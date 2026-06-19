المركزي الروسي يخفض الفائدة إلى 14.25% رغم بقاء مخاطر التضخم

- خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة إلى 14.25% سنوياً، أقل من توقعات الأسواق، بسبب تراجع جزئي في نمو الأسعار الأساسية، مع استمرار مخاطر التضخم المرتفعة التي قد تحد من تخفيضات مستقبلية. - تسارع نمو الإقراض وتوقعات السياسة المالية الأكثر توسعاً زادا من مخاطر التضخم، مما قد يقلل من مجال خفض الفائدة مستقبلاً، مع احتمال توقف صناع السياسة النقدية لتقييم آثار القرارات السابقة. - توقعات البنك تشير إلى تراجع التضخم السنوي إلى 4.5%-5.5% في 2026، مع استقرار التضخم الأساسي عند 4% في النصف الثاني من العام.

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة القياسي، اليوم الجمعة، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 14.25% سنوياً، في خطوة جاءت أقل من توقعات الأسواق التي رجحت خفضاً أكبر بنحو نصف نقطة مئوية إلى 14%.

وقال بنك روسيا إن القرار اتُّخذ بعد تراجع جزئي في وتيرة نمو الأسعار الأساسية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة، ما يجعل أي تخفيضات إضافية للفائدة مشروطة باستمرار تباطؤ التضخم وتراجع توقعات الأسعار.

وأوضح البنك أن النمو الاقتصادي يتحرك بوتيرة معتدلة بعد تراجع مؤقت في بداية العام، بينما بقي نمو الأسعار الأساسية في نطاق يراوح بين 4% و5% على أساس سنوي معدل. كما أشار إلى تسارع نمو الإقراض في الأشهر الأخيرة، وإلى أن سياسة الميزانية خلال السنوات الثلاث المقبلة قد تكون أكثر تيسيراً مما كان متوقعاً في السابق.

وقالت محافظة بنك روسيا، إلفيرا نابيولينا، إن "تسارع نمو الائتمان وتوقعات السياسة المالية الأكثر توسعاً زادا بصورة كبيرة المخاطر الدافعة للتضخم، وهو ما قد يحد من هامش خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة".

وأوضحت نابيولينا، عقب قرار خفض الفائدة، أن "هذه العوامل قد تقلص المجال المتاح لمزيد من خفض سعر الفائدة الرئيسي"، وشدّدت على أن التخفيضات المقبلة وحجمها ليست أمراً محسوماً مسبقاً. وأضافت أن "صناع السياسة النقدية قد يفضلون التوقف في بعض الاجتماعات المقبلة لتقييم آثار القرارات السابقة قبل اتخاذ خطوات جديدة".

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وبحسب توقعات البنك المركزي الروسي، قد يتراجع التضخم السنوي إلى نطاق بين 4.5% و5.5% في 2026، على أن يقترب التضخم الأساسي من 4% في النصف الثاني من العام، قبل أن يستقر عند المستوى المستهدف اعتباراً من 2027.

وذكر البنك أن نمو الأسعار المعدل موسمياً تباطأ إلى متوسط سنوي قدره 2.1% في إبريل/نيسان ومايو/أيار، مقابل 8.7% في الربع الأول، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 4.2% من 6.2%. وبلغ التضخم السنوي 5.6% حتى 15 يونيو/حزيران.

وأشارت "رويترز" إلى أن القرار جاء أيضاً في ظل مخاطر مرتبطة بتراجع إنتاج الوقود، بعد تكثيف أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة على مصافي النفط الروسية والبنية التحتية للطاقة والنقل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين وتعطيل الإمدادات في عدد من المناطق.

وقال البنك المركزي الروسي إن احتمالات ارتفاع التضخم زادت بسبب انخفاض مؤقت في إنتاج وقود السيارات، في أول إشارة رسمية من جهة رفيعة المستوى إلى تأثير هذه الهجمات على الاقتصاد الروسي.

وبحسب هيئة الإحصاء الروسية، ارتفع متوسط أسعار البنزين 1% خلال الأسبوع المنتهي في 15 يونيو/حزيران، كما زادت الأسعار 6.6% منذ بداية العام، مقارنة بتضخم عام بلغ 5.3%.

ومن المقرر أن يعقد بنك روسيا اجتماعه المقبل لتحديد أسعار الفائدة في 24 يوليو/تموز القادم.