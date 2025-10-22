المغرب يتعهد بإنفاق 15 مليار دولار بعد احتجاجات الشباب

- يعتزم المغرب زيادة ميزانية الخدمات الاجتماعية بنسبة 18% لتصل إلى 140 مليار درهم، مع خلق 27 ألف وظيفة في الصحة والتعليم وتطوير 90 مستشفى، استجابة للاحتجاجات ضد الإنفاق على كأس العالم 2030. - تشمل الإجراءات الحكومية تسهيل ترشح الشباب والنساء في الانتخابات، مع حظر ترشح المدانين بجرائم، وتخصيص دوائر انتخابية للمرشحات، وتغطية تكاليف الحملات الانتخابية للشباب بنسبة تصل إلى 75%. - يعكس القرار المغربي بزيادة الإنفاق الاجتماعي استجابة لمطالب الشارع وسعيًا لاستعادة الثقة، مع التركيز على تنفيذ شفاف وتوجيه الأموال للقطاعات الأكثر احتياجًا لتحقيق إصلاحات ملموسة.

يعتزم المغرب زيادة ميزانية الخدمات الاجتماعية للعام المقبل، عقب موجة من الاحتجاجات الشبابية ضد الإنفاق على كأس العالم لكرة القدم 2030. وقد خصصت الحكومة 140 مليار درهم (نحو 15 مليار دولار) للرعاية الصحية والتعليم، بزيادة تقارب 18% عن الميزانية الحالية. وبحسب "بلومبيرغ"، جاء مشروع القانون، الذي أعلنه الديوان الملكي عبر التلفزيون الرسمي يوم الأحد، بالتزامن مع إجراءات تهدف إلى تسهيل ترشّح المرشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا لانتخابات هذا العام، إضافةً إلى إصلاح الأحزاب السياسية. كما تحظر المقترحات الجديدة على أي شخص مُدان بارتكاب جرائم الترشح لعضوية البرلمان.

وتشير هذه الخطوات إلى استعداد الحكومة لمعالجة المظالم الرئيسية لما يُعرف بمتظاهري "الجيل زد"، الذين قادوا المظاهرات في المملكة الواقعة في شمال أفريقيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أحداث مشابهة شهدتها كينيا ونيبال ومدغشقر. وتنبع الاضطرابات المغربية النادرة من الغضب إزاء إنفاق الحكومة قبل كأس العالم 2030، الذي تستضيفه البلاد بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

كما خصص المغرب ما يقدر بنحو 35 مليار دولار للإنفاق على البنية التحتية خلال السنوات المقبلة، مع توجيه جزء كبير من هذا المبلغ إلى المرافق المتعلقة بالبطولة. وانتقد المتظاهرون الحكومة لإنفاقها ببذخ على حدث رياضي في حين تعاني الخدمات الاجتماعية من ضعف التمويل. وتشمل خطط الرعاية الصحية والتعليم – وهما من أبرز المطالب التي ركز عليها المتظاهرون – خلق 27 ألف وظيفة في القطاعين، بالإضافة إلى تطوير 90 مستشفى، وزيادة الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية للأطفال.

ولم تُكشف بعد تفاصيل أهداف الحكومة بشأن معدلات النمو والعجز المالي، غير أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ عجز المغرب بنهاية عام 2025 نحو 3.8%، على أن ينخفض تدريجيًا إلى أقل من 3% بحلول نهاية العقد. وكانت السندات الدولارية المغربية قد تراجعت في بداية الشهر مع اندلاع الاحتجاجات، قبل أن تستعيد معظم خسائرها، لكنها ما زالت من بين الأسوأ أداءً بين السندات السيادية في الأسواق الناشئة خلال تلك الفترة، وفقًا لبيانات "بلومبيرغ".

وفي الشهر الماضي، رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف المغرب إلى درجة استثمارية، ما عزز آمال البلاد في جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الزخم الاقتصادي. وتوقعت الوكالة انخفاضًا بطيئًا في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بفضل ارتفاع الإيرادات وتحسّن أداء المالية العامة. كما تضمّن مشروع القانون خططًا لتحديث الأحزاب السياسية وتعزيز مشاركة المرأة والشباب، من خلال تغطية ما يصل إلى 75% من تكاليف الحملات الانتخابية للمرشحين دون سن 35 عامًا، وتخصيص دوائر انتخابية جهوية حصريًا للمرشحات. وتُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن معظم المغاربة لا يثقون بالأحزاب السياسية، وأن الغالبية العظمى من الشباب يعزفون عن المشاركة في الانتخابات.

وتعكس هذه الإجراءات قلق السلطات إزاء ما وصفه وزير المالية المغربي بأنه جرس إنذار. إذ طالما اشتكى الشباب من ندرة فرص العمل، وهي أزمة تفاقمت بفقدان نحو مليون وظيفة في القطاع الزراعي – أحد القطاعات الرئيسية في البلاد – خلال العقد الماضي. ويعمل المسؤولون المغاربة على وضع خطط طويلة الأجل لتنويع مصادر الدخل، غير أنهم يعترفون بأن هذه الخطط قد لا تستجيب لمطالب الشباب الذين يبحثون عن حلول أكثر إلحاحًا.

شهد الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة نموًا متذبذبًا تأثر بعوامل داخلية وخارجية، أبرزها تقلبات أسعار الطاقة والجفاف المتكرر وتداعيات جائحة كورونا. ويُعدّ القطاع الزراعي أحد أعمدة الاقتصاد المغربي، إذ يشغل نسبة كبيرة من القوى العاملة، إلا أن تراجعه الحاد خلال العقد الماضي أدى إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف، ما زاد الضغوط الاجتماعية. كما يعتمد المغرب على الاستثمارات الأجنبية والتحويلات المالية من الخارج لدعم احتياطاته وتمويل العجز في الموازنة، في ظل محدودية الموارد الطبيعية.

ورغم نجاح الحكومة في تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة، مثل الموانئ والطرق السريعة ومشاريع الطاقة المتجددة، إلا أن الفجوة الاجتماعية بين المدن الكبرى والمناطق الريفية لا تزال واسعة. وقد أثار الإعلان عن استضافة كأس العالم 2030 – بموازنة ضخمة تُقدّر بـ35 مليار دولار للبنية التحتية – جدلاً واسعًا حول أولويات الإنفاق العام، إذ اعتبره كثير من الشباب دليلاً على سوء توزيع الموارد في ظل معاناة قطاعات التعليم والصحة من ضعف التمويل. لذلك، فإن زيادة الميزانية الاجتماعية إلى 15 مليار دولار تمثل محاولة لتخفيف التوتر وإعادة التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

يعكس القرار المغربي بزيادة الإنفاق الاجتماعي استجابة مباشرة لمطالب الشارع وسعيًا لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطنين، خصوصًا فئة الشباب التي تشكل أكثر من ثلث السكان. ومع أن هذه الخطوة تحمل بعدًا سياسيًا واجتماعيًا واضحًا، فإن فعاليتها ستعتمد على آلية تنفيذها ومدى شفافيتها في توجيه الأموال إلى القطاعات الأكثر احتياجًا. فإذا ما نجحت الحكومة في تحويل الوعود إلى إصلاحات ملموسة في التعليم والصحة والتوظيف، فقد تشكّل هذه المرحلة نقطة تحول نحو نموذج تنموي أكثر شمولًا وعدالة. أما في حال بقاء الإصلاحات شكلية، فإن الاحتجاجات الأخيرة قد تكون مجرد بداية لمرحلة جديدة من الضغط الشعبي بحثًا عن العدالة الاقتصادية والاجتماعية.