المغرب: إتلاف مساحات مزروعة بالبطيخ بسبب الإجهاد المائي

- استأنفت السلطات المغربية جهودها لمحاربة زراعة البطيخ في الجنوب الشرقي بسبب الإجهاد المائي والجفاف، حيث بدأت بإتلاف المساحات المزروعة وتنفيذ قرار منع الزراعات المستنزفة للمياه. - زراعة البطيخ الأحمر بدأت في 2008 بمساحة ألفي هكتار، لكنها انكمشت بسبب الجفاف والقيود، حيث تستهلك أكثر من 12 مليون متر مكعب من المياه سنويًا، مما يؤثر على الأمن المائي. - دعا الناشطون البيئيون إلى البحث عن بدائل مستدامة وتفعيل سياسة "شرطة المياه"، حيث يعاني المغرب من إجهاد مائي مرتفع مع توقع انخفاض الموارد المائية للفرد بحلول 2030.

استأنفت السلطات المغربية حربها ضد زراعة البطيخ الأحمر والأصفر في الجنوب الشرقي من البلاد بسبب الإجهاد المائي وتوالي سنوات الجفاف الذي يتعرض له المغرب.

وفي هذا السياق، شرعت السلطات العمومية بإقليم طاطا في جنوب شرقي المغرب، منذ أمس الثلاثاء، في عمليات إتلاف مساحات مزروعة بالبطيخ، وذلك في إطار تنزيل القرار العاملي القاضي بمنع الزراعات المستنزفة للمخزون المائي بالإقليم.

وعلى الرغم من التنبيهات المتكررة والدعوات إلى احترام التدابير الرامية إلى ترشيد استعمال الموارد المائية والحفاظ على الثروة المائية خاصة في ظل ما تعرفه المنطقة من نقص حاد نتيجة توالي سنوات الجفاف، قام عدد من الفلاحين بزراعة البطيخ هذه السنة.

وكانت الحكومة المغربية قد اتخذت قرارا، نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2022، يقضي باستثناء الزراعات المستنزِفة للماء من الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي، في خطوة لمحاصرة انتشار هذه الزراعات.

واستثنى القرار الوزاري المذكور ثلاثة أنواع من الزراعات من الاستفادة من الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي، وهي البطيخ الأحمر، وأشجار الأفوكادو، وأشجار الحمضيات الجديدة.

وبدأت زراعة البطيخ الأحمر في مناطق جنوب شرقي المغرب بمساحة ألفي هكتار في عام 2008، فيما شهدت المساحة المزروعة انكماشا خلال السنوات جراء التأثيرات المستمرة لسنوات الجفاف المتعاقبة، كما تضررت الإنتاجية بشكل كبير نتيجة القيود المفروضة على زراعته.

وبحسب دراسة أنجزتها وكالة الحوض المائي (حكومية)، فإن حجم موارد المياه التي تستهلك في زراعة البطيخ تتجاوز 12 مليون متر مكعب سنويا، وهو ما يكفي لتحقيق أمن مائي في المنطقة.

وفي هذا السياق أيضاً، اعتبر رئيس جمعية "بييزاج" البيئية بجهة سوس ماسة رشيد فاسح، في حديث مع "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أن تدخل السلطات العمومية لمحاصرة زراعة البطيخ الأحمر هو إجراء ضروري وحتمي في ظل الظروف المناخية الراهنة.

وأكد فاسح أن الحفاظ على ما تبقى من الموارد المائية (السطحية والجوفية) يجب أن يُوجه بالدرجة الأولى إلى تأمين الماء الصالح للشرب للسكان المحليين وللسقي المعيشي التقليدي الذي تعتمد عليه الواحات منذ قرون.

وقال الناشط البيئي إن زراعة البطيخ الأحمر في مناطق شبه صحراوية تُعتبر استنزافا غير عادل لثروة مشتركة من أجل ربح سريع وفئوي، لافتا إلى أن تلك الزراعة دخيلة على النظام البيئي للواحات، وأن استنزاف الفرشة المائية يؤدي إلى موت النخيل (وهو العمود الفقري للواحة) وجفاف العيون والخطارات التقليدية، وكذلك إلى تدهور جودة التربة بسبب المخصبات والمبيدات الكيماوية المستخدمة بكثافة.

واعتبر أن عمليات الإتلاف الميدانية التي باشرتها السلطات في إقليم طاطا "رسالة حازمة للمستثمرين الذين يحاولون الالتفاف على القرارات العاملية"، لافتا إلى أن "التهاون" في تطبيق المنع سيؤدي إلى كارثة بيئية واجتماعية.

من جهة أخرى، دعا الناشط البيئي إلى البحث عن بدائل مستدامة بدلا من الزراعات المستنزفة، من قبيل العودة إلى زراعة الأصناف المحلية التي تتأقلم مع الجفاف، وتطوير السياحة الإيكولوجية والمنتجات الواحية (مثل التمور). بالإضافة إلى تفعيل سياسة "شرطة المياه" بشكل دائم وليس موسميا فقط.

وأضاف:" كفاعل بيئي أساند وأدعم بقوة هذه الإجراءات الصارمة، وأعتبر أن الحرب على البطيخ الأحمر هي في الحقيقة معركة بقاء للواحات المغربية وحماية لحق الأجيال القادمة في قطرة ماء والتنمية المستدامة".

ويعتبر المغرب من بين البلدان التي تشهد "إجهادا مائيا مرتفعا"، جعله يحتل المركز الـ22 بين 164 بلدا، وفق تقرير أصدره معهد الموارد العالمية في أغسطس/آب 2019.

وحسب تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي (مؤسسة دستورية استشارية) صادر في 2019، فإن الموارد المائية تقدر بالنسبة للفرد سنويا بأقل من 650 مترا مكعبا، مقارنة مع 2500 متر مكعب للفرد في سنة 1960. وتوقع تقرير للمجلس أن تنخفض حصة الفرد عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030. وحسب تقرير المجلس، فإن الدراسات الدولية تشير إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء 80% من موارد المياه المتاحة في البلاد خلال الـ25 سنة المقبلة.