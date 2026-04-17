المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة في يونيو مع تسارع التضخم

- يتوقع استطلاع بلومبيرغ أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو بربع نقطة مئوية، رغم أن الحرب الإيرانية زادت التضخم. - من المتوقع أن يصل التضخم إلى 2.8% في 2026 قبل أن ينخفض إلى 2% في 2027، بينما يواجه البنك تحديات في موازنة كبح التضخم ودعم التعافي الاقتصادي. - الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة يضعان ضغوطاً على البنك المركزي الأوروبي، مما يعقد قرارات الفائدة وسط تعقيدات جيوسياسية واقتصادية.

توقع استطلاع رأي أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال اجتماعه في يونيو/حزيران المقبل، في وقت أدت فيه الحرب الإيرانية إلى زيادة معدلات التضخم هذا العام.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته وكالة بلومبيرغ للأنباء خلال الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من إبريل/نيسان الجاري، من المرجح أن يرفع البنك أسعار الفائدة مرة واحدة بواقع ربع نقطة مئوية، وسط توقعات بأن الصراع لن يؤدي إلى صدمة طويلة الأمد في الأسعار.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.8% في عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة عند 2%، قبل أن ينخفض مجدداً هذا العام إلى 2.1%، ثم يتراجع خلال عام 2027 إلى مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.

ونقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على مناقشات داخل البنك أن المسؤولين يميلون حالياً إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعهم الشهر الجاري، غير أن بعضهم، مثل محافظ البنك المركزي الألماني يواخيم ناجيل، يرى أنه لا يمكن استبعاد اتخاذ إجراءات في هذه المرحلة.

وقد وضعت الحرب في المنطقة، وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عنها، البنك المركزي الأوروبي في موقف حرج، إذ إن رفع تكاليف الاقتراض قد يعرقل التعافي الاقتصادي الناشئ في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة.

تعكس هذه التوقعات حجم التعقيد الذي يواجهه البنك المركزي الأوروبي في الموازنة بين كبح التضخم المتصاعد والحفاظ على زخم التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو. وبينما تفرض التطورات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في الشرق الأوسط، ضغوطاً إضافية على مسار الأسعار، يبقى قرار الفائدة مرهوناً بمدى استدامة هذه الضغوط وقدرة الاقتصاد الأوروبي على امتصاصها دون الانزلاق نحو تباطؤ أعمق.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)