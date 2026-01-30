المعارضة الفرنسية تتوعد بإسقاط حكومة ليكورنو بسبب الميزانية

- أعلن رئيس الحكومة الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، تفعيل المادة 49-3 لتمرير ميزانية 2026 دون تصويت برلماني، مما أثار توتراً وجدالاً داخل البرلمان بسبب اعتراض المعارضة على تهميش دورها. - تصاعدت الدعوات لحجب الثقة عن الحكومة بعد تفعيل المادة، حيث تعتزم المعارضة تقديم مذكرات حجب الثقة، ومن المتوقع التصويت عليها في 2 فبراير 2026، وسط رفض لجنة المالية للميزانية. - يُعتبر استخدام المادة 49-3 مثيراً للجدل تاريخياً، وقد أسقطت حكومات سابقة، مما يضع ليكورنو أمام تحديات سياسية كبيرة واحتمالية سقوط حكومته.

أعلن رئيس الحكومة الفرنسي سيباستيان ليكورنو، صباح اليوم الجمعة في قبة البرلمان بباريس، تفعيل المادة 49-3 لتمرير ميزانية 2026 كاملة من دون تصويت داخل البرلمان، مبرراً قراره بالقول إن "فرنسا يجب أن تكون لها ميزانية وأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها السياسية لتجاوز الانسداد داخل برلمان منقسم".

في القاعة، جاء الإعلان سريعاً ثم تحولت الدقائق التالية إلى توتر مفتوح. إذ احتج نواب من المعارضة على ما اعتبروه استعجالاً متعمداً وإقصاءً للدور البرلماني، وكان من أبرز المشاهد اعتراض رئيس لجنة المالية إريك كوكيريل عن الحزب اليساري المعارض فرنسا الأبية، الذي اتهم ليكورنو بعدم انتظار حضوره لحظة تفعيل الإجراء، وهي لحظة فجرت جدالاً حاداً داخل القاعة.

بعد ذلك مباشرة انتقلت المعركة إلى عنوانها التقليدي كلما استعملت الحكومة المادة 49-3 وهو التلويح بحجب الثقة. تقارير عدة أشارت إلى أن مذكرة حجب ثقة ستطرح مطلع الأسبوع المقبل، وترجح مصادر برلمانية وحكومية أن التصويت سيكون يوم الاثنين 2 فبراير 2026، وهو الموعد الذي يتوقف عليه اعتماد النص نهائياً إن فشلت مذكرات الحجب.

🚨 La commission des Finances a rejeté définitivement et à l’unanimité le budget Lecornu.



On parle de 30 milliards d’euros de baisses budgétaires, de taxes sur les grandes entreprises inférieures à celles de l’an dernier, et d’une fiscalité allégée pour les grandes fortunes.… pic.twitter.com/jPe0gtOhL8 — Eric Coquerel (@ericcoquerel) January 30, 2026

وظهر الخطاب المناوئ لليكورنو بسرعة وبنبرة عالية. إذ دعا نواب المعارضة يميناً ويساراً إلى "حجب الثقة عن ميزانية الحكومة" ضمن دعوة سياسية مفتوحة للتصويت ضدها. كما نشرت حسابات محسوبة على حزب "فرنسا الأبية" انتقادات مباشرة لتمرير الميزانية بالقوة وهاجمت ما وصفته بتواطؤ سياسي حول النص.

وكتب كوكيريل في حسابه على منصة إكس "رفضت لجنة المالية بالإجماع وبشكل قاطع ميزانية ليكورنو. تتضمن الميزانية تخفيضات بقيمة 30 مليار يورو، وضرائب أقل على الشركات الكبرى مقارنةً بالعام الماضي، وتخفيضات ضريبية على الأثرياء" ودعا للتصويت ضدها.

وأعلنت النائبة عن حزب فرنسا الأبية، ماتيلد بانوت، على منصة إكس عن تقديم اقتراح بحجب الثقة عن سيباستيان ليكورنو بعد استخدامه المادة 49-3 صباح يوم الجمعة. وقالت "إنه الاستخدام الـ31 للمادة 49-3 لتمرير الميزانية قسراً.سنقدم اقتراحاً بحجب الثقة، وسيُناقش يوم الاثنين بعد الظهر" وبالتوازي، نقلت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية (BFMTV) عن نائب رئيس حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) سيباستيان شينو قوله أن "حزبه سيودع بدوره مذكرة حجب ثقة".

ونجا ليكورنو كان قبل أيام من تصويتين لحجب الثقة من اليسار واليمين، مرتبطين بجزء الإيرادات في مسار الميزانية نفسها، بعدما فشلت المذكرات في جمع الأصوات اللازمة لإسقاط الحكومة.

وهنا، تبرز عقدة الاشتراكيين تحديداً، لأن مسار عدم حجب الثقة ارتبط باتفاق سياسي أوسع. وحصل ليكورنو على ضمانات عدم الحجب من الحزب الاشتراكي ضمن تفاهم يتضمن تنازلات مالية، وجاء ذلك بعد تعليق إصلاح التقاعد ضمن مسار ميزانية الضمان الاجتماعي، وهو ما منح الحكومة متنفساً سياسياً في لحظات سابقة.

وكان مجلس الشيوخ قد أغلق عملياً باب إعادة فتح مناقشات قانون المالية أمس الخميس، عبر اعتماد "سؤال مسبق" أدى إلى رفض النص في القراءة الجديدة بأغلبية 203 مقابل 32، ما أعاد المشروع إلى البرلمان في مساره النهائي.

ويبقى أن الأسبوع المقبل يبدو ساخناً سياسياً لأن ميزانية 2026 ستُحسم على وقع مذكرات الحجب، ولأن اللجوء المتكرر إلى المادة 49-3 صار عنواناً لأزمة أغلبية مزمنة.

31eme 49.3 pour passer le budget en force.

Nous déposons une motion de censure qui sera examinée lundi après midi et non mardi du fait des socialistes. Sûrement pour empêcher par exemple des députés ultramarins d’être présents. Voilà ce qu’on appelle avoir la non-censure… pic.twitter.com/yHJGEMcFIs — Mathilde Panot (@MathildePanot) January 30, 2026

وأفادت صحيفة لوموند الفرنسية (Le Monde) إن استعمال المادة 49-3 تجاوز 100 مرة منذ 1958، ما يوضح أنه سلاح دستوري قديم لكنه بات اليوم أكثر تفجيراً للجدل.

تاريخياً، أسقطت مذكرة حجب الثقة حكومة ميشال بارنييه في ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد تفعيل حكومته للمسؤولية على نص مالي اجتماعي، كما تذكر وثائق نقلها موقع "في بوبليك" الفرنسي أن عام 1962 شهد إسقاط حكومة جورج بومبيدو عبر مذكرة حجب ثقة في سياق دستوري سابق. هذه السوابق تجعل خصوم ليكورنو يلوحون بأن حكومته قد تصبح الثالثة التي تسقط في مناخ برلماني شديد الهشاشة، حتى لو كانت الحسابات الحالية ترجح تكرار سيناريو النجاة.