المستهلكون يرفضون تعهد ترامب بشأن الحماية من ارتفاع أسعار الكهرباء

- تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الكهرباء عبر اتفاق مع شركات التكنولوجيا ومراكز البيانات، لكن جماعات الدفاع عن المستهلكين تشكك في فعالية التعهد لكونه طوعياً وغير ملزم قانونياً. - يهدف التعهد إلى تمويل أو بناء محطات الطاقة لتشغيل مراكز البيانات، لكن السماح للشركات ببناء محطات خاصة قد لا يضمن خفض الفواتير، خاصة مع اعتماد إدارة ترامب على الوقود الأحفوري. - تأتي المبادرة وسط توقعات بارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية، مما يضع إدارة ترامب أمام تحديات سياسية واقتصادية، مع اعتراضات محلية على مشروعات مراكز البيانات بسبب تأثيرها البيئي.

قوبل تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الكهرباء برفض وتشكيك من جماعات الدفاع عن المستهلكين، التي اعتبرت الاتفاق المبرم مع شركات التكنولوجيا ومراكز البيانات ومنتجي الطاقة وعداً طوعياً لا يتضمن آليات ملزمة للتنفيذ أو عقوبات عند الإخلال به.

وأعلن ترامب، أمس الخميس، توسيع "تعهد حماية دافعي فواتير الكهرباء"، الذي يلزم الشركات الموقعة بتمويل أو بناء محطات الطاقة وخطوط النقل والتجهيزات اللازمة لتشغيل مراكز البيانات، بهدف منع تحميل الأسر والشركات الصغيرة تكلفة الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب الذكاء الاصطناعي.

وقال البيت الأبيض في بيان صدر في اليوم نفسه إن أكثر من 200 شركة ومؤسسة وولاية انضمت إلى التعهد، وإن الجهات الموقعة تغطي نحو 80% من الكهرباء الموزعة على المنازل والشركات في الولايات المتحدة، بما يشمل نحو 263 مليون أميركي.

تعهد طوعي بلا ضمانات

قال ترامب خلال فعالية في مقر وكالة حماية البيئة إن "أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية التزمت رسمياً بتمويل أو بناء جميع منشآت الطاقة اللازمة لتلبية الطلب الذي تفرضه على الشبكة". وأضاف أن "إدارته ستمنح الشركات الحق في بناء محطات الكهرباء الخاصة بها".

وينص التعهد على أن تتحمل مراكز البيانات تكاليف بناء مصادر جديدة للطاقة وتحديث شبكات التوصيل، وأن تدفع قيمة الطاقة والمنشآت المخصصة لها حتى إذا لم تستخدم كامل الكميات المتعاقد عليها. كما يتيح للشركات بناء محطات جديدة أو شراء الكهرباء من مشروعات إضافية.

غير أن الاتفاق يبقى غير ملزم قانونياً، ولا يتضمن آليات واضحة لفرض تنفيذه أو معاقبة الشركات التي تنقل جزءاً من التكاليف إلى المستهلكين. وانتقد المستشار في مجموعة "كلايمت باور" جيسي لي، غياب ضمانات التنفيذ، معتبراً أن التعهد لا يتجاوز وعداً غير ملزم.

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ويرى المنتقدون أن السماح للشركات ببناء محطات طاقة خاصة لا يضمن خفض فواتير الكهرباء، خصوصاً مع اعتماد إدارة ترامب على الوقود الأحفوري لتلبية الطلب المتزايد. ويحذرون من أن التوسع في محطات الغاز والفحم قد يرفع تكاليف الوقود ويضيف نفقات جديدة على الشبكات والمستهلكين.

أسعار الكهرباء تواصل الارتفاع

تأتي مبادرة ترامب في وقت يتوقع فيه استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية. ووفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة، سترتفع الأسعار السنوية للمستهلكين بنسبة 5.1% خلال 2026، ثم بنسبة 2.4% في 2027، قبل احتساب التضخم.

ويضع ذلك إدارة ترامب أمام معادلة سياسية واقتصادية صعبة. فهي تسعى إلى تسريع بناء مراكز البيانات ودعم الشركات الأميركية في سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين، فيما يتزايد غضب المستهلكين من ارتفاع فواتير الكهرباء والضغوط التي تفرضها هذه المنشآت على الشبكات.

وتحتاج مراكز البيانات إلى كميات هائلة ومستمرة من الكهرباء لتشغيل الخوادم وأنظمة التبريد. ويتزامن نمو الطلب مع تقاعد عدد من محطات التوليد القديمة، ونقص العمالة المتخصصة، وبطء بناء خطوط النقل، ما يزيد الضغط على شبكة تعاني أصلاً من اختناقات في عدة ولايات.

وتشهد مشروعات مراكز البيانات اعتراضات محلية متزايدة بسبب الضوضاء واستهلاك الكهرباء والمياه وتأثيرها البيئي. واستمرت بعض اجتماعات المجتمعات المحلية حتى ساعات متأخرة من الليل، وسط مطالب بوقف مشروعات جديدة أو إخضاعها لشروط أكثر صرامة.

ورفض ترامب هذه الانتقادات، وقال إن "المجتمعات التي ترحب بمراكز البيانات هي المجتمعات الذكية"، مشيراً إلى ما يمكن أن تجلبه المشروعات من استثمارات وإيرادات وفرص عمل.

6.3 مليارات دولار تظهر في الفواتير

تتركز المواجهة السياسية والاقتصادية حول شبكة "بي جي إم"، أكبر مشغل لشبكات الكهرباء في الولايات المتحدة، والتي تدير تدفق الطاقة لنحو 67 مليون شخص في منطقة تمتد من واشنطن إلى شيكاغو. ووفقا لوكالة رويترز، بلغت الرسوم المرتبطة بطلب مراكز البيانات في أحدث مزاد لسوق قدرة التوليد 6.3 مليارات دولار، بما يقارب 40% من إجمالي رسوم المزاد. وتنتقل هذه التكاليف في النهاية إلى فواتير الكهرباء الشهرية التي يدفعها العملاء.

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ويهدف مزاد القدرة إلى ضمان وجود إمدادات كافية لتغطية ساعات الذروة، إلا أن الارتفاع السريع في استهلاك مراكز البيانات أجبر الشبكة على شراء قدرات إضافية بأسعار مرتفعة، في وقت تتراجع فيه مساهمة بعض محطات التوليد وتواجه مشروعات الطاقة الجديدة تأخيرات في البناء والربط.

ونقلت "رويترز" عن محللي "سيبرت وليامز شانك" قولهم إن "مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لم تنشئ جميع مشكلات شبكة الكهرباء، لكنها ضاعفت معظمها، من ارتفاع الاستهلاك وتقاعد المحطات إلى ازدحام خطوط النقل وبطء إنشاء قدرات جديدة". ودافع رئيس تحالف مراكز البيانات، جوش ليفي، عن القطاع، مؤكداً أن هذه المنشآت تشغل خدمات أساسية تشمل المواعيد الطبية عن بعد والتعليم الرقمي والأنظمة المصرفية ومراقبة الحركة الجوية.