"المركزي الأوروبي" يثبت أسعار الفائدة وسط تقلبات أسواق الطاقة

- أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير بسبب الحذر من تأثيرات الحرب على أسعار الطاقة والتضخم، مع الإبقاء على سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع عند 2.25%. - يعكس القرار التريث في تعديل السياسة النقدية، منتظراً بيانات اقتصادية إضافية لتقدير تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على تكاليف الإنتاج والنقل، مع القلق من مطالبات زيادة الأجور ورفع أسعار المنتجات. - رغم تراجع التضخم السنوي إلى 2.8%، إلا أنه لا يزال أعلى من المستهدف 2%، مما يدفع البنك لمتابعة التطورات لضمان استقرار التضخم.

أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير، بعد رفع تكلفة الاقتراض في اجتماعه السابق، في خطوة تعكس استمرار الحذر حيال التداعيات المحتملة للحرب في المنطقة على أسعار الطاقة ومسار التضخم في منطقة اليورو.

وقرر مجلس محافظي البنك الإبقاء على سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع عند 2.25%، وسعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.40%، في حين استقر سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض الهامشي عند 2.65%.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الاقتصادية الرئيسية التي يراقبها البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قراراته المستقبلية بشأن أسعار الفائدة؟ كيف يؤثر تقلب أسعار الطاقة على توقعات التضخم في منطقة اليورو من وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويعني القرار أن البنك المركزي الأوروبي فضّل التريث وانتظار مزيد من البيانات الاقتصادية قبل إجراء أي تعديل جديد على سياسته النقدية، في ظل صعوبة تقدير حجم الضغوط التي قد تنتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاساتها على تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار السلع والخدمات.

وأوضح البنك أن "آفاق أسعار الطاقة ما زالت شديدة التقلب، وأن مستوياتها الحالية لا تزال أعلى بكثير من المستويات المسجلة قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط"، رغم اقترابها حالياً من السيناريو الأساسي الوارد في توقعات خبراء منظومة اليورو الصادرة في يونيو/حزيران.

ويخشى البنك من أن يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة إلى مطالبة العمال بزيادة الأجور لتعويض تراجع قدرتهم الشرائية، أو أن تلجأ الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها وخدماتها لحماية هوامش أرباحها. وقد تتسبب هذه التطورات في بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة لمدة أطول، حتى في حال تراجع أسعار الطاقة لاحقاً.

وأكد مجلس المحافظين أنه سيواصل متابعة التطورات من كثب، مع التمسّك بضمان استقرار التضخم عند مستهدف البنك البالغ 2% على المدى المتوسط. كما جدد البنك تأكيده أن قراراته المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة، وتقييم توقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، إضافة إلى قوة انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد. وستُتخذ القرارات من اجتماع إلى آخر، من دون الالتزام مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة.

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رفع أسعار الفائدة في يونيو

كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة الثلاثة، بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه السابق المنعقد في 11 يونيو/حزيران الماضي، على أن تدخل الزيادة حيز التنفيذ في 17 من الشهر ذاته. وبموجب تلك الزيادة، ارتفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع من 2% إلى 2.25%، وصعد سعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية من 2.15% إلى 2.40%، في حين زاد سعر تسهيلات الإقراض الهامشي من 2.40% إلى 2.65%.

وجاء رفع أسعار الفائدة ضمن مساعي البنك لاحتواء الضغوط التضخمية ومنع ارتفاع أسعار الطاقة من التحول إلى موجة أوسع تشمل مختلف قطاعات الاقتصاد. ويؤدي رفع الفائدة عادة إلى زيادة تكلفة الاقتراض والحد من الطلب، لكنه قد يضغط في المقابل على الاستثمار والاستهلاك والنمو الاقتصادي.

وتزامن قرار التثبيت مع تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.8% خلال يونيو/حزيران الماضي، مقابل 3.2% في مايو/أيار، ليسجل أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط. كما تباطأ تضخم أسعار الطاقة بصورة ملحوظة إلى 8.5%، بعدما بلغ 10.8% خلال الشهر السابق.

ورغم هذا التراجع، ما زال معدل التضخم العام أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وهو ما يفسر استمرار الحذر وعدم التوجه سريعاً نحو خفض أسعار الفائدة، في انتظار اتضاح مدة اضطرابات الطاقة ومدى انتقالها إلى بقية الأسعار.