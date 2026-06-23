المركزي الليبي يعلن احتواء هجوم إلكتروني دون خسائر

- أعلن مصرف ليبيا المركزي عن احتواء الهجوم الإلكتروني الذي تعرض له، مؤكداً عدم وجود اختراق للحسابات أو الأرصدة المالية، مع اكتمال التحقيقات الشاملة في الحادثة. - أكد المصرف على أولوية سلامة البيانات والعمليات المصرفية، مشيراً إلى تعزيز التدابير الأمنية خلال مرحلة التعافي لضمان استمرارية واستقرار الخدمات المصرفية. - ثمّن المصرف تعاون الجهات الأمنية والتقنية، مشدداً على متابعة أعمال التعافي والمراقبة وفق الضوابط الفنية، مع تقديم تحديثات دورية عبر قنواته الرسمية.

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، احتواء الهجوم الإلكتروني الذي تعرض في وقت سابق من الشهر الجاري، مؤكداً أن التحقيقات الواسعة التي أجراها لم تكشف عن أي اختراق للحسابات أو الأرصدة أو الأصول المالية المرتبطة بعملياته أو بعمليات المصارف ذات العلاقة. وقال المصرف، في بيان صدر من مقره في طرابلس، إن التحقيق الشامل في الحادثة قد اكتمل، مشيراً إلى أن أعمال التعافي واستعادة الأنظمة تسير وفق الخطة الموضوعة، مع استمرار الفرق الفنية المختصة في العمل لضمان جاهزية وأمن الأنظمة.

وأوضح المصرف أنه، وبناء على التقييمات الفنية التي أُنجزت حتى الآن، "لم تُرصد أي مؤشرات مؤكدة على وجود اختراق يؤثر في الحسابات أو الأرصدة أو الأصول المالية"، مؤكداً أن سلامة البيانات والعمليات المصرفية تظل "أولوية قصوى".

وأضاف البيان أن عمليات الرصد والمتابعة المستمرة تدعم هذا التقييم، مشدداً على التزامه بالحفاظ على استمرارية واستقرار وموثوقية خدماته المصرفية. وأشار المصرف المركزي إلى أنه عزز التدابير الأمنية خلال مرحلة التعافي، في إطار جهوده لحماية النظام المالي والحفاظ على ثقة المصارف والمؤسسات المالية المتعاملة معه.

وثمّن المصرف في بيانه تعاون الجهات الأمنية والشركات والمؤسسات التقنية التي شاركت في التعامل مع الحادثة، مؤكداً أنه سيواصل متابعة أعمال التعافي والمراقبة وفق الضوابط الفنية والمؤسسية المعتمدة في مجالي الأمن السيبراني وإدارة المخاطر، مع تقديم تحديثات دورية عبر قنواته الرسمية عند الحاجة.

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وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن في التاسع من يونيو/حزيران الجاري تعرضه لهجوم إلكتروني، من دون الكشف آنذاك عن طبيعة الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه. وتأتي هذه الحادثة في وقت تتزايد فيه التهديدات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات المالية والمصرفية حول العالم، ما يدفع البنوك المركزية إلى تعزيز أنظمة الحماية الرقمية ورفع جاهزيتها لمواجهة المخاطر الإلكترونية وضمان استمرارية الخدمات المالية.