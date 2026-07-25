- يسعى المغرب لتنفيذ مشروع خط أنابيب غاز بطول 6,800 كيلومتر بتكلفة 26 مليار دولار، لربط حقول الغاز في نيجيريا والسنغال وموريتانيا بأوروبا عبر المغرب، بدعم من إيكواس. - المغرب يجري محادثات لتمويل المشروع من بنك التصدير والاستيراد الأميركي والبنك الدولي، بهدف تلبية احتياجاته من الغاز وتصدير الفائض لأوروبا، مع بدء الإنشاء في 2028 وضخ الغاز في 2031. - يواجه المشروع تحديات تتعلق بتعقيد التنفيذ ومشكلات تشغيلية محتملة، وسط منافسة من مشروع جزائري مماثل، وشكوك حول جدواه في ظل توجه أوروبا للطاقة النظيفة.

كشفت مصادر مالية، اليوم السبت، عن مساعٍ مغربية للحصول على تمويل من بنك التصدير والاستيراد الأميركي والبنك الدولي لمشروع خط أنابيب غاز مقترح يمتد بطول الساحل الغربي لأفريقيا وبتكلفة 26 مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن السفير المغربي لدى واشنطن يوسف العمراني قوله في مقابلة أجرتها معه الأسبوع الماضي، إنّ الاضطرابات التي أحدثتها الحرب مع إيران في تدفقات الطاقة من الشرق الأوسط عززت الجدوى الاستراتيجية للمشروع، الذي يهدف إلى نقل الغاز الأفريقي إلى أوروبا. لكنه امتنع عن الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن المحادثات المتعلقة بتمويل المشروع.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التحديات التشغيلية المحتملة التي قد تواجه خط أنابيب الغاز الأطلسي الأفريقي بناءً على تجارب سابقة؟ ما هي الآثار البيئية والاقتصادية المحتملة لمشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي الأفريقي على الدول المشاركة في أفريقيا وأوروبا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأكد متحدث باسم بنك التصدير والاستيراد الأميركي أن البنك أجرى بالفعل محادثات أولية بشأن مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي الأفريقي (AAGP)، فيما رفض البنك الدولي التعليق.

وكان قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تضم 12 دولة، قد وقعوا في 19 يوليو/تموز اتفاقية حكومية رسمية لدعم المشروع، الذي يبلغ طوله نحو 6,800 كيلومتر. ومن المقرر أن يربط خط الأنابيب المقترح حقول الغاز في دول من بينها نيجيريا والسنغال وموريتانيا، قبل أن يتصل بخط أنابيب المغرب–أوروبا القائم، والذي يربط المغرب بإسبانيا.

ونشطت في الآونة الأخيرة مشروعات أفريقية طموحة عملاقة في مجال الطاقة منها مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي تقترحه الجزائر، ومصفاة نفط يعتزم الملياردير النيجيري أليكو دانغوتي بناءها في كينيا بالإضافة إلى مشروعات ضخمة لتطوير الغاز في موزمبيق تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

ويسعى المغرب إلى دفع هذا المشروع، الذي طُرح لأول مرة قبل نحو عقد من الزمن، إلى مرحلة التنفيذ، في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تنويع مصادر إمدادات الغاز، كما أدت الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية لأطول فترة منذ ثماني سنوات، ما أثار مخاوف بشأن قدرة الدول الأوروبية على ملء مخزوناتها قبل فصل الشتاء.

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، سيخصص نصفها تقريباً لتلبية احتياجات المغرب، فيما سيُصدر النصف الآخر إلى أوروبا، وفقاً للشركة المغربية الحكومية (المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن)، التي تقود المشروع بالشراكة مع الشركة الوطنية النيجيرية للبترول.

في المقابل، حذرت آن-صوفي كوربو، الباحثة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، من أن العدد الكبير للدول المشاركة في المشروع قد يجعل تنفيذه معقداً، مشيرة إلى المشكلات التشغيلية والانقطاعات المتكررة في الإمدادات التي يعاني منها خط أنابيب الغاز لغرب أفريقيا، الذي يربط نيجيريا وبنين وتوغو وغانا. كما شككت كوربو في جدوى تمديد المشروع إلى أوروبا، في وقت تسعى فيه القارة إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري ضمن خططها للتحول إلى الطاقة النظيفة.

ووفقاً للجدول الزمني الحالي، من المقرّر أن تبدأ أعمال إنشاء خط الأنابيب في عام 2028، على أن يبدأ ضخ أولى كميات الغاز في عام 2031، وذلك رهناً بتأمين التمويل اللازم والالتزامات الاستثمارية.

وتواصل الجزائر، في الوقت نفسه، الترويج لمشروع منافس يتمثل في خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط حقول الغاز النيجيرية بخطوط الأنابيب المتجهة إلى أوروبا عبر الأراضي الجزائرية، مع مروره بعدد أقل من الدول الأفريقية مقارنة بالمشروع المغربي.

وترى الشركة المغربية أن شبكة الأنابيب التي تقترحها ستسهم في تعزيز كهربة المناطق المختلفة وتحسين الوصول إلى الطاقة في عدد أكبر من الدول الأفريقية.