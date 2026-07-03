المركزي الروسي يقلل من بيانات التضخم الأسبوعية رغم ارتفاع الوقود

- البنك المركزي الروسي يقلل من أهمية بيانات التضخم الأسبوعية، واصفاً إياها بأنها غير كافية لتحديد المسار الحقيقي للأسعار، وينتظر البيانات الشهرية الكاملة لشهر يونيو لتقييم تأثير ارتفاع أسعار الوقود. - زابوتكين يؤكد أن البيانات الأسبوعية تغطي جزءاً محدوداً من سلة الاستهلاك، ولا تعكس مؤشر أسعار المستهلكين كاملاً، مشيراً إلى أن البنك يركز على المكون المستدام في حركة الأسعار. - التضخم السنوي في روسيا ارتفع إلى 6.01% بحلول 29 يونيو، مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود، والبنك المركزي ينتظر البيانات الشهرية الشاملة لتحديد الاتجاه النهائي للأسعار.

قلل البنك المركزي الروسي من أهمية بيانات التضخم الأسبوعية الأخيرة، واصفاً إياها بأنها "مشوشة" ولا تكفي وحدها للحكم على المسار الحقيقي للأسعار، في وقت تشهد فيه السوق الروسية ارتفاعاً في أسعار الوقود. وقال نائب رئيس البنك المركزي الروسي أليكسي زابوتكين إن تقييم أثر ارتفاع أسعار البنزين والديزل على مؤشر أسعار المستهلكين لن يكون ممكناً إلا بعد صدور البيانات الشهرية الكاملة لشهر يونيو/ حزيران.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن زابوتكين قوله، اليوم الجمعة، على هامش مؤتمر مالي، إنّ البنك المركزي لا يستطيع تقدير تأثير أسعار الوقود على التضخم العام قبل مراجعة بيانات الشهر بالكامل. وأوضح أن البيانات الأسبوعية لا تغطي سوى جزء من سلة الاستهلاك، يضم نحو 100 سلعة وخدمة، ويمثل قليلاً فوق 50% من أوزان السلة، وبالتالي لا يعكس مؤشر أسعار المستهلكين كاملاً.

وشدد زابوتكين على أن البنك المركزي لا يتعامل مع الأرقام الأسبوعية باعتبارها مؤشراً دقيقاً للتضخم، واصفاً إياها بأنها شديدة التقلب. وأضاف أن البنك ينتظر صدور بيانات يونيو الكاملة الأسبوع المقبل لبناء صورة أوضح عن وتيرة ارتفاع الأسعار، مع قراءة هذه البيانات في سياق الأشهر السابقة، وليس بمعزل عنها.

ووفقاً لـ"إنترفاكس"، يركز البنك المركزي الروسي بصورة خاصة على المكون المستدام في حركة الأسعار. وقال زابوتكين إن مجلس إدارة البنك، بعد اجتماع يونيو، ما زال يرى أن معدلات نمو الأسعار المستدامة تتحرك بين 4% و5%، وفق القياس المعدل موسمياً وعلى أساس سنوي.

وأشار إلى أن بعض المؤشرات تقل عن 4%، بينما تتجاوز مؤشرات أخرى 5%، لكن التقييم العام للبنك المركزي هو أن وتيرة ارتفاع الأسعار لا تزال أعلى قليلاً من هدف التضخم البالغ 4%.

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وجاءت تصريحات البنك المركزي الروسي بعد بيانات أسبوعية من هيئة الإحصاء الروسية "روستات"، أظهرت استمرار تضخم أسبوعي مرتفع نسبياً في روسيا. فقد بلغ التضخم 0.22% في الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 يونيو، مقابل 0.25% في الأسبوع السابق، بعد زيادات بلغت 0.15% و0.20% في أسابيع سابقة من الشهر نفسه.

وأرجعت "إنترفاكس" جانباً مهماً من هذه القراءات إلى ارتفاع أسعار الوقود، رغم تباطؤ وتيرة الزيادة. فقد ارتفع سعر البنزين 1.6% في الأسبوع الأخير من يونيو، بعد زيادة بلغت 3% في الأسبوع السابق، فيما صعدت أسعار الديزل 2.2%، مقارنة بزيادة 2.7% قبل أسبوع.

وبحسب بيانات روستات الأسبوعية، ارتفع معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 6.01% بحلول 29 يونيو، مقابل 5.85% في 22 يونيو، وفق المنهجية التي يستخدمها البنك المركزي في حساباته المعتمدة على البيانات الأسبوعية. وكان التضخم السنوي قد بلغ 5.31% في نهاية مايو/ أيار الماضي. لكن البنك المركزي الروسي يؤكد أن هذه الأرقام تبقى أولية وغير كافية لتحديد الاتجاه النهائي للأسعار، بانتظار صدور بيانات التضخم الكاملة عن شهر يونيو.

ومن المقرر أن تنشر "روستات" البيانات الشهرية الشاملة في 10 يوليو/ تموز الحالي، وعندها ستتضح بصورة أكبر انعكاسات ارتفاع أسعار الوقود على تكاليف المعيشة، وما إذا كان التضخم السنوي سيواصل تجاوز مستوى 6% أم سيتراجع مع اكتمال البيانات الرسمية.