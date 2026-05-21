المركزي المصري يثبت الفائدة عند 19% متوقعاً ارتفاع التضخم 

- قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند 19% و20% للإيداع والإقراض، متماشياً مع توقعات المحللين في ظل الضغوط التضخمية وعدم اليقين الجيوسياسي. - يهدف التثبيت إلى السيطرة على معدلات التضخم باستخدام أداة سعر العائد، مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات. - رغم تراجع التضخم إلى 14.9%، إلا أن المخاطر الصعودية مستمرة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً، مما يؤثر على أسعار السلع والخدمات محلياً.

قرّر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم الخميس، ليبقي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات غالبية المحللين والخبراء الاقتصاديين الذين رجحوا تبني سياسة "الترقب والانتظار" في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين الجيوسياسي.

وأعلن البنك المركزي في بيان صحافي أن "تثبيت الفائدة يأتي بينما يواصل استخدام أداة سعر العائد للسيطرة على معدلات التضخم، عبر الإبقاء على السياسة النقدية المشددة مع استمرار الضغوط السعرية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات".

ورجحت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس يمن الحماقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "يكون قرار التثبيت مدفوعا بمخاوف البنك المركزي من موجات تضخمية جديدة، بعد زيادات أسعار الكهرباء والمحروقات ووسائل النقل خلال الأسابيع الماضية، وهو ما قد يدفع معدلات التضخم للارتفاع مجددا مع صدور بيانات شهر مايو المنتظر إعلانها في يونيو/حزيران المقبل".

وكان محللون وخبراء اقتصاديون قد توقعوا قبل الاجتماع اتجاه البنك المركزي إلى "تثبيت أسعار الفائدة"، وأشاروا إلى "ضرورة احتواء توقعات التضخم وسط ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً واستمرار التوترات الجيوسياسية، إلى جانب الضغوط التضخمية المستوردة المرتبطة بزيادة أسعار النفط والغاز الطبيعي وتكاليف الشحن والتأمين".

وقالت الخبيرة المصرفية ونائبة رئيس بنك مصر السابقة، سهر الدماطي، في تصريحات صحافية، إن "معدل التضخم الحالي، رغم تراجعه إلى مستويات تدور حول 14.9%، لا يزال يواجه مخاطر صعودية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات بالسوق المحلية".

ويأتي القرار بعد دورة تشديد نقدي حادة بدأها البنك المركزي منذ مارس/آذار 2024، حين رفع أسعار الفائدة بشكل استثنائي بواقع ست نقاط مئوية دفعة واحدة، لمواجهة موجات التضخم الحادة وتداعيات أزمة سعر الصرف آنذاك.