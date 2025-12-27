المغرب: قطاع المقاهي والمطاعم يتطلع إلى كأس أفريقيا لدعم إيراداته

- يراهن أصحاب المقاهي والمطاعم في المغرب على كأس أمم أفريقيا لإنعاش نشاطهم بفضل زيادة الإقبال من عشاق كرة القدم، مما قد يدعم النمو الاقتصادي رغم التحديات مثل التضخم. - تواجه المقاهي تحديات اقتصادية كارتفاع تكاليف الإنتاج، مما دفعها لتحسين خدماتها لجذب العملاء خلال المنافسات، مع توقع زيادة الإقبال إذا حقق المنتخب المغربي نتائج إيجابية. - من المتوقع جذب مليون سائح إضافي للمغرب خلال البطولة، مما يزيد الطلب على خدمات المقاهي والمطاعم، وقد اتخذت السلطات إجراءات لدعم هذا النشاط وتوفير فرص عمل مؤقتة.

يراهن أصحاب المقاهي والمطاعم في المغرب على منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بوصفها فرصة لإنعاش نشاطهم، بفضل إقبال العديد من عشاق كرة القدم على مشاهدة المباريات في تلك الفضاءات، خاصةً في الأحياء الشعبية.

ومن المتوقع أن يُسهم ارتفاع معنويات المغاربة في الفترة الحالية، في حال وافقت نتائج المنتخب المحلي توقعاتهم، في زيادة الطلب الداخلي المعبَّر عنه من قبل الأسر، والذي يلعب في الأعوام الأخيرة دورًا كبيرًا في دعم النمو الاقتصادي.

وتأتي هذه التوقعات في سياق انخفاض التضخم إلى ما دون 1% في العام الحالي، رغم شكوى الأسر من تراجع قدرتها الشرائية نتيجة تراكم التضخم منذ 2022، بسبب الجفاف الذي تعرض له المغرب، وتداعيات الأزمات الدولية التي أدت إلى ارتفاع فاتورة واردات عدة سلع غذائية.

ويشير عبد الله الحريزي، صاحب مقهى بمدينة الدار البيضاء، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن المقاهي عانت في الأشهر الأخيرة من ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يجعلها تراهن على الفرصة التي تتيحها منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لدعم نشاطها.

ويشتكي أصحاب المقاهي في العامين الأخيرين من ارتفاع مدخلات الإنتاج الرئيسية مثل زيادة أسعار البن المستورد التي تضاعفت بعض أنواعه في السوق المحلية، إضافةً إلى تحمُّل الزيادة في أسعار غاز الطهو، حيث قفز سعر الأسطوانة من 4 إلى 5 دولارات.

وسجَّلت المندوبية السامية للتخطيط، في آخر تقرير لها حول أسعار المستهلكين في المغرب، ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لخدمات المطاعم والفنادق بنسبة 2.5% في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ويؤكد عبد الله الحريزي أن حالة الطقس ستشجع الكثيرين، مع التقدم في المنافسات، على متابعة المباريات في المقاهي، خاصةً في الأحياء الشعبية، ما سيفضي إلى دعم إيرادات المهنيين. ويتوقع أن تلك الإيرادات سترتفع أكثر في حال ذهاب المنتخب المغربي بعيدًا في المنافسات، حيث سيُقبل المشجعون أكثر على المقاهي والمطاعم.

ومن المتوقع أن يساعد تنظيم منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في المغرب على استقبال حوالي مليون سائح إضافي، ما سيفضي إلى ارتفاع الطلب على خدمات المقاهي والمطاعم في المدن المحتضنة للمنافسات.

وأكد المكتب الوطني للمطارات أن مطارات المملكة استقبلت 868 ألف مسافر بين 8 و18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أي بزيادة بنسبة 10.7% مقارنة بسنة 2024، مضيفًا أنه تم تسجيل رقم قياسي يوم 18 ديسمبر.

ويُلاحظ أن عددًا كبيرًا من المغتربين المغاربة في أوروبا اختاروا الحلول بالمغرب في هذه الفترة، وهم الذين اعتادوا على إنعاش الطلب على خدمات المقاهي والمطاعم في المدن السياحية.

ويذهب نور الدين الحراق، الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن أرباب مقاهٍ يسعون إلى تحسين خدماتهم واقتناء تجهيزات جديدة، من قبيل أجهزة التلفاز، بهدف الحفاظ على ثقة عملائهم المعتادين وجذب عملاء آخرين.

ويُلاحظ أن العديد من المطاعم ستعمد إلى توفير فرص عمل مؤقتة في هذه الفترة، بهدف الاستجابة للطلب الذي سيكون مرتفعًا، خاصةً مع إقبال العديد من المشجعين الأفارقة والسياح الأجانب على المملكة. وأكد الحراق أن اجتماعاتٍ عُقدت على صعيد العديد من الأقاليم من أجل توعية أصحاب المقاهي بأهمية تحسين الخدمات وظروف استقبال الوافدين على محالهم بمناسبة منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

ويشير الحراق إلى أن السلطات المعنية أجازت تمديد ساعات فتح المقاهي والمطاعم إلى ما بعد الساعة القانونية في الفترة المسائية، بهدف الاستجابة لطلبات العملاء الذين سيتوافدون على تلك المحلات بعد نهاية المباريات في الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي.

ونشطت، قبل انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، عملياتُ المراقبة لمطاعم من قبل السلطات المختصة، التي تنظر في مدى احترامها المعايير المفترض تبنّيها عند تقديم الخدمات.