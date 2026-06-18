المركزي الأردني يثبت الفائدة والاحتياطيات ترتفع إلى 27.2 مليار دولار

- قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75%، مع الحفاظ على استقرار السياسة النقدية لمواءمة الفائدة محلياً ودولياً، في ظل تقييم التطورات الاقتصادية. - ارتفعت احتياطيات البنك من العملات الأجنبية إلى 27.2 مليار دولار، مما يكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة 9.5 أشهر، بينما حافظ معدل التضخم على مستوى معتدل بلغ 1.88% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026. - شهد القطاع المصرفي الأردني مستويات مريحة من السيولة والربحية، مع نمو الصادرات الوطنية بنسبة 1.6%، وارتفاع حوالات العاملين في الخارج بنسبة 13.3%، رغم تراجع الدخل السياحي بنسبة 9.2% بسبب تداعيات الحرب في إيران.

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها الرابع لعام 2026 الذي عقد اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، والإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى من دون تغيير.

وأوضح البنك أن القرار جاء في ضوء تقييم اللجنة للتطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين المحلي والدولي، وبما ينسجم مع هدفه الرئيس المتمثل في المحافظة على الاستقرار النقدي، ومواءمة أسعار الفائدة محلياً مع أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.

وأكدت اللجنة استمرار متابعتها الدقيقة للتطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين الإقليمي والدولي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي، مشيرة إلى حزمة التدابير الاستباقية التي اتخذها البنك في إبريل/نيسان من العام الحالي، بقيمة إجمالية بلغت 760 مليون دينار (1.072 مليار دولار)، والتي أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

وأظهرت البيانات أن احتياطيات البنك من العملات الأجنبية بلغت 27.2 مليار دولار بنهاية مايو/أيار 2026، بزيادة قدرها 1.7 مليار دولار مقارنة بمستواها في نهاية عام 2025. وتكفي هذه الاحتياطيات لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.5 أشهر. كما حافظ معدل التضخم على مستوى معتدل بلغ 1.88% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 1.97% خلال الفترة نفسها من عام 2025.

اقتصاد عربي ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 2.83% خلال مايو

ويواصل القطاع المصرفي الأردني التمتع بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال. وعلى صعيد القطاع الخارجي، ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 13.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.6 مليار دولار.

ونمت الصادرات الوطنية بنسبة 1.6% لتبلغ 3 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام. وسجل الدخل السياحي نحو 2.8 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، متراجعاً بنسبة 9.2%، متأثراً بتداعيات الحرب في إيران.

وفي السياق ذاته، ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أمس الأربعاء، أسعار الفائدة ضمن نطاق يراوح بين 3.5% و3.75%، خلال أول اجتماع للجنة السوق المفتوحة بقيادة رئيسه الجديد كيفن وارش، في قرار عكس التمسك بنهج الحذر في ظل استمرار التضخم فوق مستواه المستهدف البالغ 2%.