- ارتفع عدد المسنين في المغرب إلى أكثر من 5 ملايين في 2024، مع زيادة نسبة هذه الفئة إلى 13.8%. يطالب المسنون بتحسين دخولهم ومعاشاتهم وإعادة إدماجهم اقتصادياً للاستفادة من خبراتهم. - يواجه المسنون تحديات مثل المشاكل الصحية وصعوبات التنقل، وقلة الفرص المتناسبة مع كفاءاتهم، والعزلة الاجتماعية، والتهميش. كما أن 52.4% منهم لا يملكون دخلاً ثابتاً، و49.2% فقط يستفيدون من معاش تقاعدي. - أوصى التقرير بتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمسنين عبر رفع معاشات التقاعد، وتحسين خدمات التأمين الصحي، وتيسير التحاقهم بسوق العمل، وتشجيع مبادرات الأعمال وتقديم تحفيزات ضريبية.

كشف تقرير صادر في المغرب اليوم الأربعاء عن أن عدد المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً قد ارتفع إلى أكثر من 5 ملايين شخص في عام 2024. وقال التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن هذه الفئة من السكان تتطلع إلى تحسين دخولها، ويأمل المتقاعدون منهم زيادة معاشاتهم، مع إعادة إدماجهم في النسيج الاقتصادي للاستفادة من الخبرات المهنية التي راكموها، ما يخرجهم من العزلة التي يعيشون فيها ويعزز الحماية الاجتماعية.

ولاحظ التقرير الذي صدر تحت عنوان "الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين بالمغرب: من أجل الاستعداد بشكل أفضل للتكيف مع تسارع وتيرة شيخوخة السكان"، ارتفاع نسبة السكان البالغين 60 عاماً فما فوق من 9.4% سنة 2014، إلى 13.8% سنة 2024.

ويُشكّل المسنون الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و69 سنة حوالي 58.6% من هذه الفئة السكانية، في حين يمثل الأشخاص البالغون 70 سنة فما فوق - من هذه الفئة - نسبة 41.4%. وقال رئيس المجلس عبد القادر اعمارة إن "الخصوصيات التي تميز فئة المسنين لا تُؤخذ بعين الاعتبار على الوجه الأمثل من قبل السياسات العمومية والبرامج الحالية التي لا تزال تنظر غالباً إلى الأشخاص المسنين باعتبارهم فئة هشة واحدة ومتجانسة، في حاجة إلى التكفل الاجتماعي ليسَ إلاَّ". وشدد اعمارة، في تقديمه التقرير، على أن هذه الفئة تتسم بتنوع كبير من حيث السمات الاجتماعية والاقتصادية وحاجاتها وتجاربها في الحياة.

وأنجز المجلس استشارة مواطنة عبر منصة "أشارك"، حيث تبين أن العراقيل التي تحول دون الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين تتمثل في المشاكل الصحية وصعوبات التنقل التي تحدّ من استقلاليتهم (24%)، وقلة الفرص التي تتناسب مع كفاءاتهم وتجاربهم (23%)، والعزلة الاجتماعية والانطواء على الذات (17%)، والتهميش الناتج عن الصور النمطية والأحكام المسبقة المرتبطة بالسن (15%).

وطالب المشاركون في تلك الاستشارة بتشجيع الأشخاص المسنين على الانخراط في الحياة العامة والجماعية والمواطِنة (33%)، وتأمين معاشات لائقة للمسنين (27%). وذهب التقرير إلى أن 52.4% من الأشخاص المسنين لا يتوفرون على دخل قار. ومن بين من يتقاضون دخلاً، لا يستفيد من معاش للتقاعد سوى 49.2%. وأكد قلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، واعتماد تلك المتوفرة بشكل كبير على التبرعات إزاء محدودية المساعدات العمومية، مشيراً إلى ضعف القدرة على الاستفادة بالعلاجات الصحية.

وأوصي المجلس بضرورة إرساء تدابير فورية للدعم بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين، مشدداً على الرفع من قيمة معاشات التقاعد لتمكين الأشخاص المسنين من سبل العيش الكريم ومواجهة ارتفاع كلفة المعيشة. ولحّ على مسألة ملاءمة خدمات التأمين الإجباري الأساسي ضد المرض بما يتيح الاستجابة بشكل أمثل لاحتياجاتهم الخاصة، لا سيما من خلال إدماج خدمات الرعاية الصحية المنزلية، وتغطية تكاليف المواكبة من طرف أعوانِ تمريضٍ مؤهلين للقيام بالأعمال الأساسية للحياة اليومية.

ويُقتَرح التقرير تيسير التحاق الأشخاص المسنين بسوق الشغل، عبر ملاءمة الآليات المتعلقة بالتشغيل والتكوين والحفاظ على النشاط المهني مع الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة، مع تسريع وتيرة إصلاح مدونة الشغل والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، واعتماد أشكال شغلٍ مرنة، وتمكين الأشخاص المسنين من الجمع الكلي أو الجزئي بين الأجر ومعاش التقاعد.

ويدعو التقرير إلى سن تحفيزات ضريبية موجهة إلى المشروعات التي تُشغّل الأشخاص المسنين أو تحتفظ بهم، والعمل على تشجيع مبادرة الأعمال للأشخاص المسنين من خلال تقديم مواكبة شخصية، وتيسير الحصول على التمويل. وكانت الحكومة قد سجلت عند تقديم برنامجها قبل ثلاثة أعوام أن 68% من النساء والرجال الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق لا يستفيدون من معاشات التقاعد، حيث تعهدت بدعمهم عبر تحويل بنكي يبدأ بـ40 دولاراً في الشهر في 2022، قبل أن يرتفع إلى 100 دولار في 2026.