرب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. وينتظر التجار قراراً حكومياً بشأن إعادة دعم الواردات حتى يتمكنوا من التعاقد على الشحنات المطلوبة لشهر سبتمبر/أيلول. وقد يؤدي تأخر القرار إلى زيادة شح المعروض وتقليص الوقت المتاح لجلب الكميات اللازمة.

واستورد المغرب 5.1 ملايين طن من القمح اللين خلال الموسم الماضي الممتد من يونيو/حزيران 2025 إلى 31 مايو/أيار 2026. واستحوذت فرنسا على 70% من هذه الواردات، تلتها الأرجنتين وروسيا وألمانيا.

تحديات جودة القمح المحلي

لا تقتصر الصعوبات على بطء جمع المحصول، إذ أبدى ممثلو قطاع المطاحن في وقت سابق مخاوف بشأن جودة القمح المحلي وانخفاض نسبة البروتين فيه إلى نحو 10.5%، مقابل حد أدنى يبلغ 11.5% لإنتاج دقيق الخبز.

وعزا العلوي حينها انخفاض البروتين إلى تراجع استخدام الأسمدة الآزوتية، بعد ارتفاع كلفتها بسبب اضطرابات الأسواق المرتبطة بالحرب في المنطقة. ويضطر أصحاب المطاحن إلى مزج القمح المحلي بأصناف مستوردة تحتوي على مستويات أعلى من البروتين، للوصول إلى الجودة المطلوبة لإنتاج الدقيق.