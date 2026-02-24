المعدن الأصفر في عُمان... رهان جديد خارج النفط

- مع بداية عام 2026، تركز سلطنة عمان على قطاع تعدين الذهب لتنويع مصادر الدخل، مستفيدة من ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.6% في القطاعات غير النفطية. - إنتاج الذهب محلياً يعزز الربحية ويدعم الميزانية العامة، مع تحسين مكانة عمان في سلاسل التوريد العالمية ورفع تصنيفها الائتماني، مما يسهل الوصول إلى الأسواق المالية بشروط أفضل. - رغم الإمكانيات الكبيرة، يبقى إنتاج الذهب محدوداً مقارنة بالمستويات العالمية، معتمدًا على الاحتياطيات المؤكدة وتكلفة الاستخراج، مع فرص للنمو من خلال اكتشافات جديدة أو تحسينات في الكفاءة.

تشهد سلطنة عمان مع مطلع عام 2026 تحولا بنيويا في محركات نموها الاقتصادي، حيث بدأت الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع تعدين الذهب تؤتي ثمارها بما هي ركيزة أساسية لتنويع الدخل بعيدا عن الهيدروكربونات، عبر إنتاجه محليا في محاولة لاستغلال الارتفاعات القياسية لأسعار الذهب التي قفزت في التعاملات المبكرة أمس الاثنين، لأعلى مستوي منذ ثلاثة أسابيع إلى أكثر من 5160 دولارا للأوقية، بسبب تصاعد عدم اليقين ومخاوف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء جزء كبير من الرسوم السابقة.

هذا الزخم التعديني لا يقتصر على كونه مصدرا جديدا للعملة الصعبة، بل يمثل إعادة صياغة للمشهد الاقتصادي المحلي، حيث يُتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 2.6% خلال عام 2026 مدفوعا بنشاط القطاعات غير النفطية وزيادة الإنتاج في مناجم النحاس والذهب المرتبطة بها، حسب تقرير نشرته منصة أليانز تريد (Allianz Trade)، المعنية بأبحاث الائتمان والمخاطر الاقتصادية العالمية في فبراير/ شباط الجاري.

وركز المنتدى التجاري العُماني الكندي لقطاع المعادن الذي نظمته وزارة الطاقة والمعادن العمانية في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي بمسقط، على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وفرص الاستثمار في المعادن، مع تقديم مشاريع أولوية وبيانات جيولوجية ومناقشات حول سلاسل القيمة والحوافز الاستثمارية. وانتهى المنتدى بزيارة ميدانية للوفد الكندي إلى محجر النحاس ووحدة المعالجة في منطقة الواشحي، لاستعراض العمليات التشغيلية وسلاسل الإنتاج المرتبطة، مما يعكس دفعة قوية نحو تطوير القطاع بما فيه الذهب المرتبط بالنحاس في جزء من رؤية التنويع الاقتصادي، حسبما أورد تقرير نشرته وكالة الأنباء العمانية في يوم انعقاد المنتدى.

وعلى صعيد التأثير الكلي، يشير خبراء إلى أن إنتاج الذهب محليا، خاصة بوصفه منتجاً ثانيا في مشاريع ضخمة مثل "الواشيحي-مجزة"، يسهم في رفع هوامش الربحية لشركات التعدين وتوفير تدفقات نقدية قوية تدعم الميزانية العامة، حسبما أورد تقدير نشرته منصة "بيكر ستيل كابيتال"، المتخصصة في إدارة الاستثمارات بقطاع المعادن الثمينة في 21 يناير الماضي.

ومع دخول هذه المشاريع مرحلة الإنتاج الفعلي وتصدير الشحنات الخام عبر ميناء صحار، تتعزز قدرة السلطنة على الصمود أمام تقلبات سوق الطاقة العالمية، حيث تُظهر البيانات الرسمية أن الشركات العاملة في هذا القطاع بدأت في تقوية مراكزها المالية وتحسين سياسات تخصيص رأس المال، ما يضع سلطنة عمان في قلب سلاسل التوريد العالمية الجديدة، ويرفع من تصنيفها الائتماني ويسهل وصولها إلى الأسواق المالية الدولية بشروط أفضل.

