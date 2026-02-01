المغرب يتطلع إلى موسم زراعي واعد رغم تطرف المناخ

- يتطلع المزارعون في المغرب إلى موسم زراعي مميز بعد تساقط الثلوج على جبال توبقال، مما يضمن توفر مياه الشرب والري لسنتين على الأقل، رغم الصعوبات الناتجة عن التساقطات الاستثنائية. - تشهد بعض المناطق حالة استنفار بسبب ارتفاع منسوب المياه في السدود والأنهار، مما أدى إلى إخلاء بعض المنازل، وتعمل السلطات على مواجهة مخاطر الفيضانات. - ارتفعت التساقطات المطرية بنسبة 114% مقارنة بالعام الماضي، ويتوقع أن تسهم في زيادة القيمة المضافة الزراعية بنسبة 10.4% في 2026، مما يعزز القطاع الزراعي.

يتطلع المزارع المغربي محمد بن عمر إلى تحقيق موسم زراعي استثنائي، بعد الثلوج التي استقرت على قمة جبل توبقال في المغرب منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ذلك أمل يشاطره مزارعون آخرون في مناطق أخرى من المملكة رغم بعض الصعوبات التي بدأت تتجلى بفعل التساقطات الاستثنائية. ويراقب المزارع بن عمر الأربعيني السيّاح المحليين الذين حلوا في قرية إمليل، حيث تجذبهم الثلوج التي تكسو مسالك المنطقة الواقعة في جبال الأطلس الكبير، وحقولها.

ويشير المزارع إلى قمم الجبال المحيطة بتلك القرية، مؤكداً أن السكان ضمنوا على الأقل سنتين من مياه الشرب والري. وينظر بن عمر إلى الوادي الذي يخترق القرية التي تبعد عن مدينة مراكش بحوالى سبعين كيلومتراً، قبل أن يؤكد لـ"العربي الجديد" أن منسوب المياه في ذلك الوادي ارتفع بفعل التساقطات المطرية وذوبان الثلوج وتفجر العيون، إلى مستوى لم يعهده أترابه من شباب المنطقة. "الله يجيبها على قد النفع"، هكذا تحدث المزارع عزيز أيت إبراهيم، الذي يراقب النشرات الإنذارية الصادرة عن الأرصاد الجوية، حيث يتساءل عن نصيب المنطقة من التساقطات الثلجية والمطرية القوية التي ينتظر أن تعرفها العديد من المناطق من الاثنين إلى الأربعاء.

ويحيل أيت إبراهيم في حديثه لـ"العربي الجديد" على حالة الاستنفار التي تسبب فيها ارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس، وتسربها إلى أحياء في مدينة القصر الكبير الواقعة شمالي المملكة، ما أفضى إلى إخلاء بعض المنازل من ساكنيها، خصوصاً في ظل الخوف من مياه سد وادي المخازن الذي بلغت نسبة ملئه 100 في المائة. ولم يُخفِ الوضع في مدينة القصر الكبير، ما يشكله ارتفاع منسوب مياه واد سبو من خطر على ساكني بعض المناطق في مدينة سيدي قاسم، حيث تدخلت قوات الدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة، من أجل إخلاء بعض الدواوير.

مرحلة مناخية استثنائية في المغرب

حالة الاستنفار التي تعرفها بعض المناطق، يذكيها مستوى المياه في بعض السدود الذي بلغ 100 في المائة، ما فرض تصريف جزء منها. فقد ناهزت الموارد المائية في السدود 10.2 مليارات متر مكعب، حيث ارتفع مخزونها، حسب وزارة التجهيز والماء، إلى 61.3 في المائة حتى أمس السبت. ويرتقب أن يرتفع منسوب المياه في تلك السدود في الفترة المقبلة، في ظل توقع تساقطات مطرية وثلجية، وبفعل ذوبان الثلوج التي غطت مساحة قدرت باكثر من 55 ألف كيلومتر مربع، بعدما كانت قد بلغت في إبريل من العام الماضي 40 ألف كيلومتر مربع.

وأكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن المغرب يمر بمرحلة مناخية استثنائية، حيث أفضت في الفترة الممتدة بين سبتمبر/ أيلول 2025 ويناير/ كانون الثاني 2026، إلى تساقطات مطرية بلغت 121.5 مليمتراً، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 114 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وشدد في تصريح له بالغرفة الثانية بالبرلمان على أن هذه التساقطات تفوق المعدل السنوي العادي، المعتمد على متوسط الفترة ما بين 1990 و2020، بنسبة 24 في المائة.

تفاؤل بعد 7 سنوات من الجفاف

ورغم الصعوبات التي تبرز في بعض المناطق جراء مخاطر الفيضانات، إلا أن السكان لا يخفون سعادتهم بعودة الأمطار بعد سبع سنوات من الجفاف، التي تسببت في تراجع حاد في الموارد المائية والمحاصيل. ويتمسك مزارعون بالأمل في موسم زراعي استثنائي، رغم تأكيدهم أن المياه الناجمة عن التساقطات الأخيرة حملت الطمي إلى بعض الأراضي المزروعة بالحبوب، التي تضررت، حيث يستبعد أن تعطي المحاصيل المأمولة. ويؤكدون أن حالة الطقس في بعض المناطق حالت بين مزارعين والولوج إلى الحقول بهدف جني بعض الخضر والفواكه التي يتراجع العرض منها في السوق في هذه الفترة.

ويذهب رئيس الجمعية المغربية للتنمية الزراعية لجهة الدار البيضاء - سطات، الفاطمي بوركيزية، إلى أنه في ظل التغيرات المناخية، وما تفضي إليه من ظواهر مناخية قصوى، تبقى الصعوبات الناجمة عن الأمطار الغزيرة مفهومة، غير أنه يشدد على ضرورة استحضار التأثيرات الايجابية لتلك الأمطار على القطاع الزراعي. وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير حديث، ارتفاع القيمة المضافة الزراعية، مدعومة بظروف مناخية ملائمة، بنسبة 10.4 في المائة في 2026، مقابل 4.5 في المائة في العام الماضي.

ويؤكد بوركيزية في تصريح لـ"العربي الجديد" أن فترة الجفاف التي دامت سبعة أعوام، أثرت سلباً بمخزون المياه، حيث دفع ذلك إلى منع مياه السقي عن بعض الزراعات التي تراجعت مردوديتها، ما يبرز أهمية التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة، التي تأتي في ظل إجهاد مائي مقلق. ويشدد على أن الظروف المناخية التي يعرفها المغرب منذ ديسمبر، ستنعكس إيجاباً على المراعي والمحاصيل، وخصوصاً الحبوب، التي تبقى مع ذلك رهينة بأمطار فبراير ومارس التي جرت العادة على أن تحدد مستوى المردودية في الهكتار الواحد.