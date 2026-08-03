المصانع الأميركية تنتعش... و"الفيدرالي" يُربك أسواق السندات

- شهد قطاع التصنيع الأمريكي نمواً قوياً في يوليو، حيث ارتفع مؤشر نشاط المصانع إلى 55.6 نقطة، مدفوعاً بزيادة الإنتاج والتوظيف والطلبات الجديدة، رغم التحديات مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام. - يواجه المستثمرون قلقاً بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد تصريحات رئيسه كيفن وارش الغامضة حول التضخم، مما أدى إلى بيع سندات الخزانة وارتفاع عوائدها. - تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تكتسب أهمية متزايدة، مع توقعات بأن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً لاستعادة ثقة الأسواق، وسط ترقب لاجتماع سبتمبر الحاسم.

رسمت أحدث البيانات الاقتصادية الأميركية صورة متباينة لأداء أكبر اقتصاد في العالم، إذ واصل قطاع التصنيع تحقيق أقوى وتيرة نمو له منذ أكثر من أربع سنوات، في وقت تتزايد فيه مخاوف المستثمرين من غياب رؤية واضحة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن كيفية إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، وهو ما يضغط على سوق السندات ويرفع تكلفة الاقتراض. فقد أظهر مسح معهد إدارة التوريدات الأميركي (ISM)، اليوم الاثنين، أنّ مؤشر نشاط المصانع ارتفع إلى 55.6 نقطة في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2022، متجاوزاً حاجز 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السابع على التوالي.

وجاء أداء المصانع القوي مدفوعاً بارتفاع الإنتاج إلى 58.5 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نهاية عام 2021، إلى جانب عودة الشركات الصناعية إلى التوظيف للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول 2023، فيما تسارع نمو الطلبات الجديدة، في إشارة إلى استمرار قوة الطلب المحلي.

كما استفادت المصانع الأميركية من متانة إنفاق المستهلكين، واستمرار استثمارات الشركات، إضافة إلى الإنفاق الحكومي، لا سيما في قطاع الدفاع، ما عزّز زخم النشاط الصناعي خلال العام الجاري، بحسب ما أوردت "بلومبيرغ".

وشمل النمو جميع الصناعات التحويلية تقريباً باستثناء قطاع المنتجات الكيماوية، بينما سجلت قطاعات الطباعة والملابس والمعدات الكهربائية أداءً قوياً. ورغم هذا التحسن، لا تزال المصانع تواجه ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع تكاليف المواد الخام وطول فترات تسليم الموردين، وهي تداعيات تفاقمت بفعل تجدد التوترات في الشرق الأوسط بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط خلال يوليو/تموز. وفي الوقت نفسه، سجلت مؤشرات الصادرات والواردات الصناعية أفضل مستوياتها منذ عامي 2022 و2021 على التوالي، بما يعكس استمرار قوة النشاط التجاري رغم الاضطرابات الجيوسياسية.

في المقابل، يزداد قلق المستثمرين من أداء الاحتياطي الفيدرالي، بعدما أثار رئيسه كيفن وارش موجة من الاضطراب في الأسواق إثر مؤتمره الصحافي الأخير، الذي تجنّب فيه توضيح الكيفية التي يعتزم بها البنك المركزي إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، حسب تقرير مستقل نشرته الوكالة التي نقلت عن رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في بنك أوف أميركا مارك كابانا أنّ موجة بيع سندات الخزانة طويلة الأجل، التي دفعت عوائدها إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عقدين، تعكس ما وصفه بـ"صدمة فقدان الثقة في مكافحة التضخم"، محذّراً من أنّ الضغوط على السندات ستستمر ما لم يقدم الاحتياطي الفيدرالي خطة واضحة لاستعادة السيطرة على الأسعار.

وأوضح كابانا أنّ مجرد تأكيد البنك المركزي التزامه بخفض التضخم لا يكفي لطمأنة المستثمرين، قائلاً إنّ أسواق السندات "لن تقتنع بالوعود ما لم تقترن بخطة واضحة". وارتفع العائد الإضافي الذي يطالب به المستثمرون للاحتفاظ بسندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، بينما تجاوز العائد على هذه السندات حاجز 5.2%، في إشارة إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم والسياسة النقدية.

ودعا اقتصاديون في بنك أوف أميركا الاحتياطي الفيدرالي إلى استعادة ثقة الأسواق خلال اجتماعه المرتقب في سبتمبر/أيلول، معتبرين أنّ رفع أسعار الفائدة قد يصبح ضرورياً إذا أراد البنك المركزي استعادة زمام المبادرة.

وتزداد أهمية تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، في ظل توجّه وارش إلى إنهاء سياسة "التوجيه المستقبلي" التي اعتاد البنك المركزي من خلالها تقديم إشارات مسبقة بشأن مسار أسعار الفائدة، وهو ما ترك الأسواق أمام حالة من الغموض دفعت المستثمرين إلى إعادة تسعير المخاطر.