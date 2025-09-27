كشفت دراسة أعدّها فريق بحثي بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان المغربية عن ملامح جديدة لسوق السيارات المستعملة في المغرب، مؤكدة أن الطلب والعرض يتجهان على نحوٍ متزايد نحو السيارات الحديثة نسبياً. وأظهرت النتائج أن موديلات 2019 تصدرت السيارات المعروض للبيع، تلتها موديلات 2018 ثم 2021، وهو ما يعكس أن غالبية السيارات المعروضة للبيع لا يتجاوز عمر أغلبها ستّ سنوات.

واعتمدت الدراسة، التي تعد الأولى من نوعها ومسحت السوق خلال عام 2024، على تحليل أكثر من 101 ألف إعلان منشور على المنصات الرقمية، لكنها لم تتناول موجة الغلاء الأخيرة التي أثارت استياء المستهلكين. وفي هذا السياق، أوضح عبد المجيد بباوي، مدير تجاري مختص في السيارات المستعملة ، في تصريحات لقناة "مي دي 1" المغربية أن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت بنسبة لا تتجاوز 10% مقارنة بالسيارات الجديدة، بينما أكد متداولون في سوق فاس الأسبوعي أن الأسعار تراجعت قليلاً عن مستوياتها القياسية في الصيف.

العلامة الألمانية في الصدارة

وحسب الدراسة الجامعية فإنّ علامة فولكسفاغن الألمانية احتلت صدارة العلامات التجارية الأكثر تداولاً، فيما واصلت "رينو" و"بيجو" الفرنسيتان حجز موقعيهما في السوق المغربية، مع بروز مرسيدس بنز ضمن السيارات الفاخرة، و داسيا في الفئة الاقتصادية، بما يعكس تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.

وأكدت الدراسة أن سوق السيارات المستعملة في المغرب يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد الوطني، إذ يوفر بديلاً أقل تكلفة للمواطنين أمام غلاء السيارات الجديدة الناتج عن السياسات الضريبية، كما يساهم في خلق فرص عمل بقطاع البيع والصيانة والتمويل.

جدل وحلول

وأثارت نتائج الدراسة نقاشات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ علق أحمد غلام على حسابه في فيسبوك "السيارات التي في حالة جيّدة لن يبيعها أصحابها إلا بعد خمس سنوات، وكل سيارة يفوق عمرها الخمس سنوات لن تطمئن لوضعها حتى لو كانت تظهر في حالة جيدة"، وأرجع يونس حيمر سبب غلاء السيارت المستعملة إلى مصالح الجمارك زاعماً أنهم "يحمون وكلاء الماركات الأجنبية في المغرب حتى يضطر المستهلك لاقتناء سيارة جديدة".

ودعا بدر بنهاري لوضع حد لما أسماهم بسماسرة المجال "لأنهم هم من يتحكّمون في السعر" ويرفعون من قيمة الخردوات في إشارة إلى السيارات المستعملة القديمة جداً. وفي هذا الصدد اقترح عبد العلي أن يجري توقيف عمل كل السيارات القديمة، مشيراً إلى أن مجرد اقتناء سيارة قديمة يعني أنه "يتوجب عليك مصاحبة ميكانيكي".