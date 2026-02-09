المغرب... تفاؤل المزارعين بالأمطار رغم خسائر الفيضانات

- تحديات الفيضانات وتأثيرها على الزراعة: رغم الفيضانات التي غمرت مناطق الغرب واللوكوس، مما أعاق جني المحاصيل، إلا أن الأمطار الغزيرة أنعشت السدود والمياه الجوفية، مما يبشر بتحسن في قطاعي الزراعة والمراعي. - أهمية منطقة الغرب في الأمن الغذائي: تلعب منطقة الغرب دورًا حيويًا في الأمن الغذائي المغربي بفضل أراضيها الخصبة وتنوعها الزراعي، رغم التحديات التي تواجهها بسبب الفيضانات. - مؤشرات النمو الاقتصادي: تساهم الزراعة بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتستوعب 38% من القوى العاملة، مع توقعات بزيادة الإنتاج الزراعي رغم التحديات المناخية.

لم يُكشف بعد عن الحجم النهائي للخسائر الناجمة عن الفيضانات في المغرب، في وقت يشير فيه مراقبون إلى مخاطر تضرر محاصيل زراعية في مناطق وازنة تضمن الأمن الغذائي للمملكة، رغم المساهمة الكبيرة للواردات المائية في إنهاء أزمة جفاف استمرت سبع سنوات.

يبدي المزارعون سعادة غامرة بالموارد المائية التي وفرتها الأمطار الأخيرة؛ وهو ما أكده رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي الخضر والفواكه، الحسين أضرضور، مشدداً على تجاوز الإكراهات (التحديات) التي كانت تفرض منع السقي عن بعض الزراعات جراء ندرة المياه.

وأوضح أضرضور في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن التساقطات المطرية الغزيرة التي تشهدها المملكة منذ شهرين، أنعشت السدود وأحيت مخزون المياه الجوفية، ما سينعكس إيجاباً على قطاعي الزراعة والمراعي.

وتدعم بيانات وزارة التجهيز والماء هذا التفاؤل، حيث أكدت أن نسبة ملء السدود بلغت حتى أول من أمس السبت 65.2%، بمخزون مائي يناهز 11 مليار متر مكعب، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2019. وتشير بيانات الوزارة إلى أن 95% من هذه الواردات المائية، أي ما يعادل 8.3 مليارات متر مكعب، سُجِّلَت منذ منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

تحديات ميدانية

رغم حالة الاطمئنان، لا تخلو الصورة من صعوبات؛ إذ إن المياه التي غمرت الأراضي في منطقتي اللوكوس والغرب حالت دون وصول المزارعين إلى الحقول لجني الخضر والفواكه. وأشار الحسين أضرضور إلى تداعيات هذه التساقطات الاستثنائية على محاصيل يتوقع تضررها في منطقة الغرب، وتحديداً: الفواكه الحمراء، الأفوكادو، القطاني (البقوليات)، والزراعات السكرية.

وتركز الأنظار على منطقة الغرب، لكونها استقبلت أكثر من 500 مليمتر من الأمطار، بزيادة قدرها 300% مقارنة بالموسم الماضي، وبنسبة 54% قياساً بالمتوسط المسجل على مدى 30 عاماً. وتضطلع هذه المنطقة بدور محوري في الأمن الغذائي المغربي بفضل أراضيها الخصبة وأنهارها التي تتيح تنوعاً زراعياً يلبي الطلب الداخلي حتى في سنوات الجفاف، بفعل توفرها على مراعٍ شاسعة، ما أفضى إلى تنوع الأنشطة الزراعية، التي تلبي الطلب الداخلي وتساهم في التصدير.

مؤشرات النمو الاقتصادي في المغرب

تساهم مناطق الغرب، واللوكوس، وسوس ماسة، والشاوية، وسايس، بشكل رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تمثل الزراعة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب 38% من الساكنة النشطة (القوى العاملة).

ورغم توقع نائب رئيس الجمعية المغربية لمكثري بذور الحبوب، محمد الإبراهيمي، محصولاً وافراً لهذا العام، إلا أنه يرى أن مساهمة منطقة الغرب قد لا ترقى إلى إمكاناتها الكاملة بسبب الفيضانات.

وأوضح في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المحاصيل التي وفرتها منطقة الغرب في سنوات الجفاف أسعفت المغرب سابقاً، خصوصاً في العام الماضي الذي شهد تراجعاً حاداً في الإنتاج وصل إلى 3.2 ملايين طن، بينما تراهن الحكومة حالياً على متوسط يبلغ سبعة ملايين طن.

وتظهر الصور المتداولة غرق بعض المزارع بارتفاع منسوب المياه لأكثر من متر، ما قد يضر بزراعة الحبوب. ومع ذلك، يسود الارتياح بعد أن كانت المملكة تتجه نحو "المستوى المطلق لندرة المياه" حسب تحذيرات البنك الدولي. وكان بنك المغرب قد توقع مع بداية التساقطات المطرية في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 4%.