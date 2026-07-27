المشروع النووي يعيد رسم خريطة الطاقة السعودية

شهدت العلاقات بين واشنطن والرياض تحولاً استراتيجياً بارزاً في 22 يوليو/ تموز الجاري مع توقيع اتفاقية التعاون النووي المدني الممتدة لثلاثين عاماً، والتي وافق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتهدف إلى تأسيس شراكة بمليارات الدولارات لتعزيز قدرات الطاقة في المملكة بتكنولوجيا أميركية، مع فتح إمكانية تخصيب اليورانيوم على أراضي المملكة، ما سلط الضوء على الآفاق الاقتصادية الإيجابية للاتفاقية لصالح اقتصاد المملكة.

غير أن ترامب عاد في 23 يوليو ليربط استكمال الاتفاق بانضمام السعودية إلى "اتفاقات أبراهام" وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مع تأكيده أن البرنامج سيظل مخصصاً للاستخدامات السلمية، وهو ما أضفى بعداً جيوسياسياً جديداً على الاتفاق إلى جانب أبعاده الاقتصادية والطاقية، وفقاً لما أوردته وكالة أسوشييتد برس.

وتأتي حاجة المملكة إلى برنامج نووي مدني لتلبية النمو المتسارع في الطلب المحلي على الكهرباء والماء، ويتسع البعد الاقتصادي للبرنامج ليتعدى توليد الطاقة التقليدية إلى دعم البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات الكبرى للذكاء الاصطناعي التي تتطلب طاقة مستدامة وهائلة، وهو ما عبر عنه الرئيس التنفيذي لشركة وستنغهاوس لتقنيات الطاقة النووية، دان سمنر، قائلاً إنّ هذا الاتفاق "يعزز أمن الطاقة، ويوسع الفرص للصناعة والعمال في الولايات المتحدة، ويدفع بفوائد نمو اقتصادي واستثماري كبرى على المدى الطويل لكلا البلدين".

ويرتبط نجاح البرنامج النووي السعودي بوجود احتياطيات واعدة من خامات اليورانيوم على أراضي المملكة، تقدرها المسوحات الجيولوجية بـ 90 ألف طن تسعى الرياض لاستغلالها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبناء دورة وقود نووي كاملة تجارياً، وتوفر هذه الاحتياطيات المحلية فرصة لتأمين إمدادات المفاعلات المستقبلية وتصدير الفائض التجاري بموجب الشراكة مع الولايات المتحدة، بحسب ما أورد تقرير نشرته "رويترز" في 22 يوليو.

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وفي إطار التقييم الأميركي للمكاسب البعيدة لربط البنية السعودية بالشركات الأميركية، حثت الوثائق الرسمية المقدمة للكونغرس مؤخراً على دعم الصفقة بهدف "منع المنافسين الاستراتيجيين من اغتنام فرصة لتقويض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة لعقود قادمة"، إلى جانب السعي من خلال المفاعلات المصدرة إلى "إعادة ترسيخ القيادة الأميركية في سوق الطاقة النووية المدنية العالمي وجني فوائد النفوذ الموسع في الدول الأجنبية التي تستضيف المفاعلات الأميركية"، بحسب ما أورد تقرير نشرته صحيفة ذا غارديان البريطانية في 22 يوليو.

احتياطيات يورانيوم هائلة

في هذا الإطار، يؤكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، لـ "العربي الجديد" أنّ السعودية تهتم منذ سنوات طويلة بمشروع الطاقة النووية، وتتاح لها الآن فرصة حقيقية لتحقيق هذا التوجه في ظل وجود توافق ورغبة مشتركة بين الرئيس الأميركي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاستثمار احتياطيات اليورانيوم الهائلة الموجودة في المملكة ومواجهة تزايد الطلب على الطاقة النظيفة في السنوات المقبلة.

وتعزز من هذا التوجه توقعات تحول التركيز من رؤية 2030 إلى آفاق رؤية 2060 التي ستتغير فيها المعايير البيئية بشكل جذري، حيث تفرض الاتفاقيات الدولية ضرائب كربونية باهظة قد تصل إلى 100 مليار دولار تدفع للدول الفقيرة، ما يجعل خفض الانبعاثات الملوثة الناتجة عن استهلاك النفط والغاز هدفاً استراتيجياً للسعودية، بحسب رؤية المشهداني.

فالسعودية تمتلك ما بين 5% إلى 6% من احتياطيات العالم من اليورانيوم، وبكميات يصفها المشهداني بأنها ثروة طبيعية ضخمة يمكن أن تشكل مصدراً رئيسياً لتنويع الدخل القومي، بعيداً عن الاعتماد الكلي على الهيدروكربونات.

ويركز البرنامج النووي السعودي على الأغراض المدنية والسلمية، بعيداً عن التطبيقات العسكرية، وهو ما يعزوه المشهداني إلى الحاجة الملحة إلى إنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد بسبب النمو السكاني والتحول الرقمي، والذي قد يتضاعف ثلاث مرات خلال العقدين المقبلين.

