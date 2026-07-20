- تستعد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، مع خطط لزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق بـ60 ألف سرير لتعزيز قطاع السياحة الذي يساهم بـ7% من الناتج المحلي الإجمالي. - تضخ الحكومة المغربية استثمارات تتجاوز 190 مليار درهم لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والمطارات، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة. - تسعى المغرب لتنويع الأسواق السياحية عبر تحسين الربط الجوي مع الصين والولايات المتحدة والشرق الأوسط، مع توقعات بزيادة إيرادات السياحة إلى 161 مليار درهم في 2027.

انتهت كأس العالم 2026، وبدأت التجهيزات لكأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال. وفي هذا السياق، قالت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور إن بلادها تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق بمقدار 60 ألف سرير، أي ما يعادل نحو 20% من الإجمالي الحالي، بحلول موعد مشاركة البلاد في استضافة كأس العالم 2030.

وقد حظي المغرب بدعاية إيجابية بعد وصوله إلى دور الثمانية في كأس العالم هذا العام، إضافة إلى كونه أول منتخب أفريقي وعربي يصل إلى دور نصف النهائي في كأس العالم الذي أُقيم في قطر قبل أربع سنوات. ويسعى المغرب كذلك إلى استثمار هذا الاهتمام المتجدد لتحقيق مكاسب دائمة لقطاع السياحة، الذي يعمل فيه مئات الآلاف من المغاربة، ويساهم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت الوزيرة لوكالة رويترز: "ننظر إلى كأس العالم لكرة القدم 2030 باعتبارها محفزاً، لا غاية في حد ذاتها".

وتضخّ الحكومة المغربية استثمارات تفوق 190 مليار درهم (نحو 20 مليار دولار) لبناء شبكات السكك الحديدية والطرق والمطارات والملاعب وتوسيعها، وغيرها من مرافق البنية التحتية الحضرية، استعداداً لبطولة 2030 التي يشارك المغرب في استضافتها إلى جانب البرتغال وإسبانيا. ولم يُحدَّد بعد عدد المباريات التي ستستضيفها كل دولة.

45 ألف سرير فندقي في 4 أعوام

تُظهر بيانات رسمية أن المغرب أضاف بالفعل 45 ألف سرير فندقي خلال السنوات الأربع الماضية، ليصل العدد الإجمالي الحالي إلى ما يزيد قليلًا عن 300 ألف سرير. واستقبلت المملكة نحو 20 مليون سائح العام الماضي، ما جعلها الوجهة السياحية الأكثر جذباً للزوار في أفريقيا. ويطمح المغرب إلى استقطاب 26 مليون زائر بحلول عام 2030.

ومن الناحية الاقتصادية، يتوقع بنك المغرب المركزي أن ترتفع إيرادات السياحة إلى مستوى قياسي يبلغ 161 مليار درهم في عام 2027، مقارنة بـ138 مليار درهم في 2025. كما ساهمت زيادة الرحلات الجوية القادمة من أوروبا في تعزيز أداء القطاع. وأوضحت الوزيرة أن "المرحلة المقبلة من النمو" ستركّز على زيادة أعداد الزوار من الصين والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، عبر تحسين الربط الجوي مع هذه الأسواق. وتسعى الدولة أيضاً إلى تنويع مقاصدها السياحية، بدلاً من الاقتصار على وجهات تقليدية كمراكش وأغادير.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا التوجه يشمل تحويل العاصمة الرباط - بما تضمّه من آثار ومتاحف ومرافق رياضية تعود إلى قرون مضت - إلى مركز للفعاليات الثقافية والرياضية، وكذلك للسفر المرتبط بالأعمال. وختمت بالقول: "نحتاج إلى استثمارات تخلق قيمة دائمة لقطاع السياحة المغربية."

اقتصاد عربي مكاسب المغرب من احتضان كأس الأمم الأفريقية

ويمثل قطاع السياحة أحد الروافد الأساسية للاقتصاد المغربي، إذ يساهم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لمئات الآلآف من المغاربة، فضلاً عن كونه مصدراً مهماً للعملة الصعبة التي تدعم ميزان المدفوعات. لذلك يأتي الإعلان عن خطط توسيع الطاقة الفندقية في المغرب في إطار استراتيجية أوسع تسعى من خلالها الرباط إلى تحويل الزخم الرياضي المؤقت إلى نمو اقتصادي مستدام.

وتراهن الحكومة على أن استثمارات البنية التحتية الضخمة ستحدث أثراً مضاعفاً يتجاوز قطاع السياحة نفسه، عبر تحفيز قطاعات البناء والنقل والخدمات، وخلق فرص عمل مؤقتة ودائمة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل. كما يُنظر إلى توقعات بنك المغرب المركزي بشأن ارتفاع إيرادات السياحة إلى 161 مليار درهم في 2027 على أنها مؤشر على أن القطاع بدأ يستعيد قوته الدافعة بعد سنوات من التعافي التدريجي عقب جائحة كورونا، مدعوماً بتحسّن الربط الجوي وزيادة الطلب من أسواق أوروبية تقليدية، إلى جانب سعي الرباط لفتح أسواق جديدة كالصين والولايات المتحدة.

(رويترز، العربي الجديد)