المغرب: منظمة حقوقية تحذر من تحول الرشوة إلى نشاط منظم

- أكدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة على ضرورة الحد من تضارب المصالح وتفعيل آليات المساءلة لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن مستوى الفساد يتجاوز قدرات منظمات المجتمع المدني. - أشار عز الدين أقصبي إلى أن الرشوة في المغرب ذات طابع بنيوي ونسقي، حيث يكلف الفساد المملكة نحو خمسة مليارات دولار سنوياً، وفقاً لتقارير منظمة الشفافية العالمية. - شددت الجمعية على تحديث الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وتفعيل القوانين ذات الصلة، مؤكدة على أهمية حماية المبلغين وتعزيز مبدأ المساءلة لتحقيق تقدم ملموس.

عبّرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة عن تطلعها إلى الحد من تضارب المصالح والإفلات من العقاب، وتفعيل آليات المساءلة، مؤكّدة أن مستوى الفساد المستشري في البلاد يتجاوز قدرات منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحته.

ورأت الجمعية، خلال مؤتمر نظمته بالرباط بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيسها، أن السلطات العمومية تقرّ بأن الرشوة تشكل عائقاً مركزياً أمام التنمية، غير أنها لم تتمكن بعد من كبح طابعها المزمن والنسقي، ما يدفع الجمعية إلى التشديد على وجود عقبات أساسية تحول دون محاصرة الفساد.

وأشار عرض قدّمه عز الدين أقصبي، عضو المكتب التنفيذي للجمعية، إلى أن تتبع المؤشرات وتحليلها على مدى فترات طويلة، من قبيل مؤشر مدركات الفساد، والباروميتر العالمي للفساد، ومؤشر الحوكمة والديمقراطية، ومؤشر الميزانية المفتوحة، يفضي إلى تقارب في الاستنتاج مفاده أن الرشوة في المغرب ذات طابع بنيوي ونسقي.

وأكدت الجمعية أن منظمة الشفافية العالمية سبق أن شددت على أن المغرب لم يحقق تقدماً ملموساً في محاربة الفساد، ما يزيد من الضغط على الحكومة، خاصة في ظل تأكيد سابق للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن الفساد يكلّف المملكة نحو خمسة مليارات دولار سنوياً.

وذكر التقرير السنوي الصادر عن منظمة الشفافية العالمية أن المغرب احتل المرتبة 99 خلال العام الماضي في مؤشر مدركات الفساد من أصل 180 دولة شملها التصنيف، محققاً 37 نقطة من أصل 100، بعد أن كان في المرتبة 97 بمعدل 38 نقطة عام 2023.

ودأبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة على التأكيد أنّ الوضعية الراهنة تستدعي تحديث وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، والتعجيل بإصدار المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة، خصوصاً قانون تقنين تضارب المصالح وقانون تجريم الإثراء غير المشروع، الذي ناقشته الحكومة السابقة على مدى ستة أعوام قبل أن تسحبه الحكومة الحالية.

وحدّدت الجمعية، خلال الندوة التي نظمتها اليوم الثلاثاء، جملة من العقبات التي تعترض جهود مكافحة الفساد، من بينها ضعف فعالية القوانين وعدم تفعيلها، مثل التصريح بالممتلكات، والحق في الحصول على المعلومات، وحماية المبلّغين والشهود.

وشدّدت على أن غياب الاستقلالية واستمرار الإفلات من العقاب يعطّلان مبدأ المساءلة، الذي يشكل أحد المعايير الأساسية لبناء منظومة وطنية للنزاهة.

وخلصت إلى أنّ حصيلة السلطات العمومية في مجال محاربة الفساد لا تزال دون مستوى التوقعات، في ظل غياب ترجمة فعلية للخطاب السياسي الذي يدين الفساد ويتعهد بمحاربته.

وأكدت الجمعية أن التقدم في مكافحة الفساد يظل رهيناً بضغط اجتماعي وشعبي قوي، وبإرادة سياسية حقيقية لإجراء إصلاح شامل، مشيرة إلى أن المبلّغين عن الفساد لا يشعرون بالحماية الكافية، ويخشون من تداعيات سلبية على أوضاعهم المهنية والاقتصادية، كما أن نتائج بعض المبادرات المتخذة من السلطات العمومية ما تزال محدودة.

من جهتها، شدّدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على ضرورة تقييم سياسات مكافحة الفساد في المغرب، من خلال التركيز على مدى انخفاض كلفة هذه الظاهرة، ومساهمتها في تحسين حياة المواطنين.

وكان رئيس الهيئة محمد بنعليلو، قد أكد ضرورة الانتقال في مجال النزاهة ومكافحة الفساد "من رصد الجهود إلى قياس النتائج، ومن الحديث عن البرامج إلى مساءلة أثرها، ومن التركيز على ما قمنا به إلى التركيز على ما تغيّر فعلياً على أرض الواقع".

ويترقب مراقبون ونشطاء مغاربة تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة، التي تؤكد الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أنها لم تنعقد، برئاسة رئيس الحكومة، سوى مرتين خلال ثمانية أعوام.