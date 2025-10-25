المعاملات الرقمية تغيّر عادات الاستهلاك في ليبيا

- في ظل أزمة السيولة النقدية في ليبيا، أصبح الدفع الإلكتروني ضرورة لا مفر منها، مما ساهم في تحسين حركة البيع والشراء في الأسواق مثل سوق الحوت بطرابلس، حيث زاد الإقبال على استخدام البطاقات المصرفية. - التحول نحو التعاملات الرقمية غيّر عادات الليبيين، حيث أصبحت البطاقات المصرفية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، رغم استمرار الاعتماد على النقد في بعض القطاعات مثل محطات الوقود والمخابز. - التحول الرقمي السريع يواجه تحديات تتعلق بالأمن السيبراني وشمولية الخدمات، حيث يتم في سياق إجباري بسبب نقص السيولة، مما يفرض ضرورة تعزيز البنية التحتية المالية.

في أحد أحياء العاصمة الليبية طرابلس، يشرح سائق سيارة الأجرة عز الدين عمار كيف تغيّرت حياته اليومية مع اتساع رقعة التعاملات الرقمية في ليبيا. يقول لـ"العربي الجديد"، وهو يتفقد تطبيق الدفع على هاتفه: "في ظل أزمة السيولة النقدية، أصبح الدفع الإلكتروني خيارًا لا مفر منه.

المسافر غالبًا لا يملك النقود، والتعامل الرقمي يخفف عليه، كما يضمن لي دخلًا في سوق يشهد ركودًا متزايدًا". التغيير لم يقتصر على النقل، ففي سوق الحوت، أكبر أسواق الأسماك في وسط طرابلس، يؤكد البائع رياض عريبي لـ"العربي الجديد"، أن الزبائن أصبحوا أكثر إقبالًا على الشراء منذ بدء الاعتماد على البطاقات المصرفية.

يقول بابتسامة وهو يضع الأسماك في كيس بلاستيكي: "حين تتوفر البطاقة، الزبون يشتري أكثر. النقص في الكاش كان يعيق حركة البيع، أما الآن فالوضع أفضل بكثير". ويبتسم السبعيني الطاهر كفالة وهو يخرج بطاقته المصرفية من جيبه قائلًا لـ"العربي الجديد": "البطاقة أصبحت تقضي لي شؤوني، خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام، لكن المشكلة أن البنية التحتية ضعيفة جدًا، ففي كثير من المحال التجارية تتوقف المنظومة ولا تعمل".

وعلى بعد كيلومترات، في سوق خضروات بمدينة جنزور، غرب العاصمة، يروي البائع خالد الباروني تجربته قائلًا لـ"العربي الجديد": "أتعامل يوميًا بالبطاقة المصرفية، وقد غيّرت عادات الليبيين الذين لم يكونوا يحبذون سوى التعامل النقدي. اليوم أصبح كل شيء بالبطاقة، باستثناء محطات الوقود والمخابز التي ما زالت تعتمد على الدفع النقدي".

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي طفرة لافتة في حجم ونطاق استخدام خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني خلال الفترة الماضية. ويقول المصرفي معتز هويدي لـ"العربي الجديد": "هذه القفزة في المدفوعات الرقمية ساهمت في حل أزمة حقيقية للمواطنين مع النقص المستمر في الكاش"، بينما يرى أسعد الشلبي، وهو بائع صغير في أطراف جنوب طرابلس، أن "التحويلات الرقمية أصبحت الخيار الوحيد أمام كثيرين في القرى والأحياء الطرفية".

لكن المحلل الاقتصادي طارق الصرماني يحذر من أن التحول السريع نحو الرقمنة يجري في سياق "إجباري" يفرضه شح السيولة النقدية أكثر من كونه خيارًا نابعًا من ثقة كاملة بالبنية المالية. ويضيف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن التوسع في الخدمات الرقمية يطرح تحديات جديدة تتعلق بالأمن السيبراني، وحماية المستهلك، وضمان شمولية الخدمات لجميع الفئات، خصوصًا في المناطق النائية.