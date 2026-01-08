- تمكن المزارعون الغاضبون من دخول باريس بجراراتهم، مما أدى إلى أزمة مرورية خانقة بعد كسر الطوق الأمني، احتجاجاً على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول "ميركوسور". - يطالب المزارعون بتحسين الدخل وضمان هوامش ربح عادلة، ورفض سياسة الحكومة تجاه مرض التهاب الجلد البقري، بالإضافة إلى مواجهة انخفاض الأسعار والضرائب البيئية. - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي تعليقاً محتملاً لواردات أميركا الجنوبية، مما يعكس التوتر بين النقابات الزراعية مع اقتراب انتخابات الغرف الزراعية.

تمكنت جرارات المزارعين الغاضبين من دخول العاصمة الفرنسية باريس فجر الخميس، بعدما كسرت الطوق الأمني الذي فُرض لمنع دخول الآليات الزراعية والناقلات الثقيلة إلى النطاق الحضري. وتحولت الشوارع الرئيسية في العاصمة إلى مسارات لعبور مواكب الموجة الثانية من احتجاجات المزارعين الغاضبين من قرارات الحكومة.

دخلت أرتال من جرارات المزارعين إلى قلب العاصمة، وجابت شارع الشانزيليزيه، ووصلت إلى ساحة الكونكورد وقوس النصر، معلنة مرحلة متقدمة من انتفاضة المزارعين التي تضرب القطاع الزراعي في البلاد. وفشلت التدابير الأمنية المشددة التي فرضتها مديرية الأمن، رغم التحذيرات الرسمية الصارمة الصادرة عن وزارة الداخلية والقرارات القاضية بحظر دخول الآليات الثقيلة إلى باريس.

ونجحت نقابة "التنسيق الريفي" في نقل الصراع من المناطق الريفية والجنوبية إلى ساحات السياسة في العاصمة، حيث بدأت حشود المزارعين بالتوافد إلى باريس منذ ثلاثة أيام من مختلف الأقاليم الفرنسية، رغم الانتشار المكثف لقوات الأمن على المداخل الرئيسية للعاصمة لمنع دخول الجرارات.

وتسبب اقتحام الجرارات بأزمة مرورية خانقة على الطرق الرئيسية المؤدية إلى باريس، حيث تعطلت حركة السير على الطريق الدولي A13 القادم من إقليم نورماندي، إضافة إلى طريقي A5 وA6 القادمين من الجنوب، ما وضع تخوم العاصمة في حالة حصار فعلي. وبينما تمسكت السلطات بقرار المنع تحت ذريعة حماية السلم المجتمعي، كان رد المزارعين ميدانياً، معتبرين أن لغة الحوار قد استُنفدت، وهو ما تُرجم بكسر القيود الأمنية والوصول إلى الشوارع الرئيسية في خطوة تصعيدية غير مسبوقة.

اتفاقية "ميركوسور" واضطهاد المزارعين

تتمحور مطالب المحتجين حول قضايا يعتبرونها وجودية للزراعة الفرنسية، في مقدمتها الرفض القاطع لاتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول "ميركوسور" في أميركا اللاتينية. ويرى المزارعون في هذه الاتفاقية خيانة من المفوضية الأوروبية، إذ ستؤدي، بحسبهم، إلى إغراق السوق الفرنسية بمنتجات رخيصة لا تخضع للمعايير البيئية والصحية الصارمة المفروضة على الإنتاج المحلي.

ويشير المحتجون إلى تناقض واضح في السياسات، حيث يفرض الاتحاد الأوروبي على المزارعين الفرنسيين والأوروبيين مواصفات عالية تتعلق باستخدام المبيدات والمواد الكيميائية والوسائل الطبيعية، فيما تستورد فرنسا منتجات زراعية من أميركا الجنوبية لا تخضع لأدنى شروط الرقابة، ما يخلق منافسة غير عادلة تهدد السيادة الغذائية للبلاد. إلى جانب ذلك، يطالب المزارعون بتحسين مستوى الدخل وضمان هوامش ربح عادلة، واتخاذ إجراءات فورية لمواجهة انخفاض الأسعار، بالإضافة إلى الحد من الضرائب البيئية التي أثقلت كاهل صغار المزارعين، والحصول على تعويضات مباشرة لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج. كذلك يعبّر المحتجون عن رفضهم لسياسة الحكومة في التعامل مع مرض التهاب الجلد البقري، منتقدين اعتمادها على إعدام القطعان بالكامل عند أدنى اشتباه في الإصابة، ما يُلحق، بحسبهم، خسائر فادحة بالمربين.

محاولة حكومية للاسترضاء ومنافسة انتخابية

في محاولة لتهدئة غضب المزارعين، الذين يستنكرون ما يعتبرونه منافسة غير عادلة من دول ذات معايير أقل صرامة، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، يوم الأحد، تعليقاً وشيكاً لواردات أميركا الجنوبية التي تحتوي على مواد محظورة في أوروبا. غير أن هذا القرار يبقى مشروطاً بالحصول على موافقة المفوضية الأوروبية خلال مهلة لا تتجاوز عشرة أيام.

وفي ظل شلل شبه تام في المؤسسات التشريعية الفرنسية، وفشل الحكومة في اتخاذ قرار بشأن ميزانية عام 2026، تحاول السلطة التنفيذية طمأنة المزارعين بإعلان معارضتها لاتفاقية "ميركوسور" بصيغتها الحالية، لكنها في الوقت ذاته تخشى من اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل قطاعات اجتماعية أخرى، في ظل مناخ عام من التوتر الاجتماعي.

ولا يقتصر الحراك على الجانب المطلبي فقط، بل يعكس أيضاً منافسة حادة بين النقابات الزراعية مع اقتراب انتخابات الغرف الزراعية. وتسعى نقابة "التنسيق الريفي"، من خلال نهجها الراديكالي، لإحراج النقابة الوطنية لاتحادات المزارعين (FNSEA)، التي تتهمها أطراف مختلفة بالمرونة المفرطة في التفاوض مع الحكومة.