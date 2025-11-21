المغرب... أرباح الوقود تعيد نقاش الجباية للواجهة

- في مناقشة موازنة المغرب، تم التركيز على أرباح شركات الوقود، حيث دعت بعض الأطراف إلى زيادة الضرائب على أرباحها الكبيرة، بينما اقترح آخرون خفض الضرائب على استهلاك الوقود لخفض الأسعار. - أوصى مجلس المنافسة بفرض ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات الوقود وغرّم تسع شركات بمبلغ 184 مليون دولار بسبب ممارسات منافية لقانون المنافسة. - يشدد الحسين اليماني على ضرورة تقنين أسعار المحروقات واستئناف تكرير البترول، مشيراً إلى تأثير تحرير الأسعار على ارتفاع أسعار السولار والبنزين.

لم تغب أرباح شركات الوقود في المغرب عن النقاش الذي واكب مشروع موازنة العام المقبل، إذ طفت على السطح من جديد دعوات تتوزع بين تلك التي ترمي إلى زيادة الضريبة على الأرباح الكبيرة التي تحققها الشركات، وتلك التي تميل إلى خفض الضرائب التي تصيب استهلاك الوقود بهدف خفض الأسعار.

وأثيرت مسألة هوامش أرباح شركات المحروقات بمناسبة مناقشة موازنة العام المقبل بمجلس النواب، إذ تمت الدعوة إلى زيادة الضريبة على الفاعلين في قطاع الوقود، حيث يُرى أن إيراداتها يمكن أن تساهم في تمويل الحماية الاجتماعية.

ودعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب إلى تطبيق سعر ضريبة على الشركات بنسبة 45% على بعض القطاعات ذات الربحية العالية، حيث يفترض أن يشمل ذلك المؤسسات والشركات العمومية والشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة.

وتحيل على توصية لمجلس المنافسة دعا فيها إلى توسيع نطاق النظام الجبائي الحالي المطبق على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية، مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتوزيع السولار والبنزين.

ويذهب الكاتب العام للكونفدرالية الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، إلى أن شركات الوقود تواصل تحقيق أرباح كبيرة، مسجلاً توزيع بعض الشركات لأرباح عادية وأخرى استثنائية على المساهمين فيها.

غير أن اليماني يشدد في تصريح لـ"العربي الجديد" على أنه بالإضافة إلى ضرورة ضبط هوامش الأرباح، يتوجب التشديد على خفض الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك اللتين تمثلان حوالي 30% من السعر الحالي للوقود، ناهيك عن الأرباح التي تمثل حوالي 20% من سعر اللتر الواحد.

ويلح على ضرورة تقنين أسعار المحروقات واستئناف تكرير البترول وإحياء مصفاة المحمدية، مشدداً أنه لو لم يتم تحرير الأسعار قبل عشرة أعوام، وباستحضار ثمن وصول المحروقات إلى الميناء، وبإضافة تكاليف التخزين والنقل والضرائب والأرباح، كان سيصل سعر السولار إلى 1.01 دولار للتر وسعر البنزين إلى 1.11 دولار للتر.

ويتجلى أن أسعار السولار والبنزين ارتفعت منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى 1.18 دولار و1.37 دولار على التوالي، ما يدفع اليماني إلى التشديد على أنه يتوجب تقنين أسعار المحروقات، الذي لا يؤثر فقط على مستعملي المركبات، بل ينعكس على قطاعات أخرى تضطر لرفع أسعار ما تقدمه من خدمات وسلع.

وكان مجلس المنافسة غرّم تسع شركات 184 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد مؤاخذتها بتهم تتعلق بممارسات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، مشدداً على أن تلك المخالفات جرت في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والسولار.

تغريم الشركات

ودأب مجلس المنافسة بعد تغريم تلك الشركات على إصدار تقرير حول تنفيذ تعهداتها كل ثلاثة أشهر، يتناول مؤشرات سوق السولار والبنزين ودراسة العلاقة بين تطور الأسعار الدولية وأسعار البيع في السوق المحلية واستقراء تطور هوامش الربح الخام المحققة لدى الشركات.

ولاحظ مجلس المنافسة في تقريره الدوري الصادر في نهاية الأسبوع المنصرم أن هوامش ربح الشركات التسع في الربع الثاني من العام الجاري وصلت إلى 11.7 سنتاً للتر من الغازوال و18.3 سنتاً للتر من البنزين، مؤكداً تسجيل مستويات مشابهة تقريباً للهوامش المرصودة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وذهب المجلس إلى أن الربع الثاني من العام الجاري شهد ارتفاعاً معتدلاً في حجم واردات السولار والبنزين بنسبة 4.2%، مستقراً في حدود 1.72 مليون طن، غير أنه لوحظ انخفاض قيمة الواردات بنحو 22.1%، بمعدل إجمالي ناهز 1.09 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير آخر بيانات أصدرها مكتب الصرف الحكومي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية إلى أن فاتورة مشتريات المغرب من منتجات الطاقة تراجعت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 5.1%، لتستقر عند 8.14 مليارات دولار، وهو ما يُفسَّر بانخفاض الأسعار في السوق الدولية.