- دشنت المغرب مصنعًا جديدًا بالتعاون مع "تاتا أدفانسد سيستمز" لإنتاج المركبات المدرعة Whap 8x8، بهدف تلبية احتياجات الجيش المغربي وتوسيع التصدير للأسواق الدولية. - يهدف المشروع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية، مع دمج 35% من المكونات المحلية، وتوفير 90 وظيفة مباشرة و250 غير مباشرة، ضمن خطة لتحديث القدرات العسكرية. - تعزز الشراكة مع "تاتا" مكانة المغرب كفاعل إقليمي في الصناعات الدفاعية، مستفيدة من الاستثمارات الهندية المتزايدة في المملكة.

أعلنت إدارة الدفاع الوطني المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تدشين مصنع جديد تابع للشركة الهندية "تاتا أدفانسد سيستمز ليميتد" (TASM) في المنطقة الصناعية بمدينة برشيد، على بُعد 42 كيلومتراً من الدار البيضاء، لإنتاج المركبات المدرعة القتالية Whap 8x8 لفائدة القوات المسلحة الملكية. وأوضح بيان إدارة الدفاع الوطني أنّ المصنع سيُخصص لتلبية احتياجات الجيش المغربي، مع إمكانية تزويد الأسواق الدولية ذات فرص النمو العالية. ويأتي هذا المشروع في إطار خطة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجياً في المجال الصناعي والتكنولوجي المتعلق بالدفاع، والمساهمة في تطوير منظومة صناعية مبتكرة، وخلق فرص عمل مؤهلة.

وأشار البيان إلى أن المصنع سيدمج عند افتتاحه 35% من المكونات المنتَجة محلياً، على أن ترتفع هذه النسبة تدريجياً لتصل إلى 50% عبر إشراك الموردين المحليين. كما سيوفر المصنع الجديد 90 فرصة عمل مباشرة و250 فرصة عمل غير مباشرة. ويستند المشروع إلى اتفاقية شراكة وُقِّعت قبل عام بين إدارة الدفاع الوطني المغربية وشركة "تاتا أدفانسد سيستمز ليميتد"، التابعة لمجموعة "تاتا" الدولية، لإنتاج المركبة القتالية البرية (Whap 8x8) في المغرب. وتشمل الاتفاقية تدابير تحفيزية تمويلية وضريبية وجمركية، ضمن خطة مغربية لتحديث وتقوية القدرات العملياتية للقوات المسلحة الملكية.

وأكدت إدارة الدفاع الوطني أن هذه الشراكة تندرج ضمن دينامية أوسع لتطوير صناعة الدفاع في المغرب، من أجل الإرساء التدريجي لاستقلالية استراتيجية. وأبرزت أن المصنع سيستفيد من الموارد المحلية في مجال التزويد، مما سيدعم المنظومة الصناعية للمملكة ويساهم في خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز موقع المغرب فاعلا إقليميا صاعد في الصناعات الدفاعية.

من جانبه، شدد وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، عقب مباحثات أجراها، أمس الاثنين، مع وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، على أن الاستثمارات الهندية في المملكة تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في قطاع صناعة الدفاع، مشيراً إلى أن عدة شركات هندية تباشر بالفعل مشاريع في هذا المجال.