ولا تستطيع المولدات التقليدية وحدها تلبية هذه الاحتياجات المستقبلية الضخمة بكفاءة وتكلفة مناسبة، بينما توفر الطاقة النووية كميات هائلة من الكهرباء من دون تلوث بيئي ومن دون الحاجة إلى مساحات شاسعة، فضلاً عن فوائدها الطبية في علاج الأمراض السرطانية والأوبئة، ما يجعلها، بحسب توصيف المشهداني، ركيزة مهمة للتنويع الاقتصادي وتحقيق الأمن الطاقي.

ويساهم اعتماد الطاقة النووية في توليد الكهرباء على تحرير كميات كبيرة من النفط والغاز كانت تُستهلك محلياً لإنتاج الطاقة، ما يمنح السعودية مجالاً أوسع لتصدير هذه الموارد وزيادة إيراداتها، خاصة أن الطلب العالمي على النفط سيظل مرتفعاً، بحسب تقدير المشهداني، حتى عام 2045 على الأقل لتغطية إنتاج الكهرباء عالمياً، ما يعزز أهمية التنويع بين مصادر الطاقة المختلفة.

ورغم غياب تقديرات دقيقة لتكاليف البرنامج النووي السعودي، يضعها المشهداني في سياق مقارن مع البرنامج النووي الإيراني الذي تكلف نحو تريليوني دولار، ويتوقع أن يكون البرنامج السعودي أقل كلفة نظراً إلى طبيعته الرسمية والشفافة.

أمن استراتيجي للطاقة

من جانبه، يشير الخبير في شؤون الطاقة، وضاح طه، لـ "العربي الجديد"، إلى أنّ السعودية تسعى منذ فترة طويلة إلى تنويع مصادر الطاقة لديها، حيث لا تقتصر رؤيتها على النفط الخام والغاز الطبيعي فحسب، بل تمتد لتشمل الطاقة المتجددة خاصة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وأخيراً دخول مجال الطاقة النووية، ما يخلق مزيجاً للطاقة يمنح البلاد مرونة كبيرة في المستقبل ويقلل من مخاطر الاعتماد على مصدر وحيد.

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ورغم هيمنة مصادر الطاقة الهيدروكربونية حالياً بسبب انخفاض تكلفتها النسبية مقارنة بالبدائل الأخرى، يفتح هذا الخليط الطاقي فرصاً كبيرة لتصدير فائض الكهرباء المنتجة عبر كابلات بحرية وبرية إلى أسواق واعدة مثل أفريقيا وربما شرق أوروبا، ما يحول المملكة من مجرد مصدرة للنفط إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة الكهربائية، بحسب ما يرى طه.

ويوفر وجود الطاقة النووية أمناً استراتيجياً للطاقة في ظل الاضطرابات الإقليمية والتهديدات التي قد تشكلها أنظمة معادية مثل إيران، ما يضمن، بحسب طه، استمرار برامج المملكة الاقتصادية واستراتيجياتها في الوصول إلى مستهدفاتها ضمن الأطر الزمنية المحددة من دون تأثر بالعوامل الخارجية.

ويتسم التعاون النووي السعودي الأميركي بأنه طويل الأمد ويمتد لثلاثين عاماً، ما يعني حصول المملكة على أحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال، والتي تتميز بأعلى معايير السلامة والكفاءة الإنتاجية وتكلفة أقل مقارنة بالمفاعلات القديمة من ستينيات القرن الماضي وسبعينياته، وهو يراه طه عاكساً لتطور تقني كبير في بنية الطاقة السعودية.

كما يمثل دخول المملكة في مجال التكنولوجيا النووية المتقدمة، التي لا تمنح إلا للحلفاء الكبار للولايات المتحدة، تأكيداً لمكانتها الاستراتيجية شريكاً موثوقاً، وهو ما يضعها في مركز تنافسي بين أكبر 20 اقتصاداً في العالم، خاصة في قطاع الطاقة، بحسب ما يرى طه.

جدوى النهج القديم

يوضح كبير باحثي مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، ريتشارد نيفيو، أن صفقة التعاون الأميركي السعودي تكشف عن إدراك واشنطن لعدم جدوى نهجها القديم القائم على فرض التنازلات السيادية المطلقة، موضحاً أن "الاستراتيجية الأميركية التقليدية المتمثلة في المطالبة بالتخلي الدائم عن الأنشطة النووية الحساسة مقابل التعاون كانت تفشل؛ حيث كانت الدول غير راغبة في التنازل عما تعتبره حقها السيادي في التكنولوجيا النووية، خاصة لتجنب الاعتماد على دول أجنبية للحصول على الوقود النووي" وفقاً لتقدير أورده موقع المركز.

وضمن هذه الرؤية الاقتصادية التدرجية، يضيف نيفيو أن الصيغة المقترحة تضمن دراسة الأسواق أولاً، إذ إنّ "الخطوة الأولى من الاتفاقية تتضمن قيام واشنطن والرياض بفحص اقتصاديات إنتاج الوقود النووي السعودي. واعتماداً على النتائج قد تتراجع الولايات المتحدة عن معارضتها لتخصيب اليورانيوم السعودي".

ويخلص نيفيو إلى أنّ الصفقة تمثل "تحولاً واقعياً" يتجاوز القيود الأمنية التقليدية لواشنطن إلى إدارة المصالح التجارية والجيوسياسية المشتركة بين حليفين استراتيجيين.