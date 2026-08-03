- حذّر البنك المركزي الأوروبي من تأثير حرب إيران على إنفاق الأسر في منطقة اليورو، مشيراً إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي بسبب ضعف ثقة المستهلكين، مع احتمال تدهور الوضع في حال تصاعد الحرب. - يعاني اقتصاد منطقة اليورو من ضعف بنيوي، متأثراً بشيخوخة السكان وضعف الإنتاجية، مما يجعله هشاً أمام الصدمات الجيوسياسية، حيث يميل المستهلكون إلى تقليص الإنفاق وزيادة الادخار. - منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، لم تستعد الأسر الأوروبية قدرتها الشرائية بالكامل، رغم تراجع التضخم، مما يعكس تأثير الصدمات المتتالية على الاقتصاد.

حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن حرب إيران انعكست سلباً على إنفاق الأسر في منطقة اليورو، مشيراً إلى أن أي تصعيد جديد للحرب قد يؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي مجدداً، في ظل استمرار ضعف ثقة المستهلكين. وأوضح البنك، في مقال نُشر اليوم الاثنين ضمن نشرته الاقتصادية، أنّ إنفاق الأسر انخفض بشكل حاد خلال الأسابيع الأولى من الحرب، بعد تراجع ملحوظ في ثقة المستهلكين، قبل أن يسجّل تعافياً طفيفاً لاحقاً، لكنه بقي دون مستوياته قبل الحرب.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي السلع الكمالية التي خفضت الأسر ذات الدخل المرتفع إنفاقها عليها؟ كيف أثرت شيخوخة السكان وضعف نمو الإنتاجية على هشاشة الاقتصاد الأوروبي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأضاف أن هذا التراجع يفاقم حالة الضعف التي يعانيها اقتصاد منطقة اليورو منذ سنوات، ويؤثر في وتيرة نموه. وأشار البنك إلى أن انخفاض الاستهلاك في إبريل/ نيسان جاء مماثلاً، من حيث تأثيره في سلوك المستهلكين، لما حدث عقب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا مطلع عام 2022. وبحسب البنك المركزي الأوروبي، تباطأ متوسط نمو الاستهلاك الاسمي إلى نحو 2.5% على أساس سنوي في إبريل، بعدما كان يتراوح بين 3% و4% منذ منتصف عام 2024، نتيجة خفض الأسر ذات الدخل المرتفع إنفاقها على السلع الكمالية.

متوسط نمو الاستهلاك الاسمي في منطقة اليورو أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

يأتي تحذير البنك المركزي الأوروبي في وقت لا يزال فيه اقتصاد منطقة اليورو يصارع تداعيات سلسلة صدمات متتالية ضربت ثقة المستهلكين خلال السنوات الأخيرة. فمنذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، وما تبعها من أزمة طاقة وموجة تضخم قياسية، لم تستعد الأسر الأوروبية كامل قدرتها الشرائية، رغم تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار تدريجياً خلال العامين الماضيين.

اقتصاد دولي تراجع النفط يريح البنك المركزي الأوروبي

ويعاني الاقتصاد الأوروبي أيضاً من تباطؤ بنيوي، تغذّيه شيخوخة السكان، وضعف نمو الإنتاجية، وتصاعد المنافسة الصناعية من الصين، وهي عوامل تجعل نموه أكثر هشاشة مقارنة باقتصادات كبرى أخرى كالولايات المتحدة. في ظل هذا الوضع، باتت الصدمات الجيوسياسية تشكّل عاملاً متكرراً في تحديد سلوك المستهلكين، إذ يميل هؤلاء إلى تقليص الإنفاق غير الضروري وزيادة الادخار الاحترازي كلما تصاعدت التوترات الدولية. وهو ما يفسّر، بحسب البنك المركزي الأوروبي، تشابه أثر حرب إيران الأخيرة على الاستهلاك مع ما شهدته منطقة اليورو عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.

(رويترز، العربي الجديد)