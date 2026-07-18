المشاريع المتكاملة ترفع جاذبية السوق العقاري في قطر

- يشير تقرير محلي إلى أن جودة الحياة أصبحت عاملاً رئيسياً في تحديد الطلب على العقارات في قطر، حيث يفضل المشترون والمستأجرون المشاريع التي توفر بيئة سكنية متكاملة تجمع بين جودة البناء وتوافر الخدمات وسهولة التنقل. - توسعت معايير تقييم العقارات لتشمل جودة التخطيط العمراني والمرافق المحيطة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات القريبة من شبكات النقل والمساحات الخضراء والمراكز الخدمية. - يعكس هذا التوجه تحولاً نحو تطوير مجتمعات متكاملة، مما يعزز من جاذبية الاستثمار ويضمن استمرارية الطلب واستقرار العوائد الإيجارية.

أكد تقرير محلي أن جودة الحياة باتت أحد أبرز المحددات الرئيسية لاتجاهات الطلب بالسوق العقاري في قطر، في ظل تنامي اهتمام المشترين والمستأجرين بالمشاريع التي توفر بيئة سكنية متكاملة تجمع بين جودة البناء وتوافر الخدمات وسهولة التنقل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز الخدمات التي يبحث عنها المشترون والمستأجرون في المشاريع العقارية المتكاملة؟ كيف تؤثر المشاريع المتكاملة على استقرار العوائد الإيجارية وتقليل معدلات الشغور في السوق العقاري القطري؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضح تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، اليوم السبت، أن معايير تقييم العقار لم تعد تقتصر على الموقع والمساحة والسعر، بل توسعت لتشمل مستوى المرافق المحيطة، وجودة التخطيط العمراني، ومدى قدرة المشروع على تلبية الاحتياجات اليومية للسكان وتقديم نمط حياة أكثر راحة واستدامة. وأشار إلى أن التطور المستمر في البنية التحتية والتوسع في إنشاء المدن الحديثة أسهما في إعادة تشكيل أولويات المتعاملين، إذ ارتفع الطلب على الوحدات القريبة من شبكات النقل، والمساحات الخضراء، والمراكز الخدمية ومناطق الأعمال.

وبيّن التقرير أن المشاريع التي توفر تكاملًا حقيقيًّا بين السكن والعمل والخدمات، وتتيح سهولة الوصول إلى المرافق الحيوية، تسجل مستويات إشغال أكثر استقرارًا، وتنجح في استقطاب شرائح متنوعة من السكان. ولفت إلى أن المناطق التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها مثل مدينة لوسيل، وجزيرة اللؤلؤة، ومشيرب قلب الدوحة، تمثل نماذج متقدمة للمجتمعات العمرانية المتكاملة، لما توفره من مزيج متوازن بين الاستخدامات السكنية والتجارية والترفيهية، وهو ما يعزز من جاذبيتها الاستثمارية.

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وأكد التقرير أن هذا التوجه يعكس تحولاً متزايداً لدى المطورين نحو تطوير مجتمعات متكاملة بدلاً من مشاريع تقليدية منفردة، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع تغيرات السوق. كما أشار إلى أن جودة البيئة العمرانية وتكامل الخدمات وسهولة الحركة تنعكس بشكل مباشر على استقرار العوائد الإيجارية، وتقليل معدلات الشغور، ودعم القيم السوقية للعقارات على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح أن المستثمرين باتوا يدرجون "جودة الحياة" ضمن المؤشرات الأساسية لتقييم الفرص العقارية، إلى جانب الموقع والعائد المتوقع، نظرًا إلى دورها في ضمان استمرارية الطلب وتعزيز القيمة الاستثمارية للأصول. وتوقع التقرير استمرار الطلب المستقر على المشاريع التي تجمع بين جودة الموقع والبناء وتكامل المرافق خلال الفترة المقبلة، مع ترسيخ جودة الحياة عاملاً حاسماً في قرارات الشراء والاستئجار.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات التداول العقاري خلال الأسبوع الأول من يوليو/ حزيران الجاري أظهرت نشاطاً متوازناً، مدعوماً باستمرار الطلب على الأصول السكنية في المناطق المتكاملة، ولا سيما في لوسيل واللؤلؤة والدوحة الجديدة. وسجلت تداولات الأسبوع ، نحو 482.7 مليون ريال (132.6 مليون دولار)، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 82.5 مليون ريال، تركزت على الصفقات السكنية متوسطة القيمة، إلى جانب استمرار اهتمام المستثمرين بالأصول المدرة للدخل، خصوصاً في المناطق التي تتمتع ببنية تحتية متطورة وقربها من مراكز الأعمال والخدمات.

