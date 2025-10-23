المغرب يصرف 1.3 مليار دولار لدعم مربي الماشية

- خصص المغرب 1.3 مليار دولار لدعم قطاع الماشية المتضرر من الجفاف، مع تقديم دعم مباشر لشراء الأعلاف ومنح للحفاظ على إناث الأغنام والماعز، حيث سيتم صرف الدعم على مرحلتين في نوفمبر وإبريل. - أظهرت نتائج الإحصاء الوطني تسجيل 32.83 مليون رأس ماشية، مع تراجع في أعداد الأبقار والإبل بنسبة 30%، مما دفع الحكومة لدعم استيراد الأبقار وإعادة جدولة ديون المربين. - رغم الجهود المبذولة لسد نقص العرض، ظلت أسعار المواشي واللحوم مرتفعة بسبب المضاربين، ويهدف المغرب إلى زيادة إنتاج اللحوم إلى 850 ألف طن بحلول 2030.

بعد توالي سنوات الجفاف، أعلن المغرب عن رصد نحو 1.3 مليار دولار لإعادة تشكيل قطيع الماشية في المملكة، حيث سيشرع في صرف دعم مباشر لشراء الأعلاف ومنح للحفاظ على إناث الإغنام والماعز. وكشف وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس بعد انعقاد مجلس الحكومة، أنه سيشرع في صرف الدعم المالي لمربي الماشية بعد عملية الإحصاء التي خضع لها القطيع في الصيف الماضي.

وأوضح البواري أنه سيُصرف، في إطار دعم الأعلاف، ما بين 7.5 و15 دولارًا للرأس من الأغنام، وما بين 5 و10 دولارات للرأس من الماعز، وما بين 15 و40 دولارًا للرأس من الأبقار والإبل. وأكد أنه، بهدف الحفاظ على إناث الأغنام والماعز وإعادة تشكيل القطيع الوطني، ستُصرف 40 دولارًا لكل أنثى من الأغنام و30 دولارًا لكل أنثى من الماعز.

وشدد الوزير على أن الدعم سيُصرف على مرحلتين في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وإبريل/نيسان من العام المقبل، ويشمل المربين الذين شملهم الإحصاء، مشيرًا إلى أن المربين الصغار يمثلون نحو 90% من المستفيدين. وأوضح أن صرف الدعم المباشر يستند إلى بيانات دقيقة، مع إحداث مركز اتصال للتواصل المباشر مع المربين لتقديم المعلومات والتوضيحات حول هذه العملية.

ويأتي قرار الوزارة صرف الدعم للمربين بعد الإعلان عن نتائج إحصاء القطيع الوطني للماشية الذي تأثر بتوالي سنوات الجفاف، والذي امتد بين 26 يونيو/حزيران و11 أغسطس/آب. وأحصت الوزارة، وفق النتائج المعلنة في أغسطس الماضي، 32.83 مليون رأس من الماشية على الصعيد الوطني، منها 23.1 مليون رأس من الأغنام، و7.47 ملايين رأس من الماعز، و2.09 مليون رأس من الأبقار، و106 آلاف رأس من الإبل.

وأكدت الوزارة تسجيل ارتفاع إجمالي رؤوس الماشية، باستثناء الأبقار والإبل التي تراجعت بنسبة 30% مقارنة بالمستوى المعتاد، مع التوجه نحو مواصلة دعم استيراد الأبقار. وقرر المغرب في مايو/أيار الماضي إعادة جدولة ديون مربي الماشية بهدف التخفيف من عبء الديون المتراكمة التي تقع على 50 ألف مربٍّ، حيث تتحمل موازنة الدولة كلفة تلك الديون في حدود 70 مليون دولار.

ونص هذا التدبير على إلغاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دولار لفائدة 75% من المربين المستهدفين، كما شمل إلغاء 25% من الديون التي تتراوح قيمتها بين 10 و20 ألف دولار. ودأبت الحكومة على اتخاذ تدابير لمعالجة مشكلة ضعف العرض من المواشي واللحوم الحمراء، حيث شجعت الاستيراد لسد الخصاص، غير أن الأسعار ظلت مرتفعة، إذ بلغ سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء نحو 10 دولارات مقابل 7 دولارات في فترات سابقة.

وأكد مسؤولون حكوميون ونواب برلمانيون ومراقبون أن المضاربين والوسطاء سعوا إلى توسيع هوامش أرباحهم، رغم استفادتهم من الدعم لتوفير عرض كافٍ من اللحوم، ما دفع البعض إلى المطالبة بتسقيف الأسعار، وهو إجراء يتيحه قانون حرية الأسعار والمنافسة. ويخطط المغرب، عبر برنامج موقع مع المهنيين، لنقل إنتاج اللحوم إلى 850 ألف طن بحلول عام 2030، بعدما بلغ نحو 600 ألف طن، غير أن الجفاف أضر بالقطيع الوطني، ما دفع الحكومة إلى تكثيف استيراد الماشية واللحوم خلال العامين الأخيرين.