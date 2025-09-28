المركز الأفريقي: سوق العمل في المغرب بين فرص واعدة ومخاطر بنيوية

- يواجه سوق العمل المغربي تحديات كبيرة بسبب اعتماده على السوق الأوروبية، مما يجعله عرضة لتقلبات السياسات الأوروبية. كما أن التحضيرات لكأس العالم 2030 قد تخلق وظائف مؤقتة، مما يبرز الحاجة إلى خطط بديلة لضمان استدامة الوظائف. - يعاني السوق من بطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب والنساء، مع ضعف المشاركة النسائية. كما أن ثلثي العاملين في القطاع غير المهيكل يفتقرون للحماية الاجتماعية، وتعتمد الصناعة على صادرات السيارات لأوروبا. - يقدم التقرير ثلاثة سيناريوهات مستقبلية: "سيناريو الطفرة"، "سيناريو الأزمة"، و"السيناريو الوسطي"، ويوصي بتنويع الأسواق، وإصلاح قوانين العمل، وتعزيز التصنيع المحلي.

يمر سوق العمل في المغرب بمرحلة دقيقة تجمع بين "فرص واعدة ومخاطر بنيوية عميقة"، وفق ما جاء في تقرير استراتيجي جديد أصدره المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة (يتخذ من طنجة مقرا له) نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، تحت عنوان "سوق العمل المغربي بين هشاشة الحاضر وفرص الغد".

وأوضح التقرير أن "الاقتصاد المغربي وإن كان يحتفي بإنجازات لافتة في قطاعات مثل صناعة السيارات، ويعيش دينامية مرتبطة بالتحضير لاحتضان كأس العالم 2030، إلا أن قراءة معمقة تكشف عن هشاشة مقلقة"، مشيرا إلى أن "النموذج الحالي يعتمد بشكل كبير على تقلبات السوق الأوروبية، بينما تظل الكثير من الوظائف المستحدثة في مجالات البناء والسياحة والخدمات مؤقتة وظرفية".

رهينة لسياسات أوروبا

وأضاف تقرير سوق العمل أن هذه الوضعية تكشف عن "اعتمادية مفرطة قد تتحول إلى أزمة في المدى المتوسط"، مبرزا أن "الصناعة المغربية تبقى رهينة لسياسات أوروبا الحمائية والبيئية، كما أن الزخم الاقتصادي المرتبط بكأس العالم يخفي وراءه فقاعة قد تنفجر بعد 2030 وتترك آلاف العمال في مواجهة مستقبل غامض". وأشار التقرير كذلك إلى "تحولات كبرى طويلة الأمد مثل الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي"، مبرزا انعكاساتها على طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وعلى "مستقبل الحركة النقابية" بالمملكة.

وفي ما يتعلق بالأرقام، سجل التقرير أن "معدل البطالة الوطني يناهز 13.3%، ويرتفع إلى 37% لدى الشباب، و20% عند النساء، في حين لا يتجاوز معدل النشاط 43%، مع مشاركة نسائية ضعيفة في حدود 18%". كما أبرز أن "ثلثي العاملين في القطاع غير المهيكل محرومون من الحماية الاجتماعية، إلى جانب استمرار التفاوتات المجالية الواضحة بين المدن الساحلية والمناطق الداخلية".

ولفت التقرير إلى أن "أكثر من 80% من صادرات السيارات المغربية تتجه إلى فرنسا وإسبانيا"، ما يجعل الصناعة الوطنية عرضة لتداعيات سياسات الاتحاد الأوروبي، سواء عبر "ضريبة الكربون"، أو عبر التحول نحو السيارات الكهربائية، مؤكداً أن "سلاسل القيمة المحلية لا تزال ضعيفة". كما حذّر من أن "80% من نشاط مراكز الاتصال بالمغرب مرتبط بالسوق الفرنسي، مما يرفع درجة هشاشته أمام القوانين الأوروبية الجديدة".

سوق العمل

كما أشار إلى أن "آلاف الوظائف التي ستُخلق بفعل التحضيرات لمونديال 2030 قد تختفي مباشرة بعد انتهاء الحدث إن لم توضع خطط بديلة"، في حين يمكن أن يفتح الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الباب أمام "وظائف عالية المهارة"، بالتوازي مع فرص يقدمها "الاقتصاد الأخضر القادر على خلق نصف مليون منصب شغل مستدام في مجالات الطاقات المتجددة والتدبير البيئي".

ولم يغفل التقرير الحديث عن "صعود العمل الحر واقتصاد المهام"، معتبرا أنهما يطرحان تحديات جديدة أمام المنظومة التشريعية المطالبة بتوفير "حماية اجتماعية متنقلة" لهذه الفئات.

وأكد المصدر نفسه أن المغرب يوجد اليوم "في مواجهة منافسة قوية من دول أفريقية صاعدة مثل أثيوبيا وغانا في الصناعات الخفيفة"، مبرزا أن "المملكة لم تنجح بعد في جذب كبريات الشركات الآسيوية، غير أن بنيتها المينائية المتطورة تمنحها فرصة للتحول إلى منصة لوجستية بديلة إذا ما جرى الاستثمار في الرقمنة والبنية الذكية".

سيناريوهات المستقبل

أما بشأن الآفاق المستقبلية، فقد رسم التقرير ثلاثة سيناريوهات: "سيناريو الطفرة" الذي يَعِد بخلق "مليون وظيفة عالية القيمة بحلول 2040" بفضل الدمج بين التحول الأخضر والرقمي وإصلاح التعليم والتكوين، و"سيناريو الأزمة" الذي يحذر من استمرار الارتهان لأوروبا وما قد يترتب عليه من "موجة بطالة بعد 2030"، ثم "السيناريو الوسطي" القائم على بعض التنويع دون إصلاحات جذرية، وهو ما لن يغير من حالة الهشاشة البنيوية.

كما قدّم التقرير جملة من التوصيات، منها على المدى القصير "إعداد خطة وطنية لما بعد 2030، وتنويع الأسواق نحو أفريقيا والأميركتين، وإحداث صندوق لإعادة تأهيل عمال مراكز الاتصال، وتأطير قانوني لعمال المنصات". وعلى المدى المتوسط "إصلاح قوانين العمل، وإطلاق ثورة في التكوين المهني والرقمي، وتعزيز التصنيع المحلي للمكونات الاستراتيجية، ودعم الابتكار النقابي". وعلى المدى البعيد "تجربة الدخل الأساسي الشامل، ودراسة أسبوع العمل من أربعة أيام، وإرساء منظومة وطنية للتعلم مدى الحياة".

وختم التقرير بالتأكيد على أن "المغرب اليوم أمام خيارين: إما أن يبقى رهين تقلبات الخارج، أو أن يصنع مستقبله بثقة عبر تنويع شراكاته، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، والاستثمار في رأس المال البشري".