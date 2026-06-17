المركزي الليبي: 90% من السكان يعتمدون الدفع الإلكتروني

- يشهد القطاع المالي في ليبيا تحولاً رقمياً كبيراً، حيث يستخدم 90% من السكان وسائل الدفع الإلكتروني، وبلغت مؤشرات الشمول المالي 80%، مما يعكس تطور البنية التحتية الرقمية. - أُطلقت النسخة الثانية من معرض "إيبكس 2026" في طرابلس لمناقشة مستقبل الخدمات المالية الرقمية، مع الإعلان عن خدمة بطاقات "فيزا" الدولية بالعملة الأجنبية. - توسعت خدمات الدفع الرقمي في ليبيا مع زيادة نقاط البيع الإلكترونية إلى 170 ألفاً، وتفعيل 5.5 ملايين بطاقة مصرفية، مما يعزز التحول الرقمي ضمن برامج إصلاح البنية التحتية المصرفية.

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، إن نحو 90% من سكان ليبيا يستخدمون وسائل الدفع الإلكتروني، بإجمالي يناهز 5.8 ملايين مستخدم، في مؤشر على تسارع التحول الرقمي وتغيّر أنماط السلوك المالي في البلاد.

وأضاف عيسى، خلال إطلاق النسخة الثانية من معرض ليبيا الدولي للدفع الإلكتروني والتحول الرقمي "إيبكس 2026"، مساء يوم الثلاثاء، أن قيمة التعاملات عبر منظومة الدفع الفوري مرشحة للوصول إلى نحو 7 تريليونات دينار ليبي (حوالي 1.1 تريليون دولار)، مع استمرار التوسع في استخدام التقنيات المالية الحديثة وتزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية.

وأشار إلى أن مؤشرات الشمول المالي في ليبيا بلغت نحو 80%، معتبراً أن الأرقام المسجلة تعكس تطور البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، واتساع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الإلكترونية. وأعلن المحافظ إطلاق خدمة بطاقات "فيزا" الدولية بالعملة الأجنبية عبر شبكات نقاط البيع المحلية، موضحاً أن الخدمة ستتيح لحاملي البطاقات استخدام أرصدتهم بالعملات الأجنبية لإجراء عمليات الدفع المباشر داخل ليبيا، وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وأُطلقت فعاليات النسخة الثانية من معرض ليبيا الدولي للدفع الإلكتروني والتحول الرقمي "إيبكس 2026"، في طرابلس بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزيري الاقتصاد والتجارة والمالية، إلى جانب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعدد من المسؤولين، وممثلي المصارف، وشركات التكنولوجيا المالية.

وقال المصرف المركزي، في بيان، إن المعرض الذي يُقام على أرض معرض طرابلس الدولي يومي 17 و18 يونيو/حزيران يأتي في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الدفع الإلكتروني في ليبيا، والتطور الملحوظ في البنية الرقمية، بما يعزز الشمول المالي ويدعم تحديث الخدمات المصرفية.

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ويجمع الحدث مؤسسات مصرفية وشركات تقنية مالية ورواد أعمال لمناقشة مستقبل الخدمات المالية الرقمية واستعراض أحدث الابتكارات والحلول التقنية في قطاع المدفوعات الإلكترونية. وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتقليص الاعتماد على النقد الورقي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، في ظل التحديات التي واجهها القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية، بما في ذلك أزمة السيولة، وارتفاع الطلب على النقد خارج المنظومة المصرفية.

وشهدت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة توسعاً ملحوظاً في خدمات الدفع الرقمي، مع زيادة عدد البطاقات المصرفية ونقاط البيع والمحافظ الإلكترونية، في مسعى لدمج شرائح أوسع من السكان في النظام المالي الرسمي، وتعزيز الشمول المالي. كما يأتي إطلاق بطاقات "فيزا" الدولية بالعملة الأجنبية ضمن مساعي القطاع المصرفي لتطوير خدماته وربط السوق الليبية بشكل أكبر بشبكات الدفع العالمية، بما يتيح للمواطنين والتجار الاستفادة من حلول دفع متوافقة مع المعايير الدولية

وتسعى السلطات النقدية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي، ضمن برامج إصلاح أوسع تستهدف تحديث البنية التحتية المصرفية، وتعزيز الثقة في الخدمات المالية الإلكترونية، في وقت تشهد فيه البلاد نمواً متزايداً في استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية.

وتشير بيانات مصرف ليبيا المركزي، إلى استمرار نمو البنية التحتية للدفع الإلكتروني في ليبيا، إذ ارتفع عدد نقاط البيع الإلكترونية إلى أكثر من 170 ألف نقطة، مقارنة بنحو 150 ألف نقطة في عام 2025، فيما تجاوز عدد البطاقات المصرفية المفعلة 5.5 ملايين بطاقة. كما سجلت نقاط البيع نحو 74 مليون عملية بقيمة إجمالية تجاوزت 9.4 مليارات دينار (1.47 مليار دولار)، في حين تخطّت قيمة التعاملات المنفذة عبر تطبيقات الهاتف المحمول وخدمات التحويل الفوري حاجز 100 مليار دينار خلال الفترة الأخيرة.

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