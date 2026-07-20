- التوقعات الاقتصادية والزراعية: من المتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي من 4.8% في 2026 إلى 3% في 2027، مع عودة إنتاج الحبوب إلى مستوى متوسط بعد انتعاش زراعي استثنائي في 2026. ستنخفض القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 6.8% في 2027 بعد ارتفاعها بنسبة 19.1% في 2026. - القطاعات الصناعية والخدمية: يتوقع نمو القطاع الثانوي بنسبة 1.1% في 2026 و3.7% في 2027، بينما ينمو القطاع الخدمي بنسبة 3.9% في 2026 و4.2% في 2027، مدعوماً بزيادة تدفقات المسافرين والبضائع. - التجارة الخارجية والمالية العامة: يتوقع تراجع نمو الطلب الخارجي، لكن ستنمو الصادرات بنسبة 8.3% في 2026 و7.5% في 2027. سينخفض عجز الميزان التجاري إلى 21.1% في 2027، ويتقلص عجز الحساب الجاري إلى 3.6%.

توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي من 4.8% في 2026 إلى 3% في 2027، مع عودة إنتاج الحبوب إلى مستوى متوسط بعد الانتعاش الزراعي الاستثنائي المسجل هذا العام.

وحسب التوقعات التي صدرت اليوم الاثنين ضمن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لعام 2027، استفاد الموسم الزراعي 2025 و2026 من أمطار غزيرة وتوزيع جغرافي جيد للتساقطات، ما ساعد على تعويض العجز المسجل في بداية الموسم وإعادة تكوين احتياطيات مائية وتحسين الغطاء النباتي.

وتتوقع المندوبية ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 19.1% في 2026، مدعومة بمحاصيل الحبوب والأشجار وانتعاش تربية الماشية وبرنامج إعادة تكوين القطيع. ويرتقب انخفاضها بنسبة 6.8% في 2027 بسبب المقارنة مع المستوى الاستثنائي المسجل في 2026 وافتراض عودة محصول الحبوب إلى مستواه المتوسط.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي ستدعم تسارع نمو أنشطة القطاع الثانوي في المغرب خلال عام 2027؟ ما هي الآثار المتوقعة لتباطؤ نمو الطلب الخارجي على صادرات السلع والخدمات المغربية في عام 2026؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

الصناعة والبناء يستعيدان النمو

توقعت المندوبية نمو أنشطة القطاع الثانوي بنسبة 1.1% في 2026، ثم تسارعها إلى 3.7% في 2027. وسترتفع مساهمة القطاع في النمو من 0.3 نقطة مئوية إلى 0.9 نقطة خلال الفترة نفسها. ويتأثر النشاط الصناعي خلال 2026 بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل ومدخلات الإنتاج وضعف الطلب الخارجي. كما يتراجع نشاط استخراج المعادن بسبب انخفاض الطلب على الفوسفات الخام. وينتظر أن يستعيد القطاع زخمه في 2027 مع تحسن الطلب على الأسمدة ومشتقات الفوسفات وتراجع الضغوط على سلاسل التوريد.

الخدمات تدعم الاقتصاد

يتوقع التقرير نمو القطاع الخدمي بنسبة 3.9% في 2026 و4.2% في 2027، مع مساهمة تقدر بنقطتين مئويتين في النمو خلال 2026 و2.2 نقطة في 2027. وأشار إلى نمو النشاط التجاري بنسبة 4.4% في 2026 مدعوماً بقوة الطلب الداخلي وتحسن الموسم الزراعي، ثم بنسبة 4.2% في 2027. ويرتقب نمو أنشطة النقل بنسبة 3.8% في 2026 و4.4% في 2027، مدعومة بزيادة تدفقات المسافرين والبضائع وتوسعة المطارات والموانئ والخطوط الحديدية الجديدة.

توقعات النمو الاقتصادي في المغرب أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

الاستهلاك والاستثمار يقودان الطلب

سيرتفع الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 4.4% في 2026 و2.8% في 2027، ليساهم في النمو بنحو 3.3 نقاط هذا العام و2.1 نقطة في العام المقبل. وسيسجل الاستثمار الإجمالي نمواً بنسبة 9.5% في 2026 و4.8% في 2027، بفضل تسريع مشروعات البنية التحتية والاستثمارات العمومية. وتقدر مساهمته في النمو بنحو 3.2 نقاط في 2026 و1.7 نقطة في 2027.

ويتوقع أن ينمو الطلب الداخلي بنسبة 5.9% في 2026 و3.4% في 2027، مع مساهمة تبلغ 6.5 نقاط في النمو خلال العام الأول و3.8 نقاط في العام الثاني. وتشير هذه الأرقام إلى أن الطلب الداخلي سيظل المحرك الرئيسي للاقتصاد.

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التضخم يتراجع إلى 1.5%

توقعت المندوبية وصول التضخم المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي إلى 1.9% في 2026، ثم انخفاضه إلى 1.5% في 2027. ويأتي ذلك رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية خلال العام الحالي. ورصدت الحكومة غلافاً مالياً إضافياً بقيمة 20 مليار درهم في 2026 للمحافظة على استقرار أسعار المواد الأساسية وتغطية النفقات غير المتوقعة.

ضعف الطلب الخارجي يضغط على الصادرات

يتوقع التقرير تراجع نمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب من 4.9% في 2025 إلى 2.6% في 2026، قبل تحسنه إلى 2.9% في 2027. ويرتبط هذا الضعف بتباطؤ النشاط لدى الشركاء التجاريين وارتفاع أسعار المواد الأولية واضطراب النقل البحري.

وسترتفع قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة 8.3% في 2026 و7.5% في 2027. وستنمو الواردات بوتيرة أعلى تبلغ 10.5% في 2026، قبل تباطؤها إلى 6.1% في العام التالي.

وينتظر أن يرتفع عجز الميزان التجاري من 20.5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 إلى 21.9% في 2026، ثم ينخفض إلى 21.1% في 2027. وسيساعد فائض الخدمات المدعوم بمداخيل السياحة والنقل على خفض عجز الموارد من 12.3% في 2026 إلى 10.9% في 2027.

وسيصل عجز الحساب الجاري إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2026، مقارنة بـ2.4% في 2025، ثم يتقلص إلى 3.6% في 2027. ويتوقع استمرار نمو تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج رغم تراجع القدرة الشرائية في أوروبا.

توقعات النمو الاقتصادي في المغرب أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

عجز الميزانية ينخفض والدين العام يتراجع

توقعت المندوبية تقلص عجز الميزانية من 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 إلى 3.4% في 2026 و3.2% في 2027. ويستند هذا المسار إلى زيادة المداخيل الضريبية رغم ارتفاع الإنفاق الحكومي.

كما سينخفض دين الخزينة من 65.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2026 إلى 65.2% في 2027. وسيتراجع الدين الداخلي للخزينة من 47.8% إلى 46.9%، فيما يرتفع الدين الخارجي من 18% إلى 18.3%. كما سيتراجع الدين العام الإجمالي بصورة طفيفة من 76.5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2026 إلى 76.1% في 2027. ويتوقع نمو القروض الموجهة إلى الاقتصاد بنسبة 8.6% في 2026 و7.4% في 2027.