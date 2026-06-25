المركزي السوري يخفض قيمة الليرة للمرة الثالثة خلال شهرين

- رفع مصرف سورية المركزي سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار واليورو، في محاولة لتقليص الفجوة مع السوق الموازية، حيث حدد سعر الدولار عند 118.5 ليرة للشراء و119.5 ليرة للبيع. - خفض المصرف هامش الحركة السعري للمصارف وشركات الصرافة من 15% إلى 9%، مما يعكس توجه السلطات نحو تشديد الرقابة على عمليات التسعير وتقليل التفاوت بين الأسعار الرسمية والموازية. - تبنى المصرف سياسة التعويم المدار لليرة وتوحيد أسعار الصرف الرسمية، بهدف تعزيز دور السوق النظامية والحد من نشاط السوق السوداء، مع إلغاء تعدد نشرات أسعار الصرف.

واصل مصرف سورية المركزي تعديل سعر الصرف الرسمي لليرة، رافعاً سعر الدولار في نشرته الصادرة اليوم الخميس، في ثاني خفض متتالٍ لقيمة العملة المحلية خلال يومين، في خطوة تعكس سعي السلطات النقدية إلى تضييق الفجوة مع أسعار السوق الموازية.

وحدد المصرف سعر الدولار عند 118.5 ليرة جديدة للشراء و119.5 ليرة للبيع، مقارنة بـ 115.5 ليرة للشراء و116.5 ليرة للبيع في النشرة السابقة، بينما ارتفع السعر الرسمي لليورو إلى 135.20 ليرة جديدة.

ويعد هذا التعديل الثالث من نوعه خلال أقل من شهرين، بعدما كان المصرف قد خفض قيمة الليرة في نيسان/إبريل الماضي للمرة الأولى منذ تثبيت سعر الصرف في مايو/أيار 2025، قبل أن يعاود إجراء تعديلات جديدة خلال الأيام الأخيرة.

وجاء القرار في وقت تشهد فيه السوق الموازية تحسناً نسبياً في قيمة الليرة، إذ تراجع سعر الدولار إلى نحو 132 ليرة جديدة، بعد أن تجاوز مستوى 145 ليرة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دفع المصرف المركزي إلى الاقتراب تدريجياً من الأسعار المتداولة خارج القنوات الرسمية.

وفي خطوة موازية، خفض المصرف هامش الحركة السعري المسموح به للمصارف وشركات الصرافة من 15% إلى 9%، في مؤشر إلى توجه السلطات النقدية نحو تشديد الرقابة على عمليات التسعير والحد من التفاوت بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق.

ومنذ مارس/آذار 2025 انتهج مصرف سورية المركزي سياسة نقدية جديدة تقوم على التعويم المدار لليرة وتوحيد أسعار الصرف الرسمية، في محاولة لاستعادة دور السوق النظامية في عمليات القطع الأجنبي والحد من نشاط السوق السوداء.

وفي هذا السياق ألغى المصرف تعدد نشرات أسعار الصرف التي كانت تشمل النشرات الرسمية والمصرفية والجمركية، واستعاض عنها بنشرة موحدة تطبق على مختلف العمليات التجارية والمالية، مع منح المصارف ومؤسسات الصرافة هامشاً محدداً للتحرك حول السعر الرسمي.

ويقول المصرف المركزي إن هذه الإجراءات تهدف إلى جعل السعر الرسمي أكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية وحركة العرض والطلب، إضافة إلى الحد من المضاربات التي رافقت سوق الصرف خلال السنوات الماضية.

ويترقب المتعاملون في الأسواق ما إذا كانت التعديلات المتتالية على سعر الصرف الرسمي ستنجح في تقليص الفجوة مع السوق الموازية، أم أنها ستبقى مجرد استجابة متأخرة لتحركات السوق، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.