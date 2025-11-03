المغرب يطلق أول سيارة كهربائية محلية بسعر 11 ألف دولار عام 2026

- تستعد شركة نيو موتورز المغربية لإطلاق أول سيارة كهربائية محلية الصنع، "Dial-E"، بسعر 100 ألف درهم مغربي، بسرعة قصوى 85 كم/ساعة ومدى 150 كم للشحنة، بدءًا من 2026، مع استهداف إنتاج 10 آلاف وحدة سنويًا. - حصلت السيارة على اعتماد تنظيمي من 12 دولة أوروبية، مما يتيح تصديرها، وتعتبر نيو موتورز الشركة الوحيدة في المغرب لتصنيع السيارات محليًا، في ظل وجود مصانع بيجو ورينو. - تأجيل الطرح العام الأولي للشركة في بورصة الدار البيضاء، مع التركيز على بناء القدرات الإنتاجية، في إطار التحول نحو النقل المستدام وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تستعد شركة نيو موتورز (Neo Motors) المغربية لبدء بيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع في تاريخ المملكة، بسعر يبلغ نحو 100 ألف درهم مغربي (أي ما يعادل 10,740 دولاراً) ابتداء من عام 2026، في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها في شمال أفريقيا. وقال الرئيس التنفيذي للشركة نسيم بلخياط، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ، إن عملية الإنتاج جارية حالياً لطراز جديد يحمل اسم "Dial-E"، وهي سيارة مدمجة مخصصة للمدن، تبلغ سرعتها القصوى نحو 85 كيلومتراً في الساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل إلى 150 كيلومتراً في الشحنة الواحدة.

وأوضح بلخياط، خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الاثنين في العاصمة الرباط، أن السيارة حصلت على اعتماد تنظيمي من أكثر من 12 دولة أوروبية، ما يتيح تصديرها إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف إنتاج 10 آلاف وحدة سنوياً في المرحلة الأولى. وتُعد "نيو موتورز" الشركة المغربية الوحيدة العاملة في مجال تصنيع السيارات محلياً، في بلد رسّخ موقعه خلال السنوات الماضية مركزاً صناعياً وتجارياً مفتوحاً على الأسواق الغربية والصينية على حد سواء.

ويضم قطاع السيارات في المغرب أيضاً مصانع تابعة لشركتي بيجو (Peugeot) التابعة لمجموعة ستيلانتيس (Stellantis NV) ورينو (Renault SA) الفرنسية، اللتين تصنعان طرازاتهما في مناطق صناعية مغربية متخصصة.

وأشار بلخياط إلى أن الشركة باعت مئات النسخ من سيارتها المزودة بمحرك احتراق داخلي، ذات الأبواب الثلاثة، منذ أواخر عام 2023، معتبراً أن إطلاق السيارة الكهربائية الجديدة "يمثل امتداداً طبيعياً لموجة التحوّل نحو النقل المستدام في المنطقة"، مضيفاً أن التجربة المغربية تتقاطع مع مبادرات مشابهة في الشرق الأوسط، مثل مشاريع تصنيع السيارات الكهربائية في مصر والسعودية وتركيا، التي تهدف جميعها إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وبناء سلاسل قيمة محلية في قطاع النقل الأخضر.

وفي ما يتعلق بخطط التمويل، أعلن بلخياط أن مشروع الطرح العام الأولي (IPO) للشركة في بورصة الدار البيضاء قد جرى تأجيله "إلى أجل غير مسمى"، موضحاً أن "تصنيع السيارات عملية معقدة تحتاج إلى وقت لبناء القدرات الإنتاجية والعمق الصناعي المطلوب". وبهذا المشروع، يفتح المغرب صفحة جديدة في مسار التحول إلى الطاقة النظيفة والتصنيع المحلي المتقدم، جامعاً بين الطموح الصناعي والرؤية البيئية في آن واحد، في وقت تتسابق فيه دول المنطقة لدخول سوق السيارات الكهربائية العالمية.