ومن شأن النشاط التعديني الخاص بالذهب أن يخلق ديناميكية جديدة للتشغيل تتجاوز التوظيف المباشر لتشمل تنمية المناطق المحيطة بالمناجم، حيث يتم دمج الكوادر الوطنية في وظائف فنية وهندسية عالية القيمة، وفق تقدير نشرته منصة "مايننغ تكنولوجي" في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لافتا إلى أن توسع العمليات في المناجم العمانية يحفز الطلب على الخدمات المحلية والخدمات اللوجستية في المحافظات، ما يخلق فرص عمل غير مباشرة في قطاعات النقل والتموين والمقاولات.

ويُنظر إلى هذا التطور على أنه نموذج لتمكين المجتمعات الريفية من خلال ربطها بمشاريع تكنولوجية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة لرفع كفاءة الاستخراج، مما يضمن استدامة النمو الاجتماعي والاقتصادي في تلك المناطق، حسب التقدير ذاته.

ورغم أن أسعار الذهب داخليا تظل مرتبطة بالبورصات العالمية، إلا أن توفر إنتاج محلي يقلل من تكاليف الاستيراد والهوامش التجارية الإضافية، مما يوفر استقراراً نسبيا في السوق المحلي، ومع ذلك يحذر محللون من تقلبات حادة شهدها فبراير/شباط الجاري، حيث فقد الذهب نحو 10% من قيمته في هبوط تاريخي مفاجئ قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى، وهو ما يتطلب سياسات مالية مرنة للتحوط من تذبذب العائدات.

لكن الخبير الاقتصادي منير راشد، يشير لـ "العربي الجديد"، في المقابل، إلى أن إنتاج سلطنة عمان من الذهب لايزال متدنيا مقارنة بالمستويات العالمية، حيث بلغ خلال السنوات الخمس عشرة الماضية نحو 16890 أونصة، تقدر قيمتها السوقية الحالية بنحو 80 مليون دولار، ولذا يظل التعويل على انعكاس إنتاج الذهب محليا محل اختبار.

فنصيب الدولة من هذا الإنتاج يعتمد على بنود اتفاقات حقوق الاستغلال المبرمة مع الشركات العاملة في القطاع، ما يجعل الحصة الفعلية للخزانة العامة جزءا متغيرا من هذا المبلغ الإجمالي، حسب راشد.

ويظل تأثير هذا القطاع في الاقتصاد العماني محدودا في الوقت الراهن، في حين يرتبط مستقبله بعاملين رئيسيين هما حجم الاحتياطيات المؤكدة من المعدن الأصفر وتكلفة استخراجه وتشغليه، وفق راشد.

ومع ذلك، يرى الخبير الاقتصادي أن للنشاط المنجمي في عمان إمكانات محتملة في دعم المجتمعات المحلية المحيطة بمواقع الاستخراج، خاصة من حيث توفير فرص العمل وتنشيط قطاع الخدمات المرتبطة بالمناجم.

إلا أن هذا الأثر المحلي يبقى مقيدا بطبيعة الصناعة ذاتها، التي تعتمد كثافة عالية في رأس المال من حيث المعدات والتقنيات والخبرات المتخصصة، وهي عناصر يستورد أغلبها من الخارج، حسبما يشير رشاد، مؤكدا أن هذه المعطيات مجتمعة تجعل من تأثير قطاع إنتاج الذهب في الاقتصاد العماني محدودا في المرحلة الحالية، رغم إمكانيات النمو المستقبلية المرتبطة باكتشافات جديدة أو تحسينات في كفاءة الإنتاج.